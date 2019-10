Restoran, kus toit ja vein moodustavad esmaklassilise teenindusega kauni sümbioosi

Need inimesed, kes tahavad Tallinnas saada maailmatasemel söögielamust koos valitud veini ja tippklassi teenindusega, ei pea pettuma – eelmisel aastal maineka Silverspoon ehk Hõbelusika konkursi võitja, fine-dining restoran Horisont on valmis seda kõike pakkuma.

Parimatest parimat söögikohta ei tule Tallinnas tikutulega otsida, see on kergesti leitav. Tallinna südalinna hotelli 30. korrusel asubki fine-diningu pärl – Swissoteli baariga restoran Horisont. Need, kes ei pea paljuks liftiga ülesse sõita, on söögikohas avanevast vaatepildist lummatud pikaks ajaks.

Mitmeid aastaid gastronoomiakonkursil Silverspoon oma klassi parimaks restoraniks pärjatud Horisont on kõrge tunnustuse igati ära teeninud. Restorani peasommeljee Jüri Viital märgib, et vastupidiselt eeldusele nagu oleks nende põhiklientuur hotelli külastajad, on nende püsiklientideks siiski kohalikud. „Oleme uhked, et viimased viis aastat külastavad meid enamasti kohalikud elanikud. See omakorda näitab ilmekalt ka hotellikülalistele, et tegemist on väärt restoraniga“.

Restorani juhataja Mari Vibu sõnul on nende klientuur küllaltki kirju. Lisaks igapäevakliendile on palju ka neid, kes tulevad restorani olulisi sündmuseid tähistama. Viimasel ajal on siin ka mitmeid väiksemaid pulmi ja sünnipäevapidusid peetud. „Ettevõtteil, kes tulevad siia oma inimestega õhtusöögile, on rõhk just heal toidul ja nad soovivad siin veeta elegantselt aega,“ räägib Vibu.

Suuremad seltskonnad saavad valida nii privaatsaali kui restorani peasaali vahel. Privaatsaali mahub õhtustama 40 inimest, peasaali 64 inimest. Püstijala vastuvõtuga mahutab Horisont ka kuni 150 inimest. Privaatsaali on kasutatud ka tooteesitluste ja avaürituste jaoks, isegi Stand Up koomikud on siin esinenud.

„Oleme ausad, enamik inimesi tulevad siia siiski hea toidu ja hea veini pärast. Meie rõhk on sellel, et anda elamusi läbi toidukultuuri ja atmosfääri,“ kinnitab restorani juhataja. „Samas me ei ole pelgalt ainult restoran, meil on ka avar baariosa,“ täpsustab restorani juhataja Mari Vibu võimalusi. „Need, kes soovivad tulla ainult kokteilile, saavad kaunist vaadet nautida koos suupistetega baari poolel.“

Elamusele keskendunud

Lummava panoraamvaatega paik ei ole pelgalt ainult söömiseks. „Kliendi ootused on palju suuremad kui varasemalt, kui mindi välja sööma, et kõht täis saada,“ selgitab peasommeljee muutunud hoiakuid.

Restorani visuaal muutus suuresti kuus aastat tagasi, kui uus kontseptsioon tõi ruumi rohkem avarust ja välja mängiti suurepärane aknast avanev vaade. „Hea atmosfäär on söögikohas kõige olulisem. Kuna meil on vaid üks vahetus teenindajaid ja kokkasid, on meie meeskond ühtsem ning seeläbi suudame pakkuda oma külalistele paremat ja sujuvamat teenindust. Samuti teame hästi oma püsikliente,“ tunnistab Jüri Viital. „Meie jaoks on väga oluline toidu ja veini omavaheline sobivus – need on meie jaoks väljakujunenud märksõnad, mida jälgime ja hoiame. Fine-dining restorani toidud ongi kompleksemad, keerulisemad ja läbimõeldumad kui tavarestoranis.“

Peasommeljee sõnul on klient aasta-aastalt veiniteadlikum ja -sõbralikum. Üldiselt teatakse oma maitse-eelistusi või on endal kindel soov, millist veini proovida. „Üritame anda külastajatele veinialaseid teadmisi juurde ja julgustame neid proovima uusi maitseid,“ ütles ta. „Meie veinikeldris on saadaval klassikalised ehk üldlevinud ja tuntumad, kaitstud päritoluga veinitootmise piirkonna veinid ja pakutav valik on üsna suur. Klaasiga on võimalik meil tellida üle kolmekümne eri veini. Meil on võimalus ka kalleimaid veine maitsta poole klaasi kaupa, nii on valik mitmekesisem. Samuti on restoranis õppinud sommeljee, kes aitab nõustada ja valida toidu juurde sobivaima veini.“

Sobivad kooslused

Restorani toidutrendidest rääkides tõdeb peakokk Marko Sõmer, et Horisondis on rõhk klassikalisematel maitsetel, mis on kooskõlas kaasaegsete toiduvalmistamise tehnoloogiatega. „Vaatan, et roal oleks komplektsus ja samas oleks piisavalt maitse erinevusi taldrikul. Kindlasti on neid toite kodus raskem järele teha, muidu poleks ju mõtet restorani tulla,“ muigab Sõmer.

„Kui räägime külmast ajast – sügisest kevadeni – on restoranis pakutavad toidud koostiselt viskoossemad, nad on võisema ja täidlasema maitsega. Ka pakutavad veinid on lopsakamad, valged veinid on intensiivsemad, viskoossemad, punased veinid on rohkem nauditavamad,“ tutvustab maitseid peasommeljee Viital.

Horisont on kaks aastat osa võtnud ülemaailmselt tuntud veiniajakirja Wine spectator restoranide ja vinoteekide veinikaartide hindamisest. „Oleme üks kahest restoranist, kes Eestis on saanud restorani veinikaardi auhinda. See on ülemaailmne tunnustus ja sellele on kindlad kõrged nõuded,“ näitab Viital tänavuaastast aukirja, mis alles ootab raamimist.

Toiduvalmistamise põhialus on siiski tooraine. Horisondis jälgitakse väga, et see oleks teistsugune ja ei korduks nagu teistes restoranides. „Tooraine kvaliteet on meile tähtsam, kui selle päritolumaa – valikute tegemisel hindan selles tekstuuri ja maitsetugevust,“ selgitab peakokk valikukriteeriume.

„Menüü koostamisel olen püüdnud paljudele meele järele olla. Need, kes soovivad taimetoite, kala kui liharooge, saavad endale kõik midagi – on hea valik nii eel- kui pearoogi,“ lisab Marko Sõmer. Tema sõnul iga kord, kui menüüd vahetuvad, vahetuvad ka sööjate lemmiktoidud. „Muudame iga kolme kuu järel 30-40 protsenti pakutavatest roogadest.“

Hetkel on restorani signatuur-roaks ürdiõliga baklažaani konfii, kus küpsetatud küüslaugu ja baklazaani püree kõrvale pakutakse kitsejuustu jäätist, tomati moosi, basiiliku pesto puruga. „Samavõrra armastatud on vutirind, siig ja pardirind,“ nimetab Jüri Viital veel külastajate lemmikuid.

Foto: Lauri Laan no@no.ee

Menüüs demonstreerib peakoka võimekust kaks erinevat maitsemenüüd: viie ja neljakäiguline. Esimeses on esindatud kaks eelrooga, kaks pearooga ja üks magustoit. „Kindlasti peaksid kliendid siia tulles varuma aega, et täielikult nautida kogu söömise ja teeninduse protsessi,“ kinnitab peasommeljee. „Mõned saavad õhtustatud paari tunniga ja teistel võtab roogade nautimine aega tunde,“ naerab restorani juhataja.

Need, kes tulevad suurema seltskonnaga sööma, saavad nautida grupimenüüd, mis on koostatud nii, et road oleks lauda serveerides võimalikult ahvatlevad ja naudingut pakkuvad.

Kindlasti tuleks enne sööma tulemist laud ette broneerida, seda saab mugavalt teha nii kodulehelt, telefonitsi kui e-posti kaudu. „Grupitellimused saab edastada e-postiga, et vajalikud nüansid kaduma ei läheks,“ lisab lõpetuseks restorani juhataja Mari Vibu.

Rohkem infot horisontrestoran.ee