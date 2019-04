Ristkihtpuidu tipptehnoloogia loob Eestis unikaalseid maju

Happy Home’i elementmajade tootja HH Prefab OÜ valmistab keskkonnasõbralikke ning modernse arhitektuuriga ristkihtpuidust eramuid, mis erinevad konkurentidest kõrgete lagede, rohke avaruse, kõrgete klaasseinte ning tervisliku sisekliimaga.

„Ristkihtpuidu puhul on tegemist unikaalse tehnoloogiaga, mis – nagu nimest võib järeldada – tähendab, et materjal on toodetud taastuvast loodusressursist, kuid tänu oma spetsiaalsele valmistusviisile on sama tugev kui betoon. Jõudsime ristkihtpuidu kasutamiseni, kui otsisime võimalust ehitada tavapärasest kõrgemate lagede ja põnevama avatud planeeringuga puidust elementmaju, mille materjal oleks vastupidav ega painduks läbi,” räägib ettevõtte üks asutajatest Liisa Reesalu.

Ühelt poolt annab see võimaluse rakendada elumajade disainimisel lennukamat fantaasiat, teisalt elanikele parema elukvaliteedi, sest naturaalne ja tervislik materjal ei väändu, vähendades garantiitööde vajadust. Vastupidavat ristkihtpuitu kasutatakse sageli näiteks suurte kortermajade ja sildade ehituses, nüüd on materjal jõudnud ka eramajade sektorisse. Lisaks tugevusele ja stabiilsusele on plussiks ka toote paksus – kuna seinad on tavapärasest õhemad, saavutatakse kuni 10% rohkem elamispinda.

Võrreldes hariliku puitkarkassmajaga on ristkihtpuidul kõrgem tulekindlus ja parem soojusisolatsioon, mis tagab tuulises, külmas ja niiskes kliimas oluliselt väiksemad küttekulud. „Ristkihtpuit on struktuurilt väga ilus ja seda saab siseseintel nähtavale jätta, luues hubase atmosfääri,” annab Reesalu nõu, lisades, et vähetähtis pole loomulikult ka loodussääst, tervislik allergiavaba sisekliima ning Eesti disaini ja puidutööstuse toetamine, sest majade ajatu disain on loodud Eesti arhitektide ja inseneride poolt ning materjal toodetakse kohalikus puidutöötlemisettevõttes OÜ Peetri Puit.

Veljo Kuusk , BC Majade OÜ esindaja Peame tähtsaks looduslähedust, kuna võimalus elada looduse keskel mõjub positiivselt nii vaimule kui ka tervisele. Sellest mõttest lähtudes valisime partneriks keskkonna- ja energiasäästlikud Happy Home’i majad, mille ehitusel on kasutatud vaid naturaalseid ja allergiavabu materjale, luues seeläbi elamutesse võimalikult tervisesõbraliku ja hubase sisekliima.

Nelja kuuga ehitusloast võtmed-kätte lahenduseni

Happy Home’i majade ehitusaeg on väga kiire – hoone karp pannakse kokku 2–3 päevaga ja võtmed-kätte-lahendus valmib kolme kuni nelja kuuga. Täna on võimalik valida kolme eri stiilis projekti vahel, millel omakorda on valikus erinevad suurused ja planeeringud. Lemmikut valides ei pea pelgama, et teie kodu on kellegi teise koduga sarnane, sest iga maja valmib vastavalt tellija soovidele.

Eksklusiivne elementmaja Taani võlub aegumatu arhitektuuriga

Elementmaja Taani suuruses 234 m2 on Happy Home’i kõige eksklusiivsem maja, paeludes pilku oma eriliselt kõrgete lagede ja aegumatu funktsionalistliku arhitektuuri poolest. Kogu maja on läbivalt 3,8 meetri kõrguste lagedega, mis muudab hoone väga avaraks ja valgusküllaseks. Lastetoad on 1,5-korruselised, mis võimaldab teha teisele korrusele kas magamistoa või mängumaja.

Ümber maja on mitmeid valgustatud ja haljastatud sisehoove, mis toob looduse tuppa. Arhitektuuri lihtsus laseb esile tõusta ehitusmaterjalina kasutatud puidul. Maja ümbritsevad konsoolid ja terrass on võrdsete mõõtmetega, mis loob mulje, justkui oleks maja kahe plaadi vahele ehitatud. Soovi korral saab teha terrassi katva katusekonsooli sisse avasid puude või valguse jaoks.

Parim eramu 2018 tiitli võitnud maja toob koju tüki päris-Jaapanit

Elementmaja Jaapan on eriline modernse jaapani sugemetega arhitektuuri poolest. Hoone keskel asub sisehoov, kus on valgustatud jaapani aed. Aeda ümbritsevad 3,75-meetrised klaasseinad, mis võimaldavad nautida aia ilu ka toas olles. Vannitoas ja saunaga spaas on kasutatud uudseid põrandaaknaid, mis on privaatsed, andes samas palju valgust.

Maja planeering eraldab elu- ja magamistsooni, mis annab majas eraldatuse ja tagab parema heliisolatsiooni. Uudse lahendusena on ustega siseseintel kasutusel tammespooni tahveldus ja peithingedega tammespoon-siseuksed, mis on lingivabad ja sulguvad magnetitega hääletult. Eesmärk on olnud saavutada puhtad vormid. Maja suurused jäävad vahemikku 179–231 m2 ja maja saab osta kolme kuni viie magamistoaga.

Maja Bremen – funktsionaalne ja hubane

Maja Bremen on avar, kõrgete lagede, suurte klaasseinte ja funktsionaalse planeeringuga elamu. Majale annab valgust ja avarust avatud elutoas asuv suur maast laeni klaassein, mille kõrgus ulatub kuni 4,3 meetrini. Elutoa laes on disainielemendina jäetud nähtavale katusetalad ja üks sein on heledaks lasuuritud ristkihtpuidust. Elutoas on kamin, Smis loob õdusa meeleolu ja annab sooja. Maja planeeringut on võimalik muuta vastavalt vajadusele, maja pindala on 120 m2.

MIS ON MIS Happy Home sai alguse omanike Mihkel Nirgi ja Liisa Reesalu kirest arhitektuuri ning uusimate ehitustehnoloogiate ja materjalide vastu. Idee oli luua ristkihtpuidust elementmajad, mis oleks avarad, kõrgete lagede, suurte akendega ja erineks nii arhitektuurselt kui ka ehitustehnoloogiate poolest tüüpilistest tehasemajadest. Ristkihtpuit on taastuv ehitusmaterjal ja suurepärane süsiniku ladustaja. Ehk kui ehitada maja ristkihtpuidust, siis aitab see kaasa nii elanike elukeskkonna meeldivamaks muutmisele kui ka kogu rajooni keskkonnasõbralikumaks muutmisele.

