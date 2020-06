Kaugtöö tingimustes tagab taskuruuter kvaliteetse internetiühenduse

Mobiilne internet arvutis on hea võimalus, kuidas tagada kaugtöö liikuvates tingimustes. Foto: Telia Eesti AS, Tim Bish on Unsplash

Kontor ei tähenda enam püsiva aadressiga nelja seina vahel asuvat töökohta. Tänu headele seadmetele ja kvaliteetsele internetiühendusele asub see täpselt seal, kus on parasjagu kõige mõnusam kaugtööd teha. Kasvõi linnast eemal maakodus. Kuidas tagada hea ühendus ka siis, kui kodus või suvilas kasutab wifit mitu inimest korraga ja töö tegemiseks sellest enam ei piisa? Nõu annab Telia ärikliendi segmendijuht Jaanika Käärst.

Selle aasta kevad tuli kõigile harjumuspärasest teistmoodi. Kui varasemalt oli paindlik tööaeg ja võimalus teha kaugtööd justkui boonuseks, siis ettevõtte toimimise ja meeskonna tervise nimel on kodukontorist saanud uus normaalsus. Küllap on kaugtöö tulnud, et jääda – lisaks e-kirjadele võimaldab hea internetiühendus pidada koosolekuid või veebiseminare videosilla vahendusel, tekitades tunde nagu viibiksid meeskonnaliikmed üheaegselt samas ruumis. Mida teha aga siis, kui kodune konkurents internetile pereliikmete vahel mõjutab ühenduse kiirust?

Üheks võimaluseks on paigaldada oma sülearvutisse mobiilse internetiteenusega SIM-kaart. Nii tagad endale isikliku internetiühenduse, mida kasutad vaid Sina. Kui arvutil puudub SIM-kaardi pesa, tuleb appi taskuruuter. Tegemist on väikese 4G ruuteriga, mis võimaldab luua personaalse traadita interneti leviala ja jagada seda lähedal olevatele seadmetele, näiteks tahvel- ja sülearvutisse või ka näiteks fotoaparaati.

Loe täpsemalt mobiilsest internetist arvutis

Taskuruuter on oma olemuselt justkui hotspot ehk traadita interneti funktsioon, kuid see ei kuluta telefoni akut ja tagab ka kvaliteetsema vastuvõtusignaali. Hotspot on alternatiivide puudumisel hea võimalus luua wifi-ühendus, kuid arvestada tasub, et samaaegselt mitme tegevusega tegelemine võib osutuda väljakutseks. Sissetulev kõne võib ühenduse katkestada ja see tähendab omakorda seda, et üheaegselt helistamine ja internetist vajaliku info otsimine ei pruugi olla võimalik. Hotspot töötab kehvemini ka siis, kui telefon on arvutist kaugemal.

Ehkki ruuter kõlab paljudele suure ja kohmakavõitu seadmena, on see tegelikult nutitelefonist väiksem ja kergem. Erinevalt tavalistest ruuteritest on taskuruuteril kaabliühenduse asemel interneti jaoks SIM-kaardi pesa. Lisaks disainile ja hinnale tasub valikul tähelepanu pöörata ka aku vastupidamise ajale ja kui mitut seadet on võimalik võrku ühendada.

Mobiilne internet arvutis on hea võimalus, kuidas tagada kaugtöö tingimustes oma meeskonnale hea internetiühendus. 4G internetti saab kasutada kõikides Põhja- ja Baltimaades enda paketi ulatuses nii nagu kasutaksid seda oma kodumaal.

Loe lisaks: Kas kaugtööd saab veelgi tõhusamalt teha?