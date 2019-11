Rödl & Partner on toonud saksa kvaliteedi Eesti ärinõustamisturule

Rödl & Partner tegutses veel aastaid tagasi tasa ja targu, kuid on viimase viie aastaga saanud Eestis tugeva tuule tiibadesse. Mis neid teistest eristab?

Rödl & Partner on multidistsiplinaarne kaubamärk, mille all toimetab Eestis kolm ettevõtet, mida juhivad Alice Salumets, Katrina Laiv ja Tiina Mirka. Neil on kaetud nii raamatupidamine, audit koos finantsnõustamisega, maksunõustamine kui ka õigusteenus. Teisiti ei saakski, sest nagu ütleb Rödl & Partner Eesti maajuht Alice Salumets, kliendid soovivad üha enam saada kompleksteenust ühest kohast.

Rödl & Partner Eesti maajuht Alice Salumets

„Rödl & Partneri mõte on see, et me oleme see üks koht, kus klient saab kõik vajadused täidetud, ükskõik mis valdkonnas. See on meie unikaalsus,“ rõhutab Salumets. Ta lisab, et nemad pakuvad klientidele tugiteenust, et kliendid saaksid keskenduda oma põhiärile.

Auditi ja nõustamisteenuste juht Katrina Laiv kinnitab seda, et ühest kohast teenuse saamine on kliendile kasulikum kui mitmele uksele koputamine. Rödl & Partner nõustas oma meeskonnaga kord ettevõtte ostu-müügi tehingu üht osapoolt. Nende ja kliendi poolt istusid laua taga maksukonsultant, finantsnõustaja ja advokaat. Tehingu teine pool ostis aga kõik teenused eraldi sisse.

„Tehingu vastaspoole finantsnõustaja valmistas neile ette 200 lehekülge materjale ja õigusteenuse pakkuja ei jõudnud seda läbirääkimisteks isegi läbi töötada. Meie inimesed tegid pidevalt koostööd ja kõigile oli selge, mis kuskil kirjas on. Meie klient oli edukam,“ ütleb Laiv.

Rahvusvaheline haare

Kaubamärk Rödl & Partner, nagu nimigi viitab, on pärit Saksamaalt. Tegemist on dr Bernd Rödli asutatud ettevõttega, millel on tänaseks 50 riigis 111 bürood. Eestis tegutseb firma juba aastast 1993, kui alustati 3 inimesega.

Veel ka 2000ndate alguses teati siinmail neist vähe, klientideks olid peamiselt Saksamaa taustaga ettevõtted. Siis aga hakkas Rödl & Partner Eestis kasvama. Nende üks suuremaid plusse on just rahvusvahelisus, mille tagab esindatus 50 riigis ja erinevate valdkondade interdistsiplinaarsus.

„Meie teenus peab vastama märgile made in Germany. Klient saab meil alati nõu ja seda ka rahvusvaheliselt. Meie poole on tihti pöördunud ette­võtted, kes on Rödl & Partneri teenusega väga rahul olnud mõnes teises riigis ja soovivad seda saada ka siin,“ selgitab Salumets.

Kliente kodust ja väljast

Rödl & Partneri bränd on tugev ja ka nõudmised teenusele on väga kõrged, seda nii välisinvestorilt kui ka kodumaiselt kliendilt. „Sellise võrgustiku olemasolu tähendab ka, et ma võin võtta telefoni ja lihtsalt küsida teise riigi eksperdilt nõu, ilma et peaksin mingi piduliku pöördumise tegema,“ räägib Kat­rina Laiv, kes juhib Rödl & Partneris auditi ja nõustamisteenuste valdkondi. Kui aga ette­võttel on tõsisem soov mõnda riiki minna, siis viiakse nad kokku sealse Rödl & Partneri haruga ning vajadusel aidatakse igal sammul ka edaspidi.

Euroopa on nii erinev

Alice Salumets ütleb, et Eesti ettevõtjad tihti ei aimagi, kui erinevad on Euroopa riikide maksu-, finants- ja õigussüsteemid. Mõeldakse, et mis seal ikka, loon ettevõtte ja hakkan pihta. Nad võivad kohe põrkuda registreerimiserinevustega, aga ka maksu- ja aruandluskohustustega, millest varem ei teatudki.

„Saame kliente suunata ning neilt küsida, mida ja kus teha tahetakse, ning neile öelda, mida see võib endaga kaasa tuua, millised on erinevad võimalused konkreetses riigis,“ toob Salumets välja. Nii on äritegevus selles riigis edukam, aga võidakse vastu võtta ka otsus üldse mitte turule siseneda. Hea ettevalmistus tagab äriliselt informeeritud otsuste tegemise.

Katrina Laiv toob aga sisse ka kultuuridevaheliste erinevuste teema. Rödl & Partner saab tänu oma võrgustikule ka siin abiks olla. Oluline on enne läbi­rääkimistesse astumist teada, millised kombed ühes või teises ärikultuuris üldse on. Tihti võib see olla vägagi määrava tähtsusega.

Väga erinev teekond

Rödl & Partneri kliendid on väga erineva taustaga. On e-residentide ettevõtteid, kellele on vaja erinevaid maksunüansse selgeks teha. On ettevõtjaid, kes vajavad üksnes raamatupidamisteenust. On ka kliente, kes on kliendisuhte loomise alguses väikesed, kuid ühel hetkel on nad kasvanud piisavalt suureks, et tugiteenuseid ise majasiseselt tegema hakata. See ei tähenda kliendisuhte lõppu, vaid tihti saavad neist Rödl & Partneri finantsnõustamise, auditi või õigusnõustamise kliendid.

„Ostetakse sisse ka lihtsalt palgaarvestust või maksudeklaratsioonide koostamist. Kliendid on väga erinevad. Kõik leiavad meilt oma lahenduse,“ räägib Salumets.

IT-auditi olulisus kasvab

Eestis kerkib aina enam esile IT-auditi vajadus, mis Euroopa suuremates riikides juba vägagi teemaks on. Ka Rödl & Partneri erinevad bürood seda teenust juba pakuvad. Eesti haru veel mitte, kuid peagi jõuab see ka siia.

„Rödl & Partneri teadmised selles valdkonnas annavad meile hea võimaluse teha kiirem start. IT-audit on tuleviku valdkond, millesse kõik panustavad,“ rõhutab Salumets.

IT-audit kätkeb endas erinevaid nüansse. Tänapäeval on kogu info kolitud pilve ja serveritesse. Hindamaks nende nõuetele vastavust, on vaja oskusi ja teadmisi.

Audit on rohkemat kui kohustuslik kontroll

Audit ja ülevaatus, sh pakendiaudit, on üks osa Rödl & Partneri tööst. Rödl & Partner oli Eestis üks esimestest, kes pakendiauditit pakkuma hakkas ja teeb seda tänaseni. Rödl & Partner auditiosakonna põhiline teenus on aastaaruannete auditeerimine. Laivi sõnul annab välisaudiitor kindlustunde ettevõtte finantsseisundist nii kolmandatele osapooltele kui ka ettevõtte omanikele, juhtidele ja raamatupidajatele. Laiv ütleb, et juba täna nõuab auditeerimine head arusaamist ettevõtte IT-süsteemidest.

„Audiitor peab kaardistama protsessid ja tuvastama riskid, et tuua välja potentsiaalsed vea tekkimise kohad. Ettevõtte omanik saab seda informatsiooni kasutada süsteemide ja protsesside parandamiseks,“ selgitab Laiv.

Salumets leiab, et Eestis ei teadvustata auditeerimise tulemuse väärtust piisavalt. See ei ole vaid seadusest tulenev kohustus, vaid hea vahend ülevaate ja kindluse saamiseks.

Perefirma töökultuur

Rödl & Partneris töötab täna 35 inimest – raamatupidajad, audiitorid, maksunõustajad, finantsnõustajad, advokaadid ja abipersonal. Saksa emaettevõte on perefirma ja nende väärtused on toodud ka Eestisse. Oma töötajaid hoitakse, sest ilma motiveeritud professionaalideta ei oleks ka ettevõtet ennast.

„Me võtame tööle ka noori ning laseme neil vahepeal soovi korral mujal töötada ja end harida. Pooldame igati seda, et töötajad saaksid erinevaid kogemusi,“ ütleb Salumets ja lisab, et nende töötajad saavad osaleda ka Rödl & Partneri rahvusvahelistes projektides, mis samuti nende silmaringi oluliselt laiendab.

Ajalooliselt on Rödl & Partner olnud saksakeelsetest riikidest tulnud ettevõtete nõustajaks Eestis. Viimase viie aastaga on aga jõudsalt kasvanud teiste riikide ning kodumaiste klientide arv. Saksa kvaliteeti peavad paljud tipptaseme sünonüümiks, Rödl & Partner pakub just kõrge kvaliteediga teenuseid.