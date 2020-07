RIA.com Marketplaces: erakordne kasv ja miljonitesse ulatuv kasum

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ on viimase nelja aastaga kasvanud keskmiselt 59% aastas. Mis on ettevõtte eripära? Kui suur oli viimase viie aasta tegevuskasum? Kas on plaane minna börsile?

RIA.com Marketplaces OÜ finantstulemustega saab tutvuda antud infograafikul.

IT-ettevõte RIA.com Marketplaces asutati 2014. aastal ja juba paar aastat hiljem pälvis ta kõrge koha maailma kuulutusportaalide TOP-25-s. Ettevõtte peaprojektid on automüügiportaal AUTO.RIA.com ja kinnisvaraportaal DOM.RIA.com. Mõlemad portaalid on Ukrainas väga tuntud kaubamärgid ja neid külastatakse 100 miljonit korda kuus.

Ettevõtte kasvab 59% aastas

Viimase nelja aasta aruannete andmetel kasvas ettevõte käive keskmiselt 59% aastas. Suurim kasv toimus 2016. aastal ja oli 68%. Just sel aastal sai portaal AUTO.RIA.com Ukrainas tuntud kaubamärgiks ja ettevõte võttis oma eesmärgiks internetitehingute usaldusväärsuse. Platvormil käivitati „Turvalise tehingu“ teenus ja sõidukite kontroll VIN-numbri järgi.

Artem Umanets , RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Meie ettevõtte põhiväärtus on usaldusväärsus. Tehisintellekt kontrollib autot 16 parameetri järgi otse kuulutuse lisamise ajal.Kinnisvara kontrollivad meie väljaõpetatud eksperdid, kes külastavad objekti ja vaatavad üle dokumendid. Meie töövõiduks on ukrainlaste usaldus. Kasutajad usaldavad meid ja meie loome neile turvalist ja usaldusväärset internetti.

Finantstulemused

Alates 2015. aastast kuni 2020. aastani ulatus ettevõtte tegevuskasum (EBITDA) üle 13 miljoni euro. 2019. aastal RIA.com Marketplaces OÜ kasum kahekordistus võrreldes eelmise aastaga ning 2019. aasta käibekasv oli 57%.

„Selle aasta prognooside järgi ulatub ettevõtte kasv vähemalt 50%-ni. Käesoleva aasta jooksev kasum on juba 8,48 miljonit eurot. Ja kõik see vaatamata sellele, et Ukraina majandusolukord on halvenenud koroonaviiruse pandeemia tõttu“, räägib Artem Umanets. „Peab mainima, et meie maksame kõiki makseid siin Eestis“.

Kas RIA.com Marketplaces OÜ tuleb börsile?

Artem Umanets räägib, et praegu ei ole Tallinna börsil kõige parem aeg. Tema arvates on see tingitud ettevõtete aeglasest kasvust ja uute tegijate puudusest. Kas RIA.com Marketplaces OÜ tuleb börsile?

„Olukord Tallinna börsil ei ole kõige parem. Ettevõtted kasvavad keskmiselt 4-5% aastas. Uusi ettevõtteid ei ole ja investorid ei tea, kuhu investeerida. Seetõttu kaalume aktsiate emiteerimist ja Nasdaq Balticu First North börsile sisenemist. Praegu lõpetame audiitorkontrolli ja peame läbirääkimisi investoritega. Koroonaviiruse pandeemia tõttu pidime kavandatud tähtajad edasi lükkama. Aga üldiselt kavatseme lisada aktsiaturule värvi ja meil on juba kümneid päringuid investoritelt,“ ütleb kokkuvõtteks Artem Umanets.

Lühidalt RIA.com Marketplaces OÜ-st

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ haldab Ukraina suurimat autode müügiportaali (AUTO.RIA.com) ning kinnisvaraportaali (DOM.RIA.com), samuti kuulutusteportaali RIA.com Ukrainas, kuulutusteportaali RIA.by Valgevenes ning portaali DomRIA.eu Baltimaades.

AIM Groupi analüüsi 2019 Global Classified Annual Report andmetel on RIA.com Marketplaces OÜ maailma kuulutusteportaalide edetabelis 23. kohal.

Rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti tunnustas RIA.com Marketplaces OÜ-d tunnistusega „Edukas Eesti Ettevõtte 2016-2020“.

Alates 2018. aastast ettevõtte on Eesti e-Kaubanduse Liidu liige ja 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.