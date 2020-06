Tootlikkuse järsk tõus Kiilto uue liimiga D3 PVAc

Kiilto on välja töötanud uue D3 PVAc liimi, mis võimaldab saavutada senisest lühemaid pressimisaegu ning kiirendada tootmisprotsessi. Foto: Kiilto Eesti OÜ

Uus toode Kestokol D 320 HF töötati välja kasutamiseks tööstuslikel kõrgsagedus - liimpuidupressidel ja see võimaldab saavutada senisest lühemaid pressimisaegu, kiirendades läbilaskevõimet liimpuitpaneelide tootmisel isegi kuni 20–40 sekundini.

Kiilto on välja töötanud uue D3 PVAc liimi, mis võimaldab meie puidutööstussektori klientidel kiirelt järgmisele tootmistõhususe tasemele üle minna. See on ühtlasi asenduseks seni populaarseimatele karbamiid-formaldehüüdvaigul põhinevatele toodetele, seejuures kvaliteedis kompromisse tegemata.

Üks eelmise põlvkonna PVAc-toodete probleeme oli liimi lühike avatud aeg, mis ei võimaldanud tootmisprotsessi sujuvalt kavandada. Uue väljatöötatud liimi võib jätta puidupindadele enne detailide kokkupressimist kauemaks avatuks. Liimi soojus- või kuumapüsivus on lõppkasutaja jaoks samuti oluline ning ka siin on uuel tootel märksa paremad näitajad võrreldes eelmise põlvkonna tootega.

Formaldehüüdi heide on karmistuvate õigusaktide tõttu kogu Euroopas oluline teema. Tänu väikesele heitetasemele (<20 ppm standardi ISO 15373 kohase katse tulemuste alusel) on see toode suuteline asendama tavapäraselt levinud karbamiid-formaldehüüdil põhinevaid tooteid ilma kvaliteedis järeleandmisi tegemata.

Kiilto soovib ka tulevikus olla tervislikku elukeskkonda toetav juhtpartner. Seetõttu tegeleme tõhusate ja väikese formaldehüüdisisaldusega lahenduste väljatöötamisega ka teistele puidutööstussektoritele, näiteks akna- ja uksetööstusele.

