Luksuslik Air Spa sinu hoovil – ning muinasjutud saavad tõeks!

Kristall-lühtrid laes, romantiline vann elutoa nurgas, sume valgus langemas põskedele ning põrandasoojendus paitamas jalgu. Lisa veel romantiline muusika ning taevast paistev tähesära – tundub nagu muinasjutt!

„Tegelikult ei ole siin muinasjutulist midagi, sest kõik see imeline võibki tegelikkuses reaalsuseks saada,“ kinnitavad loojad Whisper´s Lifestyle Terraces Sunrooms & Air Spa mudelitest. Kui armastad joogat või talvist vanniskäiku, oled seni unistanud just sellisest elustiilist – mõnusast hommikust aurava kohviga või olles kargel ajal vannis, tutimüts peas – siis just need on nautimist väärt hetked kodus – aeg iseendaga.

Nüüd on see võimalik, sest nelja aastaaja terrassimajakeses võib suvisel ajal sosistada tuul ja sasida sinu juukseid Air Spas ning William Hollandi vannis saab lõõgastuda nii suviselt kaunil kui talviselt kargel ajal. Valitud mudelite järgi on võimalik koheselt täita teie soovid ja vajadused.

Võtmed kätte ehk astu muinasjutulisse majakesse

Selleks, et kevadel nautida juba uues muinasjutulises terrassimajakeses kevadpäikest ja minna pidude hooajale hoogsalt vastu, on just nüüd õige aeg mõelda sellele, millist majakest koduaeda soovite.

Pakutav loovate lahendustega majakese mudel on valmiskujul, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt on võimalik üllatada kas oma kallimat või siis teha tervele perele rõõmu tähtsal hetkel kauni karbiga, kus peidab ennast kuldvõtmeke. Olgu tegu aastalõpupidustuste, pulma-aastapäeva, sünnipäeva, naiste- või valentinipäevaga – tähtsaid hetki, mil karbike üle anda, leiab kindlasti.

Terrassimajakest tellides võite olla muretu, sest tegemist on võtmed kätte lahendusega. Kuni 20m2 majakese püstitamiseks ei ole tarvis ehitusluba ning seda on võimalik paigaldada ka nõudlikuma pinnasega krundile. Kel soov, saab tellida endale ka mitu majakest, mis omavahel mugavalt ühendatud romantiliste sillakeste abil.

Majake on sisustatud luksuslikult, sellel on avatav katus ning hõlpsasti liigutatavad klaasseinad – kõik selle nimel, et saaksite nautida aastaringselt Eestimaa kaunist loodust, tähesära ning kargust või siis sumedaid suveöid. Talviste hetkede pärast ei pea samuti muretsema, sest majake on varustatud küttega, mis loob sellest aastaringselt hubase ning mõnusa koha, kus seltskonnaga aega veeta, kuulata kaminas tule praksumist, kööginurgas sütel liha grillida ning nautida kristall-lühtrite sära.

Lisaväärtust loovad pehmed lambanahad ning kašmiirvaibad põrandatel ja pitskardinad, pehme mööbel või majakesse paigaldatud lillekompositsioonid, mida saab muuta vastavalt aastaajale, lõõgastuda majja paigaldatud stiilses vannis või kuulata omaette muusikat. Jah, lugesite õigesti, majakeses on ka luksuslik William Hollandi vann ning majakesse on võimalik paigaldada tipptasemel audiosüsteemid! Ning mis peamine – majakese sisekujundust on võimalik vastavalt aastaajale ning emotsioonidele muuta millal ja kuidas vaid soovite. Võite olla kindel, et majake on nii mõnus ja soe, et sellest saabki teie kodu keskus. Tegemist on muinasjutulise kogemusega, mida te kunagi ei unusta – puhka, naudi, armasta!

Majake, mis vastab Sinu soovidele ja vajadustele

Terrassimajakese näol on tegemist multifunktsionaalse halliga, kuhu on hea astuda aastaajast sõltumata paljaste varvastega. Olgu tegu ühe või mitme majakesega – majakese suurus on 4x5 meetrit ning majakest on võimalik kokku panna erinevatest moodulitest. Sinna on võimalik tekitada ühte näiteks puhkeala, teise vastuvõtuhall, kolmandasse aga privaatne magamisala – kuidas vaid soovi ja vajadust on.

Nõnda on võimalik tuua praktiliselt kogu oma igapäevaelu tähistaeva alla, nautida seda soovitud hetkedel, põgeneda igapäevamüra eest või tekitada romantilisi hetki kallimaga. Nüüd ei ole enam tarvis sõita puhkuseks kodust eemale, sest kodune naudingu ja spa-oaas on siinsamas koduaias olemas. Mida enamat oskakski tahta?

Majakestel on avatavad ning eest lükatavad klaasseinad ning kas mehaaniliselt liigutatav või mootoriga sõidutatavate katusepaneelidega katus. Külmal ajal on võimalik hoida terrass soojana – optimaalne kliendile sobilik küttevalik tehakse juba majakest tellides. Nõnda saab varju ja kaitset külmematel ning niiskematel aegadel, samuti varjuda vajadusel naabrite pilkude eest, samas säilib võimalus nautida kauneid sooje suveöid või pehmet päikesevalgust silmi kissitamata otse terrassimajakeses viibides või mõne kiire liigutusega majakest avatud terrassiks muutes.

Kevadele on õige mõelda juba täna

Selleks, et kõik see hingematvalt kaunis jõuaks varakevadel Sinu õuele, tasub ühendust võtta juba nüüd, sügisel. Esmalt on võimalik huvilistel täita kodulehel www.whisper.ee ära kontaktivorm, kuhu panete kirja, kuhu ja millist majakest soovite ning lisada võimalusel ka pildi krundist, kuhu majake paigaldatakse. Erisoovide korral – või kui on soov kaasa rääkida sisekujunduses – tuleks ka see kontaktivormi kirja panna. Ning kuigi oma lõuendile võõra pintsliga siiski ligi ei lubata – majakesed on spetsialistide poolt juba kujundatud – saab ühtteist siiski kliendi soovi järgi muuta, näiteks vitraaže, joonistusi, pilte seintel.

Kindla soovi korral toimub esialgse kinnitusettemaksu tasumine 70% ulatuses, misjärel organiseeritakse kokkusaamine arhitektiga, kes tuleb vaatab koos teiste asjaosalistega – protsessi on kaasatud nii insener, arhitekt kui ehitaja – kohapealsed olud üle. Siis on ka hetk, mil eritellimuse soovi korral saab seda täpsustada.

Reaalne terrassimajakese paigaldusperiood algab aprillis-mais ning keskmiselt võtab see aega nädal. Majakese paigaldus ei tekita kliendile ega tema naabritele lisastressi müra või muude ebamugavuste näol. Enne paigaldust toimub järelejäänud ostusummast 20% tasumine ja peale paigaldust jääb maksta 10%. Ning mis veel hea uudis – kuni selle aasta lõpuni tellimuse teinud klientidele kehtib kampaaniasoodustus -10% lõpphinnast.

Kuigi terrassikultuur on Eestis veel kohati lapsekingades, astutakse suuri samme maailmas juba nii armastatud multifunktsionaalsete terrassimajakeste suunas. Tegemist on tipptasemel valmistatud majakestega, mis on nii mugavad, et tekib tunne ja soov sinna jääda aastaringselt, sest loodud hubased tingimused on just majakese nautimiseks loodud.

