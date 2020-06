Telia tehnoloogiajuht: koroonakriis näitas, kui oluline on pidevalt investeerida mobiilivõrkudesse

Telia mobiilimast Abruka saarel Foto: Telia Eesti AS

Telia Eesti tehnoloogiajuhi Andre Visse kinnitusel näitas Eestis enam kui kaks kuud kehtinud eriolukord, kui oluline on sideoperaatori jaoks pidevalt tegelda investeeringute ja arendustega mobiilsidevõrkude suunal.

Andre Visse sõnul investeeris Telia eelmisel aastal Eestis oma mobiilivõrgu arendustesse suurusjärgus 10 miljonit eurot ning sarnases mahus on plaanis investeerida ka tänavu.

„Eriolukord mõjutas väga otseselt mobiiliteenuste tarbimist. Kuna suur osa inimesi suundus kaugtööle, kasvas märgatavalt kõneteenuse tarbimine, esimestel kriisinädalatel lausa 50%. Samuti kasvas tarbitud mobiilse andmeside maht ning tipp-päevadel lisandus kuni neljandik tavamahust. Kõigele lisaks muutus mobiiliteenuste tarbimise iseloom – kui kriisieelsel ajal tarbiti mobiilset internetti suuremas osas töövälisel ajal, siis eriolukorra ajal vastupidi – tarbimine tööajal ületas tarbimist õhtuti ja nädalavahetustel,“ lausus Visse.

Esimese viie kuuga viis Telia oma mobiilivõrgus läbi enam kui 400 arendustööd, kusjuures konkreetselt eriolukorra ajal tegi Telia oma mobiilivõrgus 120 erinevat arendustööd.

Tööde käigus loodi täiesti uusi tugijaamade asukohti, uuendati ja lisati mahte juba olemasolevatele tugijaamadele ning loodi enam kui poolsada siselahendust.

Vahemikus jaanuarist maini ehitas Telia välja uued tugijaamade kohad Eesti erinevates piirkondades: •Kohtla-Järve Ida-Viru keskhaigla hoonel •Tallinnas Koplis Ranna tänaval •Tartus Liiva tänaval •Tallinnas Sütiste teel •Tallinna kesklinnas Pärnu maanteel •Tallinnas Marja tänaval •Ida-Virumaal Siivertsis •Ida-Virumaal Veekulgus

Lisaks paigaldati üle Eesti kokku täiendavalt 78 3G tugijaama ja 79 4G tugijaama ning uuendati ligemale 60 eri tehnoloogiaga tugijaama. 4G võrgus suurendati mahte vastavalt tarbimise kasvule 183 erineva kärje lisamisega. Täiendavalt lisandus ca 50 siselahendust (neist suuremad Võru Semu keskus, Tartu Paju ärimaja, Tallinna Väike-Järve keskus, Kuressaare Auriga keskus; Tallinna Palmi ja Mauruse ärimajad)

Lähinädalatel lisandub veel kaks uut tugijaama kohta Pärnusse ja üks Tallinna.

„Telia tegevused on hetkel fokuseeritud teenuse kvaliteedi kindlustamisele seoses suviste mahtude kasvuga maapiirkondades ja suvilarajoonides. Teine suur prioriteet on Tallinna linna raadiovõrgu modifitseerimise projekt, kus toimub UMTS võrgus madalama sageduskihi kasutuselevõtt, kindlustamaks paremat siselevi ning samuti sageduskihtide lisamine 4G võrgule, tagamaks laiemat VoLTE ehk 4G kõneside kasutust,“ rääkis Telia tehnoloogiajuht, lisades, et Telia võrgus on VoLTE kõnede osakaal kerkinud tänaseks juba 44 protsendini.

Kokkuvõtvalt tõi Andre Visse välja, et Telia mobiilivõrgu kvaliteedinäitajad püsisid hoolimata kasvanud koormustele kogu kriisiperioodi vältel kõrgel tasemel ning see oli ühtlasi tõestus selle kohta, et kõik senised arendused ja investeeringud on täitnud oma eesmärki.

