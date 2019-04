MASTER 3 Plus: vaikus majas

Kanalisatsioonitorustik peaks kodudes olema mitte ainult võimalikult vaikne, vaid ka vastupidav temperatuurimuutustele ja olmekeemiale.

Oma elutingimuste parandamiseks on nüüd vähem kontimurdvaid võimalusi, kui kõik vaatajarekordid purustanud filmist „Tõde ja õigus“ näha oli. Täna on ka paljud igapäevamured hoopis teised, sest ootame oma elamistingimustest palju enamat. Ütleme nii, et on tuldud pikk tee veidi rohkem kui sadakond aastat tagasi ehitatud taluhoonetest tänaste kõigi mugavustega kodudeni.

MASTER 3 Plus on uus heitveetorde ja -liitmike süsteem, mis lubab astuda järgmise sammu müravabamate lahenduste suunas Foto: Pipelife Eesti

Kõrgemad nõudmised kanalisatsioonitorustikule

Samamoodi on muutunud nõudmised hoone kanalisatsioonisüsteemidele, mis ei seisne ainult nende olemasolus, vaid nüüd on esmatähtis ka nende läbimõeldud paigutus. Nimelt, kui algselt peideti ruumis nähtaval olnud torud seina taha, seda esteetilistel kaalutlustel, siis nüüd on see juba elementaarne. Veidi hiljem hakati kanalisatsioonipüstakuid planeerima nii, et need jääksid eluruumidest võimalikult kaugele ega asuks samas seinas näiteks magamistubadega. Selle muutuse põhjuseks on soov vähendada müra, et kanalisatsioonis voolava vee tekitatud heli ei segaks igapäevaelu.

Linnastumisest tingitud kortermajade hulga suurenemine tõi ka naabrid üksteisele lähemale. Nii nagu kuuled, kui naaber üleval korrusel kõnnib, on kuulda ka seda, kuidas köögis nõusid pestakse ja tualetis vett lastakse.

Vaikus majas

Pipelife’i uus helisummutav hoonekanalisatsiooni süsteem MASTER 3 Plus võimaldab siin astuda järgmise sammu. Austrias välja töötatud ja katsetatud süsteem võimaldab korrektse paigalduse korral vähendada oluliselt kanalisatsioonist kostvat heli. Kombinatsioon mitmekihilistest torudest, suure massiga liitmikest ning õigetest kinnitusklambritest tagab, et kanalisatsioonisüsteemi töötamisel tekkiv müra on viidud võimaliku miinimumini.

Hoonekanalisatsioonitorud peavad olema vastupidavad

Kombinatsioon mitmekihilistest torudest, suure massiga liitmikest ning õigetest kinnitusklambritest tagab, et vee voolamisel torudes tekkiv müra on viidud miinimumini Foto: Pipelife Eesti

Kolme kihi eelised

Sile sisekiht takistab ladestuste tekkimist ja tagab parema heliisolatsiooni. Tugeval keskkihil on head ring- ja pikijäikuse omadused ning erakordne vastupidavus, mis on ühtlasi ka heliisolatsiooni alustalaks. Pruun väliskiht kindlustab erakordse löögikindluse – seda isegi madalatel temperatuuridel. Ühtlasi tagab kolmes kihis torude ekstrusiooni ja muhvide vormimise tehnoloogia äärmiselt hea kokkusobivuse ja veetiheduse.

Sile sisekiht: • Suur voolukiirus • Ei takista veesamba liikumist – tekib vähem müra • Valge värvus torustiku paremaks kaameravaatluseks • Toodetud polüpropüleeni kopolü­meerist Kõva keskkiht: • Hea heliisolatsioon • Suurepärane jäikus • Mõõtmete stabiilsus madalatel ja kõrgetel temperatuuridel • Toodetud mineraaltäidisega polüpropüleenist Löögikindel väliskiht: • Erakordselt vastupidav • Muhvide purunemine välistatud • Paigaldamine, transportimine ja objektil käsitsemine võimalik ka madalatel temperatuuridel • Toodetud polüpropüleeni kopolü­meerist Kokkupanduna annavad need kolm kihti MASTER 3 PLUSi torusüsteemile mitmed eelised: • Suur ring- ja pikijäikus • Suur reovee läbivoolukiirus • Erakordne heliisolatsioon • Suur löögikindlus

