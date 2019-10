Unikaalne ristkihtpuit-tehnoloogia: ehita keskkonnasäästlikult ja fantaasiarikkalt

Happy Home’i premium-klassi elementmajade tootja HH Prefab OÜ valmistab keskkonnasõbralikke ristkihtpuidust eramuid, mis erinevad teistest tehasemajadest nii arhitektuurilt kui ka ehituslikult.

Happy Home elementmajad on hästi loodusesse sulanduvad ning ajas kestvad nii ehituskvaliteedilt kui ka arhitektuurilt. Foto: HH Prefab OÜ

Kõrged laed, palju avarust ja klaasseinu, tervislik sisekliima ning modernsed tehnovõrgud teevad Happy Home’i majadest hubase ja tervisliku sisekliimaga eluaseme pikkadeks aastateks. „Ristkihtpuidu puhul on tegemist unikaalse tehnoloogiaga: materjal on toodetud taastuvast loodusressursist, mis tänu oma spetsiaalsele valmistusviisile on sama tugev kui betoon. Ristkihtpuidu kasutamiseni jõudsime, otsides võimalust ehitada kõrgemate lagede ja põnevama avatud planeeringuga puidust elementmaju, mille materjal oleks tugev ja vastupidav,” räägib ettevõtte üks asutaja Liisa Reesalu.

Ühelt poolt annab see võimaluse rakendada elumajade disainimisel lennukamat fantaasiat, teisalt elanikele parema elukvaliteedi, sest naturaalne ja tervislik materjal ei väändu, vähendades garantiitööde vajadust. Lisaks tugevusele ja stabiilsusele on plussiks ka toote paksus – kuna seinad on tavapärasest õhemad, saavutatakse kuni 10% rohkem elamispinda.

Ristkihtpuidul on kõrge tulekindlus ja suurepärane soojusisolatsioon, mis tagab tuulises, külmas ja niiskes kliimas väiksemad küttekulud. „Ristkihtpuit on struktuurilt väga ilus ja seda saab siseseintel nähtavale jätta, luues hubase atmosfääri,” annab Reesalu nõu. Ta lisab, et vähetähtis pole loomulikult ka loodussääst, tervislik allergiavaba sisekliima ning Eesti disaini ja puidutööstuse toetamine, sest majade ajatu disain on loodud Eesti arhitektide ja inseneride poolt ning materjal toodetakse kohalikus puidutöötlemisettevõttes OÜ Peetri Puit.

Nelja kuuga võtmed kätte

Võimalus elada naturaalsete materjalide keskel mõjub positiivselt nii vaimule kui ka tervisele. Ristkihtpuidu puhul on kogu ehitusprotsessi ökoloogiline jalajälg oluliselt väiksem kui tavapäraste ehituste puhul. Ristkihtpuidul on positiivne CO2 bilanss ja ehitusprotsess on kiirem, puhtam ja vähem mürarikas kui kivimaja ehitusel.

Happy Home’i majade ehitusaeg on tõesti väga kiire – hoone karp pannakse kokku 2–3 päevaga ja võtmed kätte lahendus valmib nelja kuuga. Täna on võimalik valida neljas stiilis projekti vahel, millel omakorda on valikus erinevad suurused ja planeeringud. Iga maja on unikaalse disainiga, kuid kõiki ühendab Happy Home’i visioon kodust. Loome kodusid, mis on stiilsed, funktsionaalsed, keskkonnasõbralikud, avarad ja ajatud. Just sellised, kus soovime ka ise elada,” räägib Liisa.

Eksklusiivne Taani võlub aegumatu arhitektuuriga

Happy Home’i kõige eksklusiivsem elamu paelub pilku eriliselt kõrgete, 3,8meetriste lagede ja aegumatu funktsionalistliku arhitektuuri poolest. Maja ümbritsevad konsoolid ja terrass on võrdsete mõõtmetega, mis loob mulje, justkui oleks maja ehitatud kahe plaadi vahele. Soovi korral saab teha terrassi katva katusekonsooli sisse avasid puude või valguse jaoks.

Maja Taani ühendab endas kõike, mida tänapäeva kodu puhul hinnatakse. Foto: HH Prefab OÜ

Ainulaadne Jaapan toob koju tüki päris-Jaapanit

Aasta Tehasemaja parima eramu tiitli võitnud elementmaja sisehoovis asub valgustatud Jaapani aed, mida ümbritsevad 3,75meetrised klaasseinad. Vannitoas ja saunaga spaas on kasutatud uudseid põrandaaknaid ning uudse lahendusena on majas peithingedega tammespoonist siseuksed, mis on lingivabad ja sulguvad hääletult magnetitega.

Maja Jaapan võitis Aasta Tehasemaja 2018 konkursil parima eramu tiitli. Foto: HH Prefab OÜ

Modernne ja praktiline Island

Island on avar, kõrgete lagede, suurte klaasseinte ja funktsionaalse planeeringuga elamu, mis koosneb justkui kahest majast. Modernsest räästasteta viilkatuse ja kõrge laega elutoa ning suure magamistoa plokist ja madalamast sauna ning lastetubade plokist.

Islandi maja südameks on elutuba, söögituba, köök, mille lae kõrgus on 5,6 meetrit ja mida ehib suur klaassein, mis annab nii valgust kui avarust. Foto: HH Prefab OÜ

Bremen pakub hubasust ja funktsionaalsust

Eramu Bremen on kõrgete lagede, suurte klaasseinte ja funktsionaalse planeeringuga elamu, millele annab avarust maast laeni ulatuv 4,3meetrine klaassein. Planeeringut on võimalik muuta vastavalt vajadusele, maja pindala on 120 m2.

Majale annab valgust ja avarust avatud elutoas asuv suur maast laeni klaassein, mille kõrgus ulatub kuni 4,3 meetrini. Foto: HH Prefab OÜ

MIS ON MIS? Happy Home sai alguse ettevõtte omanike Mihkel Nirgi ja Liisa Reesalu kirest arhitektuur ning uusimate ehitustehnoloogiate ja -materjalide vastu. Idee oli luua ristkihtpuidust elementmajad, mis oleks avarad, kõrgete lagede, suurte akendega ja erineks nii arhitektuurselt kui ka ehitustehnoloogiate poolest tüüpilistest tehasemajadest. Ristkihtpuit on taastuv ehitusmaterjal ja suurepärane süsiniku ladustaja. Ehk ristkihtpuidust ehitatud maja muudab elanike elukeskkonna meeldivamaks ning kogu rajooni keskkonnasõbralikumaks. Happy Home’i maja soetades hoiad oma tervist, aitad kaasa võitlusele keskkonnaprobleemidega ja toetad Eesti disaini ja puidutööstust.

