Renditööjõud – paindlik värbamisriist

Kellelegi pole saladus, et täna on Eesti ettevõtete üheks peamiseks probleemiks tööjõupuudus. Eriti puudutab personalipuudus tööstust, mis töötab peamiselt ekspordiks. Eksporditurgudele on keeruline pääseda, veelgi keerulisem on neis kanda kinnitada. Mis saab aga siis, kui suur tellimus jääb ära, kuna pole piisavalt tööjõudu?

Isegi kui töötajaid on õnnestub leida (näiteks pakkudes neile tunduvalt kõrgemat palka, kui endise tööandja juures), siis ei taga tänapäeva turg üldse seda, et poole aasta pärast on teil sellele spetsialistile tööd pakkuda. Mida sellisel juhul teha? Kas koondada töötajad või maksta neile jätkuvalt palka?

Nende riskidega võitlemiseks aitab renditööjõud. Renditööjõud on turuosaliste vaheline suhe, mille puhul ettevõtted või isegi terved grupid saavad märkimisväärselt vähendada ülalkirjeldatud riske ja tõsta tööefektiivsust. Lisaks võimaldab renditööjõud vähendada oma kontori koormust. Leaderline võtab endale sellised aja- ja töömahukad ülesanded nagu sobivate töötajate leidmine ja värbamine.

Leaderline OÜ tegevjuht Dmitri Iljin

„Meie rahvusvahelises andmebaasis leidub palju spetsialiste erinevatest valdkondadest. See on metallkonstruktsioonide, raudbetoonelementide kokkupanek, erinevad lineaarsed tootmised ja laoteenused. Kõigis neis tööstusharudes on töökoormus hooajaline, sõltudes makromajanduslikust olukorrast, meie valitsuse tegevusest, rahvusvahelistest sanktsioonidest. Tööjõurent lubab kõik need tõusud ja mõõnad ühtlustada,“ seletab Leaderline OÜ tegevjuht Dmitri Iljin.

Kuidas see skeem välja näeb?

1. Ettevõttel A (renditööjõufirmal), mis on kantud majandustegevuse registrisse vahendajana tööjõurendi valdkonnas, on klient (kasutajaettevõte), näiteks mingi tootmine, mis vajab spetsialisti 3 kuuks; 2. Ettevõte A (renditööjõufirma) leiab sobiva renditöölise, sõlmib temaga töölepingu ja saadab Kliendi (kasutajaettevõtte) juurde tööle; 3. Kolme kuu vältel annab renditöölisele korraldusi töökohustuste osas otse Klient (kasutajaettevõte); 4. Ettevõte A (renditööjõufirma) maksab renditöölisele töötasu vastavalt töötatud tundidele ja täidab muid tööandja kohustusi. Allikas: Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Tuleb märkida, et Eestis on tööjõurent suurepäraselt reguleeritud, seadused ja määrused tagavad sellise skeemi paindlikkuse ning annavad täiendavaid garantiisid nii töötajatele kui ka tööandjatele.

Unustage oma personaliosakond

Teil pole seda enam vaja. Spetsialistide otsimine, valimine ja ümbersuunamine lasub täielikult Leaderline'i spetsialistidel. Peate lihtsalt oma tootmises uue töötaja vastu võtma ja alustama tema juhendmist.

“Oletame, et teie ettevõttel on vaja kõrgkvalifitseeritud keevitajat, kes omab kindlat sertifikaati või tunneb kindlat tehnoloogiat. Ilma temata tegevus seisab, teie lukksepad ja ülejäänud töötajad uitavad mööda tsehhi ringi, töö ei edene. Meie poole pöördudes lahendate selle probleemi rekordajaga - meie andmebaasis on kümneid vajaliku kvalifikatsiooniga spetsialiste, paljud neist on valmis kohe tööd alustama. Valime nende hulgast need, kes sobivad teile eelarve, kogemuste ja kvalifikatsiooni poolest, ning pakume ainult neid kandidaate, kellega töö teie platsil saab uuesti hoo sisse,” selgitab Iljin.

Töötajate värbamise kvaliteedi täiendav garantii on see, et Leaderline OÜ meeskond koosneb inimestest, kellel on ettevõtluskogemus ja kes töötavad vahetult tootmises. Iga valdkonnaga tegelevad selles valdkonnas praktilisi teadmisi ja kogemusi omavad juhid, mis võimaldab leida teie jaoks parima spetsialisti.

Muidugi on enamik Eesti renditöölisi pärit välismaalt. Praegu liigub tööjõud Euroopas idast läände. Stabiilset spetsialistide voogu saavad pakkuda Venemaa, Valgevene, Ukraina. Kuid samal ajal vajab töötaja dokumente ja mitte iga kohalik ettevõte pole valmis selle paberimajandusega tegelema. Leaderline saab vormistada kõik vajalikud load ja dokumendid praktiliselt reaalajas.

Töötajatele pakutakse kindlaid garantiisid

Meie ettevõte töötab ka kohalike inimestega. Kui varasematel aastatel sõitsid paljud teistesse Euroopa riikidesse, siis nüüd on see trend languses. Inimesed tahavad elada siin, Eestis. Kohalikul tööturul võib olla keeruline orienteeruda, kuid Leaderline'iga töötades leiab hea spetsialist hästi tasustatud töö ja olulised garantiid.

“Pakume teatud töökindlustust. Oletame, et metallkonstruktsioonide kokkupanemisega tegeleval ettevõttel, kus töötas 10 meie ja 20 oma töötajat, tekkisid tõsised finantsprobleemid. Ettevõte ei ole võimeline oma töötajatele töötasu maksma, kuid „meie inimesed“ saavad kõik tasumisele kuuluvad summad, sest rahalisi kohustusi nende ees kanname just meie,“ lisab Dmitri Iljin.

Lisaks jääb vaevalt töötaja sellise ägeda tööjõupuuduse tingimustes tööta ja ta ei pea teise tööandja otsinguis börsile minema. Meil on olemas kõik võimalused pakkuda talle tööd sarnases ettevõttes.

„Samas Kui spetsialistile hakkab tema töökoht meeldima, ta võib alti minna tööle otse meie kliendi juurde. Me ei hoia kedagi kinni ja viimane sõna jääb alati spetsialistile. Ehkki tegelikult oli selliseid juhtumeid meie praktikas väga vähe. Inimesed eelistavad teha koostööd meiega, pidades silmas nii ülaltoodud garantiisid kui ka meie ettevõttes valitsevat kõrget tööeetikat,“ ütleb Iljin.

Täna on Eestis renditööjõu turg alles lapsekingades. Põhja- ja Lääne-Euroopa riikides on erinevate allikate andmetel 4–7 % kõigist töölepingutest just tööjõurendi lepingud.

Leaderline peamised tegevusalad • Metallitööstus • Puidutööstus • Raudbetoonelementide tootmine • Lineaarne tootmine

