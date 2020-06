Tõhus e-arve süsteem vähendab ettevõtte kulusid

E-arve asendab paberkandjal arvet Foto: SEB PANK AS

Mis on e-arve? E-arve on elektrooniline arve, mis asendab paberkandjal olevat arvet. E-arvete esitamine on muutumas populaarsemaks kogu Euroopas ja kuigi e-arvete ametlikku statistikat ei ole, saadetakse hinnanguliselt 30% kõikidest turul olevatest arvetest just elektrooniliselt.

Nii nagu paljudes teistes riikides, on Eestis kliendid harjunud oma teenuste eest maksma elektrooniliste lahenduste kaudu. Ettevõtete jaoks on üks mugavamaid ja tõhusamaid viise koguda makseid e-arvega.

Fitek Eesti tegevjuhi Andrus Kaarelsoni sõnul on alates möödunud aasta juulist, kui avaliku sektori koostööpartnerid läksid täielikult üle e-arvetele, kasv ilmnenud ka erasektoris ning üha rohkem ettevõtteid e-arveldab: „Igapäevaselt e-arveid kasutavad ettevõtted on oma arveldusprotsessi muutnud märksa efektiivsemaks ja saadav kasu on tuntav. Me näeme märkimisväärset nõudluse kasvu e-arvete ja e-lahenduste järele“.

E-arve vähendab ettevõtte ja klientide kulusid

Paberarve maksumus hõlmab nii ümbriku, arve trükkimise kui ka postiteenuse kulu. Lisaks on see protsess aeganõudev. Ühe arve saatmine ei nõua palju vaeva, kuid paljude arvete saatmine paberkandjal võib olla märkimisväärne aja- ja rahakulu. Osa kulust kandub ka arve saajale. Näiteks kui arve saadetakse ettevõttele, peab ettevõtte ... Loe edasi SIIT