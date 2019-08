Nõupidamine või firmaüritus laeval murrab argirutiini ja avardab mõtlemist

Tallinna, Helsingi, Turu ja Stockholmi vahel sõitvad Viking Line’i laevad pakuvad lisaks puhkusele mugava ja meeldejääva võimaluse korraldada koolitusi, seminare ja tööalaseid mõtterünnakuid. Punastel laevadel on head tingimused nii suuremaks konverentsiks kui ka pisema meeskonna motivatsioonikoolituseks. Meri mõjub vabastavalt ja keskkonnavahetus paneb inimeste mõtted intensiivsemalt liikuma.

Viking Line’i äriklientide müügijuht Reet Johannson ütleb, et merel koolitust, seminari või koosolekut pidades saab olla kindel, et rutiin kaob, seltskond on alati koos ning värsketest mõtetest puudust ei tule. „Meie laevade konverentsiruumid on loodud koosviibimisteks, koosolekuteks, motivatsiooniüritusteks, seminaride, konverentside ja tooteesitluste läbiviimiseks nii väikestele kui suurematele, kuni 200-liikmelistele gruppidele.”