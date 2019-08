Kaasaegne andmekeskus on tõeline andmete digitaalne kaitsekindlus

Andmete korrapärase hoiustamise vajadusest on kõik ammu kuulnud. Olid ju isegi dokumentidega kaustad tulekindlates kappides, hoiuruumides ja pangaseifides, aga selline hoiustamisviis on nüüd minevik. Tänapäeval hoiustatakse andmeid digitaalsetes andmekeskustes asuvates serverites.

Varasemalt oli nii, et kui ettevõtjal tekkis vajadus ja võimalus suurte andmemahtude varundamiseks, siis lahendati see järgmiselt – kui andmete maht ei ületanud mitut gigabaiti, siis korraldati firmasse lihtsam arvutivõrk, et töötajad pääseksid andmetele ligi ning vajalikud seadmed ja serverid pandi pisikesse ruumi. Turvameetmetest olid kasutusel katkematud toiteallikad ja andmetest varukoopiate tegemine kindlatel nädalapäevadel. Seda kõike seadistas ja haldas kampsuni, patsi ja habemega IT-mees.

Foto: Andrew Bodrov

Milleks on võimeline kaasaegne andmekeskuse kindlus?

Tänapäeval on andmete hoiustamine kõrgelt arenenud tehnoloogia. Eesti riigi üks täiuslikumaid ja suurimaid andmekeskusi on Infonet DC keskus, mis on ehitatud vastavalt TIER-3 standardi nõudmistele. Infonet DC pakub läbimõeldud ja käivitamisvalmis serverimajutuse lahendust. Keskuses on kõrgtasemel turva- ja tulekustutussüsteem, side- ja elektrivarustus on dubleeritud. Andmekeskus võimaldab andmete säilimise isegi väiksema kataklüsmi korral, pealegi jäävad andmed ligipääsetavaks ka distantsilt.

Eesti ettevõte Infonet AS asutati 26 aastat tagasi. Ettevõte tegeleb internetiteenuse osutamisega, aastate jooksul on Infonet loonud Tallinna suuremate kortermajade sidevõrgud. Tuginedes pikale töökogemusele otsustati rajada andmekeskus ning selleks loodi allüksus Infonet DC, mis tegeleb andmekeskuse ehitamisega ja arendamisega.

“Turvaliste tingimuste tagamine andmete hoiustamiseks on nõutud teenus. Pakume ruume klientide serverite majutamiseks, tagame katkematu ja dubleeritud internetiühenduse, garanteerime elektrivarustuse, stabiilse mikrokliima ja seadmete füüsilise kaitse,“ selgitab Infonet DC andmekeskuse tegevjuht Sergei Zavolner.

Foto: Andrew Bodrov

Miks IT-mehed enam kampsuneid ei kanna?

Infonet DC andmekeskus on muljetavaldav, pilk sisemusse näitab, et see pole kahtlemata 2000-ndate alguse serveriruum. Serveririiulite vahel on vaid kergelt jahe. Need, kes 15-20 aastat tagasi IT-valdkonnas tegutsesid, mäletavad, et siis olid seadmed väga temperatuuritundlikud ja serveriruumides oli külm, sellepärast tuli ka kampsuneid kanda. Kaasaegne tehnika ei nõua nii tõsist jahutamist, ruumides on mugav temperatuur ja vajadus soojade riiete järele on tänaseks kadunud.

“Asi ei ole vaid mugavuses. Eelkõige hoolime andmete turvalisusest. Meie andmekeskus on vastupidav füüsilistele riskifaktoritele - asukoht on valitud selline, kus pole üleujutusi. Meil on olemas viimase põlvkonna automaatne tulekustutussüsteem, mis avastab ise tulekahju varakult. Ligipääs andmekeskusesse on lahendatud magnetkaardisüsteemiga. See kõik tagab kõrgeima taseme turvalisuse,” räägib Zavolner uhkusega.

Ta lisab, et näiteks üleüldise elektrikatsetuse puhul tagab andmete ja serverite turvalisuse keskuse mitmeastmeline kaitsesüsteem. Kohaliku elektriliini katkemisel on abiks varuliin. Juhul kui elekter kaob kogu võrgus, on andmekeskus varustatud toiteallikatega, mis hoiab kõik seadmed töös 10 minutit. Sellest ajast jätkub diiselgeneraatorite käivitamiseks. Generaatorite paakides on kütust varuks alati vähemalt kaheks päevaks.

„Kahe aasta jooksul ei ole olnud meil kordagi olukorda, kus kliendi serverid jääksid toideta kasvõi hetkeks. Korrasoleku kontrollimiseks käivitame generaatorid kord kuus, korraldame õppuseid, kus kutsume esile erinevaid kriitilisi situatsioone. Valvepersonal on meil ka alati kohal. Oleme valmis kõikvõimalikeks ootamatusteks,” mainib Zavolner.

Foto: Andrew Bodrov

Andmekeskuse klient võib olla ka väikefirma

Infonet DC andmekeskus on valmis teenindama nii väikesi kui ka suuri kliente. Zavolner nendib, et on olnud juhuseid, kus kliendid pöörduvad nende keskuse poole pärast rikkeid, mis põhjustasid andmete hävinemise või kaotati taastamisega nii palju aega, mis põhjustas suure rahalise kahju.

„Meie poole pöördutakse ka naaberriikidest. Eelkõige seepärast, et Eesti on väga hea koht IT- ja start-up-firmadele. On ka riike, kus puudub sellisel kõrgel tasemel andmevarundusteenus või on see väga kallis. Ka ebamäärase õigusruumi korral soovitakse majutada andmeserverid teise riigi jurisdiktsiooni alla ja vähendada sellega äririske. Majutades seadmeid ja andmeid Eestis võib olla kindel, et ettevõtte andmed on hoitud usaldusväärselt ning äritegevus on ohutu,” lisab juht.

„Kasutusmugavus muidugi ka. Soovi korral pääseb klient oma seadmetele ligi ööpäevaringselt. Klient võib oma serverid ise paigaldada. Kui on vaja personali meie poolt või toob klient oma tehnika keskuse ukse ette, et meie paigaldaksime, siis ka seda ta saab. Oleme väga paindlikud klientide kõikide soovide arvestamisel, tõdeb Zavolner ning lisab, et hiljuti hakati pakkuma ka serverite renditeenust. „Serveri võimsust võib rentida olles ise ükskõik kus maailma otsas. Kui on vaja kiiresti juurutada mis tahes keerukusega projekte Euroopa Liidu õigusruumis, olgu see teie kliendi nõue või lihtsalt enda meelerahu tagamiseks, siis andmekeskuses on see võimalik. Ettevõte soovib juhi sõnul ka ise pidevalt edasi liikuda, maailmas areneb jõudsasti pilvetehnoloogia ja ka selles valdkonnas saab Infonet olla esirinnas.

Vaata ka infonetdc.com