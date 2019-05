Sissesõidutee, aed ja haljastus tasub tellida terviklahendusena

Kui uue eramu üldehitustööd on valmis saanud, ei muutu hoone koheselt veel hubaseks koduks. Samamoodi nagu tuleb vaeva näha siseviimistlusega, vajab hoolt ja vaeva ka eramu ümbrus. Selleks aga, et säästa aega, närve ja kokkuvõttes ka raha, on mõttekas välialade kujundamist ja viimistlemist nõudvad tööd tellida teenusepakkuja käest, kellel on võimalus pakkuda kõike vajalikku terviklahendusena.

Avi Haljastuse esindaja Liivo Turu sõnul teeb võimalus vajalikke töölõike ühe ja sama teenusepakkuja käest tellida kliendi elu lihtsamaks, kuna ära jääb erinevate töövõtjate vahel laveerimine – ei pea mitmete pakkujatega suhtlema ega töögraafikuid sobitama. Just kliendi huvisid arvestades tegeleb Avi Haljastus terviklahenduse pakkumisega, mis sisaldab kõike vajalikke välitöid, alates pinnase ja täitekihtide paigutamisest kuni sillutise, piirdeaedade ning muru rajamise ning istutustöödeni. Vajadusel pakub ettevõte ka haljastuse hooldust. „Me ei spetsialiseeru otseselt ainult muru rajamisele või kivi paigaldusele. Pakutavate tööde komplekt koosneb sellest, mida eramuomanikul parajasti vaja on,“ rääkis Turu.

Avi Haljastus ehitab aedu ja piirdeid, paigaldab kiviteid ja -sillutist, ehitab terasse ja abihooneid ning pakub haljastuse rajamist ja hooldusteenust

Terviklahendus hoiab aega kokku, samuti tuleb kogu komplekti hind kokkuvõttes reeglina soodsam kui üksikuid töölõike erinevatelt tegijatelt tellides. Kui töömaht on suurem, siis saab teostaja pakkuda ka paremat hinda. Lisaks on oluline teadmine, et pädevus vajalike tööde tegemiseks on teenusepakkujal igas pakutavas etapis olemas.

Teed kõigepealt

Krundil tehtavate välitööde järjekorras esmane on sissesõidu- ning käiguteede rajamine, mis reeglina ei piirdu vaid sillutiskivide väljavahetamise või paigaldusega, vaid eeldab ka aluspinnase ehitust. Turu sõnul on sõltumata sellest, milline materjal lõpuks tee pindmiseks kihiks pannakse, tee aluse ehitus üldiselt üsna sarnane. Levinuimad teepinna katmise variandid koduhoovis on sillutiskivid ja asfalt – mõlemad eeldavad liivast dreenikihti, kandvat killustikust vahekihti ning katendialust liiva.

Igapäevases praktikas pöörduvad Avi Haljastuse poole kliendid, kel on nägemus eelkõige pinnaviimistlusest, millistena nad oma hooviteid näha tahavad. Üheskoos arutatakse läbi tööde maht ning variandid, mis lisaks kliendi nägemusele veel olemas on. Kuna teede rajamine on asi, mida soovitakse teha vaid korra, siis on mõistlik kõikide võimaluste kaalumiseks endale aega võtta, et lõpplahendus oleks kestev ning väljanägemiselt vastavuses omaniku maitsega.

Efektse tulemuse annab erinevate materjalide ja värvide kooslus Foto: Avi Haljastus

Turu sõnul on koduhoovides praegu kõige populaarsem tavaline betoonist kivisillutis, seda nii halli kui ka värvilisena. „Kindlat trendi me välja ei tooks, kõik sõltub ju konkreetse kliendi maitsest, mida ta enda hoovis näha soovib. Kõige enam on meilt aga küsitud betoonkivi mõõtmetega 10x20 ning paksusega 6 sentimeetrit. Sageli paigaldame betoonkivisillutist nii, et halli platsi sees on paarikümne protsendi ulatuses teist tooni kive, et see annaks kogu pinnale väikese värvilisuse efekti,“ rääkis Turu.

Üldiselt on kõik hallid betoonkivid sarnase ruumeetri hinnaga, kui just ei ole tegemist erilahenduste ja mosaiigiga. Värvinüansi lisamine võimaldab lahendust, kus hinna ja välimuse suhe on ehk aga kõige paremini paigas.

Hea variant koduhoovi on ka murukivi, mis annab pinnasele ühest küljest vajaliku tugevuse, et sellel näiteks autot parkida, teisalt aga mõjub tänu sellest läbikasvavale murule haljasala jätkuna.

Aed majaga sobivaks

Pärast teede rajamist eeldab välitööde järjekord kogu krundi piires ära otsustamist, mis ulatuses hakkab haljasala katma muru, kuhu tulevad lillepeenrad ning kus hakkavad paiknema istutatavad puud-põõsad või hekitaimed. Kui istikutele on augud kaevatud ja maapind soovitud kujul ära planeeritud, on enne haljasala lõplikku viimistlemist õige aeg piirdeaia rajamiseks.

See, milline aed rajada, sõltub suuresti majaomaniku maitsest. Kindlat reeglit, kuidas õige oleks talitada, selles osas ei ole. „Kui maja projekteeritakse, siis reeglina projekteeritakse piirdeaed koos majaga, samuti on lisaks piirdeaiale projektiga ära määratud ka sissesõidutee asukoht,“ rääkis Turu. Selles osas, mis materjalist aed just täpselt olema hakkab, saab aga kaasa rääkida eramu omanik. „Oluline on, et aed läheks kokku hoone üldise ilmega. Näiteks ilusa kivifassaadiga maja puhul oleks sellele lihtsat võrkaeda ette ehitada näotu. Samas ei saa üldistada, et kivimajal peaks olema kivipostidega aed ja puitmajal puitaed – ka kivifassaadiga majale ehitatakse puitlippaedu. Pigem on oluline jälgida toonilahendust, et see kogu maja ilmega sobiks,“ selgitas Turu piirdeaia materjali valimisega seonduvaid momente.

Lisaks ilufunktsioonile ei tohi piirdeaia puhul unustada ka, et tegemist ongi justnimelt piirdega, mis peaks isiklikku ala eraldama ühiskasutatavast. Kui on kavas endale tulevikus näiteks suur koer võtta, siis on mõistlik juba alguses teha selline aiavalik, millest koer läbi ega üle hüpata ei saaks.

„Meil on võimekus pakkuda igat tüüpi aedu, olenevalt sellest, milline kliendile tema vajadusi arvestades kõige sobivam võiks olla. Oleme teinud võrkaedu, puitlippaedu, võime laduda kivist poste ja paigaldada varbaedu. Variante on palju ja erinevaid. Meie võime nõu anda ja lahendused välja pakkuda, nende hulgast valib klient sobiva lahenduse,“ rääkis Turu.

Lõpuks murukate ja puud

Murukatte loomisel on oluline koos haljastustööde tegijaga eelnevalt läbi mõelda, kes ja kuidas aias lõppkokkuvõttes oma aega veetma hakkab, kuna erinevatele olukordadele on olemas erinev muru. „Kui on tegemist tavalise koduhooviga, siis tavaliselt on juba muruseemne müüjatel olemas vastavad muruseemne valmissegud, mida seal kasutada. Tavaline koduhoovi muru peaks taluma piisavalt tallamist ja niitmist ja ka natuke põuda. Laste ja lemmikloomadega pere puhul tuleks valida võimalikult suuremat koormust taluv muru. Või kui krunt on väga varjus, siis kasutada sellist murusorti, mis varju paremini talub,“ rääkis Turu.

Enne tööde algust selgitab Avi Haljastus välja iga konkreetse eramuümbruse eripärad ning planeerib sobivad lahendused vastavalt sellele. „Nõu küsida ja arutada võib meiega igas etapis.“ julgustas Turu, „Kui on krundil haljastusprojekt juba olemas, siis meie saame olla selle teostajateks. Samuti saame ka ise omaniku soovide kohaselt aidata planeerida, kuhu tulevad näiteks hekitaimed või iluhaljastus ning need siis soovitud kohta ka istutada.

Maakivid sillutises Foto: Avi Haljastus

Ooteaeg, kui kiiresti Avi Haljastus kokkulepitud töid teostama saab tulla, varieerub vastavalt teiste tellimuste hulgale. „Päevapealt me kindlasti tulla ei saa, aga kui täna tellida, siis selleks suveks veel võimalusi on. Hästi palju sõltub tööde mahust – kui on väiksemad asjad, siis on võimalik need teiste tegemiste vahele lihtsamini ära mahutada. Suuremate tööde järjekord on täna kuu-kaks,“ rääkis Turu, lisades, et samas on alati kõik läbirääkimiste küsimus ning küsima tasub tulla igal juhul.

Kuna ettevõte suudab eramute puhul teha kõike, mis õues tegemist vajab: paigaldab aedu, paneb sillutist, istutab ja teeb mururajamise töid, on mugav küsida ühekorraga terviklahendust kõigile välialaga seotud lahendamist ootavatele probleemidele. Samuti tuleb Avi Haljastus appi, kui soov sisaldab ainult ühte asja – näiteks piirdeaia rajamist. Kõigele lisaks pakub ettevõtte ka haljastuse hooldusteenust alates muru niitmisest ning istutusalade ja hekkide hooldusest kuni sügiseste ja kevadiste koristustöödeni.

