Meravita tooted on müügil enam kui 300 apteegis ja kaupluses

Eesti toidulisandite tootja Meravita alustas vitamiinide väljatöötamist, valmistamist ja turustamist alles mõned aastad tagasi, ent seda tublim on kohaliku ettevõtja tulemus, sest Meravita tooteid müüakse Eestis juba rohkem kui 300 kaupluses ja apteegis.

Meravita müügijuht Evelyn Laarmaa

„Meile kui väiketootjale on iga võimalus oma toodete müügiks teretulnud ning oleme arvamusel, et 300 müügikoha piiri ületamine on suur saavutus. Suhtume oma koostööpartneritesse äärmiselt lugupidavalt ja oleme tänulikud, et saame nendega koostööd teha,” ütleb Meravita müügijuht Evelyn Laarmaa. Tema sõnul on väiketootjana suurtesse kaubanduskettidesse jõudmine olnud keerukas ja alles 2019 aasta teises pooles saavutasime piisava arvu apteeke ja kaulpuseid müümaks Meravita tooteid. „Samas oleme kogemuste põhjal aru saanud, et Eesti tootjatesse suhtutakse tegelikult huviga ning jaemüüjad on huvitatud oma tootevaliku laiendamisest, et lõpptarbijale anda suuremat valikuvõimalust.”

Täna on Meravita tooted esindatud Eesti suuremates jaekettides nagu Prisma, Rimi, Selver, COOP Tarbijateühistud ja Tarbijate Kooperatiiv, samuti Alexela Tikupoisi, Cityalko ja Superalko kauplustes, Tartu ja Tallinna Kaubamajas ning Ilukaubamajas Tradehouse. Apteekidest leiab Meravita vitamiine ja toidulisandeid apteegikettidest: Apotheka, Benu, Südameapteek ja Euroapteek.

Meravita populaarsemad tooted jaekaubanduses on telereklaamidest tuntud pohmellileevendaja Pohmu, Aafrika Mango rasvapõletaja, magneesiumitabletid kõikide B-grupi vitamiinidega ning immunsussüsteemi ja seedimise toetaja Kurkum piperiiniga. Eriti menukaks on kujunenud Pohmu, mida saab kasutada täiendavalt ka esimeste haigusnähtude ilmnemisel, reisil olles iivelduse leevendamiseks ja samuti liigesevalu leevenduseks, kui on füüsilise töö või sportimisega lihastele liiga tehtud. Aafrika Mango rasvapõletaja annab energiat, aitab põletada organismi ladestunud rasva ega lase näljahormoonil panna inimesi liigselt näksima.

Toidulisandid olgu lisaainetest puhtad!

„Eesti inimeste seas on populaarsemad tooted ikka need, mille tarbimist soodustab meie geograafiline asend ja valguse puudus,” nendib Laarmaa. „Lisaks on Meravita toodete juures veel üks suur pluss, mida on toonud välja ka apteegi- ja kauplusekettide esindajad – nimelt on tegu Eesti teadurite, toidutehnoloogide ja keemikute koostöös loodud toodetega ning Eestis kohapeal valmistatud toodetega.”

Deniss Klauson , Medical Pharmacy Group tootmisjuht Meravita eesmärk on algusest peale olnud hoida oma tooted säilitus-, täite-, lõhna-, värvi- ja mahuaineteta. Ja kuna tooted on gluteeni-, GMO-, säilitus- ja muudest kahjulikest ainetest vabad, sobivad need ka veganitele ja neile inimestele, kes hindavad maksimaalselt looduslikke toidulisandeid.

Meravita kaubamärgi tooteid valmistatakse Tallinnas asuvas AS-i Medical Pharmacy Group tootmisüksuses tootmisjuhi ning veterinaar- ja toiduameti valvsa silma all. Tootmine toimub kaasaegsetel seadmetel, ja pidevalt areneb: seega toimub nii pidev tootmisvõimsuse kasv, kui ka protsessi automatiseerimine, mis viib veel madalamale niigi väikest vea võimalust.

Tootmisesse lubatakse vaid rangetele kvaliteedinõuetele vastavaid tooraineid ja tootmises käib pidev majasisene toodangu kontroll. Valmistooteid saadetakse pisteliselt ja regulaarselt Terviseameti kesklaborisse, veendumaks nende kõrges kvaliteedis keemiliste ja mikrobioloogiliste näitajate poolest. Villimine ja pakendamine leiab aset Eestis vastavalt toidukäitlemise turvanõuetele.

Deniss Klauson AS-i Medical Pharmacy Group tootmisjuht

Vitamiinide ja toidulisandite arendamise ning tootmisega tegelev AS Medical Pharmacy Group ei ravi inimesi vaid soovib toetada Eesti inimesi nende tervisliku toitumise teekonnal. Samuti toetab Meravita sporti olles bodyfitnessi maailmameistri Esta Pilt ametlik sponsor.