Virtual Reality on oluline abimees sisustamisel

Juba 2016. aastal hakkasid esimesed virtuaalreaalsuse lahendused üle terve maailma laineid lööma. Kui algselt kasutati seda peamiselt uut tüüpi elamusmängude loomiseks, siis tasahilju on leitud VR-ile ka hulganisti praktilisi lahendusi igapäevaelu mugavamaks tegemiseks.

Tänaseks päevaks saame uhkusega öelda, et OCCO on sisustuse valdkonnas Eestis esimene, kes pakub oma klientidele võimalust oma uue kontoriga esmakohtumiseks justnimelt virtuaalreaalsuses.

Eelkõige on selline lahendus mõeldud uusarenduse klientidele, kelle maja ja ruumid on alles valmimisel. OCCO VR lahenduse abil on kliendil võimalik näha reaalset objekti enne selle valmimist, sest luues projektist eelnevalt 3D pildid ning lisades need virtuaalreaalsuse programmi, on võimalik esimesed sammud uuel pinnal teha läbi VR-prillide.

Sammhaaval reaalsusele lähemale

Iga projekti alustame virtuaalse ruumipaigutusega, mille arutleme hoolikalt koos kliendiga läbi. Seejärel toimub toodete inspekteerime, valime üheskoos välja töölauad, töötoolid, planeerime lounge ala, köögi, garderoobi ja vaatame, kas on vajadust ka erimööblile. Otse loomulikult pakub OCCO disainer selles etapis ka omalt poole välja kõikidele mööblitükkidele sobivaid erinevaid viimistlusi või kangaid.

Seejärel toimub 3D piltide loomine ning valituks saanud toodete virtuaalreaalsesse keskkonda asetamine. Sellisel moel on võimalik saada korrektne ettekujutuse ruumi dünaamikast ja värvide harmooniast ning näha, kus on kontori kitsaskohad. Nähes kõiki oma sisustusotsuseid terviklikult ühes ruumis koos, on palju lihtsam otsuseid langetada ning olla kindel enda valikutes ja visioonis uue kontori loomisel.

2 fotot

Virtuaalreaalsus pakub emotsioone

Oleme loonud sisustuslahendusi väga paljudesse ruumidesse ning esitlenud nägemusi nii kirjeldava kataloogi, plaanilise lahenduse ning nüüd ka 3D piltide ning VR lahendusena.

Oleme näinud, et just kataloogi kui ka plaanilise lahenduse kujul tekib kliendil siiski palju küsimusi – kuidas kõik täpselt välja näeb, millised on kangad jne. 3D aga annab võimaluse kliendi visiooni täielikult ellu viia ning seejärel VR prillide abil see visioon ellu äratada.

Me näeme, et see on lahendus, mis on tõhusaim ning mis samal ajal tekitab ka palju emotsioone, sest tulemus on niivõrd käega katsutav ja arusaadav.

Teeme koostööd kinnisvaraarendajatega

VR lahendus on olnud oluliseks abimeheks erinevate kinnisvaraarendajate jaoks, kes ehitavad suuri büroohooneid. OCCO personaalne teenindus ja professionaalsed lahendused garanteerivad, et koostöö on sujuv ning lõpptulemus kvaliteetne.

Kui sul on huvi OCCO pakutava 3D ja virtuaalreaalsuse vastu, siis võta julgelt meiega ühendust ning hea meelega loome su visiooni virtuaalreaalsuses reaalsuseks.