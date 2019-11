Töötajate hoidmine edasijõudnuile: asi pole palgas

Rahvusvaheliste ettevõtete töötajad teavad: kui Guntisel Riias hakkab sees valutama, läheb ta homme arsti juurde, tema kolleeg Urmas saab Tallinnas aga „ibuka“ ja käib enne arstile jõudmist neli nädalat haigena tööl. Ent Läti – ja Euroopa – suurim kindlustusliik, töötajate ravikindlustus, kuulub üha sagedamini ka Eesti ettevõtete motivatsioonipaketti.

„Töökohti, kus ainult rahaga inimesi värvatakse ja hoitakse, on jäänud väheks,“ rõhutas BTA kindlustusseltsi Eesti filiaali tootejuht Mihhail Prokopjev. „Tööandjad jõuavad meie juurde siis, kui mõistavad, et tööjõukriisi ajal on töötaja hoidmine veelgi olulisem kui värbamine.“

Tööandja otsib motivaatorit

BTA suurkliendihalduri Signe Jürgensoni kinnitusel jõuavad tema juurde töötajate ravikindlustusest rääkima ettevõtted, kes töötajatele väärtusliku motivatsioonipaketi loomise süsteemselt ette võtnud. „Enam kui tuhande osalejaga Eesti töötajate motivatsiooniuuring kinnitab, et lojaalseim pole mitte see töötaja kes on kõige kõrgemini makstud, vaid see, kes tunneb et tööandja usaldab ja hoolib,“ märkis Jürgenson. „Ning vastupidi ka – mitte madal palk ei aja kõige kindlamalt uut tööd otsima, vaid halb tööõhkkond ja suhtumine.“

Prokopjevi kinnitusel õpetavad nii uuringud kui elu, et heaks emotsiooniks ja usalduslikuks töösuhteks ei piisa ühekordsetest preemiatest või kampaaniakorras „hoolimisest“. „Töölkäimisest meeldiva kogemuse tegemine tähendab juhile igapäevast tööd ja vastutust, see on maja mida ehitatakse kivi haaval,“ rõhutas ta. „Tasuta asjade saamist, olgu selleks parkimispilet, spordiklubi liikmekaart või teatripiletid, hindab inimene vaid korraks. Ning sageli jätab inimene sellised kingitused ka kasutamata.“

Jürgensoni kogemuse põhjal ei otsi ettevõtted hea tööõhkkonna loomiseks üht võluvitsa, vaid mõistavad, et inimest paneb pingutama ja motiveerituna tööle tulema komplekt palgast, turvatundest, heast tööõhkkonnast ja vastutusest. "Nii jõuavad nad ka BTA-sse töötajate tervisepaketist rääkima,“ täpsustas ta. „Enamik neist on töötajaile täiendava ravikindlustuse pakkumist väga heaks mõtteks, kuid olen peale lepingu allkirjastamist neile kõigile meenutanud, et isegi see ei asenda hommikust rõõmsat teretamist ega ülemuse siirast "kuidas läheb?"-küsimust."

Boonus, mis päriselt ära kasutatakse

Täiendav ravikindlustus, mis annab töötajale ligipääsu kiirele tasulistele arstiabile ning katab ka suurte raviarvete riski, vastab tööandja poolt vaadates viiele olulisele kriteeriumile. See on päriselt vajalik, päriselt hooliv, kestev, soodne, ning töötajad kasutavad selle päriselt ära. "Eestis on selline kindlustusliik küll uus, aga näiteks rahvusvaheliste ettevõtete töötajad märkavad juba Läti kolleegidele pakutavat paremat arstiabi, ja küsivad seda ka Eesti ülemustelt."

Täiendav ravikindlustus tõusis Lätis viimastel aastatel suurimaks kindlustusliigiks. "Fakt on, et pea kõigi hädadega, mis pole otseselt eluohtlikud, on õigeaegne arstiabi Eestis tasuline," rõhutas Prokopjev. "Arstid kinnitavad, et inimesed lükkavad seetõttu enda terviseprobleemidega tegelemist sageli edasi, eriti regulaarseid tervisekontrolle. Aga nii tuleb lõpuks tegeleda ennetamise asemel tagajärgedega, mis on alati kallim ja inimlikult rängem."

Sama kinnitavad ka BTA kliendid, kes on enda töötajate ravikulud kindlustanud. Nende kogemus ütleb, et esimesel aastal kasutavad töötajad kindlustuspaketis toodud limiidid üsna innukalt ära. "Tervisekontrollid, sporditestid, nahaarsti kontroll, vaktsiinid, hambaravi - need kõik on asjad, mille pärast töötajad muretsevad, aga mida nad on reaalsuses sageli aastaid edasi lükanud," märkis Prokopjev. "Me näeme, et eriti tänulikud on töötajad hambaravi kindlustuskaitse eest, sest sellist suud kus midagi teha pole, hambaarst ei leia."

Ravikindlustust eristab kontserdikorraldaja kinkekaartidest või spordiklubi piletist ka tõsiasi, et tööandja ei pea kunagi muretsema, kas tema kinni makstud boonus ka tegelikult ära kasutatakse. „Alati kasutatakse,“ tõdes Prokopjev. „Me näeme seda.“

Vähem haiguspäevi

BTA müügiosakonna juhi Denis Nikolajevi kinnitusel on tänased kliendid tunnistanud, et töötajate ravikulude kindlustamine on parim, mida erisoodustusmaksuvaba 400 euro eest aastas saab. „See pole üksnes viis enda töötajatega kena olla, vaid ka investeering,“ rõhutas ta. „Kiire arstiabi kohe hädade ilmnedes ja näiteks ka tasuta vaktsineerimised tähendavad ettevõtjale vähem haiguspäevi, mil töö jääb tegemata või enamgi, mille tööandja peab ise kinni maksma.“

Nikolajevi kinnitusel maksab riigi keskmise palgaga töötaja pidamine tööandjale umbes sada eurot päevas. „Kui tervisekontrolli, vaktsineerimiste ja kiire arstiabiga suudetakse aastas ainuüksi neli haiguspäeva vältida, on tööandja juba plussis,“ märkis ta. „Kõrgelt makstud töötaja puhul tasuvad juba kaks ärahoitud haiguspäeva kogu aasta kulu ära.“

Halb tööõhkkond peletab karjääriportaali kindlamalt kui väike palk

Head emotsioonid hoiavad töötajat kõvemini kinni kui kõrge palk, selgus Norstati korraldatud töömotivatsiooni uuringust.

Töötajaist, kes hindasid enda praeguses töökohas kõrgelt sealseid töötingimusi, vastas 52%, et nad isegi ei mõtle töökoha vahetamisele. Töötajaist, kes hindasid kõrgeimalt enda tööl makstavat head palka, ei kaalu lähiajal töövahetust 49%.

Sama kehtib ka vastupidi: palganumber on töötajaile küll oluline, kuid miski ei peleta inimest paremini karjääriportaale surfama kui halb õhkkond tööl koos vähese usalduse ja vastutusega. Töötajaist, keda häirib praeguse töö juures väike palk, otsib aktiivselt uut tööd või valmistub esimese sobiva pakkumise peale lahkuma 28%. Napist usaldusest ja vastutusest või halvast tööõhkkonnast häiritud töötajaist valmistuvad lahkuma aga peaaegu pooled.

Silma torkab, et isegi ebapädevad keskastmejuhid peletavad rohkem kui väike palk: iga kolmas keskastmejuhtide rumalusest häiritud töötaja on valmis esimese sobiva pakkumise peale lahkuma või enamgi, otsib lausa aktiivselt tööd.

Mullu läbi viidud töötajate motivatsiooniuuringus osales 1000 inimest. (Allikas: Cloud Media)

Paketid

BTA pakub töötajate ravikulude kindlustamiseks mitut võimalust, alates kolmveerandi kulude katmisest kuni sajaprotsendilise kindlustuskaitseni. Kõik paketid jäävad allapoole erisoodustusmaksu läve, ehk neilt ei pea täiendavat tulumaksu tasuma.

Hüvitatavad ambulatoorsed teenused

Sisuliselt tasuliseks muutunud meditsiinisüsteemis tagab täiendav ravikindlustus töötajaile häda korral kiire arstiabi ning motiveerib töötajat ka tervisehädasid ennetama. Arstide kogemus ütleb, et pika ooteaja või tasulise teenuse tõttu lükkavad ka hea palgaga inimesed vajalikku ravi sageli edasi, mis lõpuks tähendab suuremaid kulusid ja rohkem haiguspäevi.

Hüvitatavad statsionaarsed teenused

• Statsionaarsel ravil viibimine

• Arstide konsultatsioonid

• Analüüsid

• Uuringud

• Operatsioonid

Lisaprogrammid

• Hambaravi

• Profülaktiline tervisekontroll

• Ambulatoorne taastusravi

• Raseduse ja sünnitusega seotud tasulised teenused

• Statsionaarne taastusravi

• Ravimid

• Optika

