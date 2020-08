Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces kasvab kiiremini kui Ekspress Grupp, Adevinta ja Schibsted

Eesti ärianalüütikud valisid välja mitmed ettevõtted, kes tegutsevad kuulutusportaalide valdkonnas, ja võrdlesid nende käivet 2020. aasta esimesel poolaastal 2019. aasta omaga.

Analüüsi jaoks olid valitud sellised ettevõtted nagu Ekspress Grupp, Schibsted, Adevinta. Kõik need firmad on näidanud käibelangust… Välja arvatud eesti ettevõte RIA.com Marketplaces, kes lõpetas poolaasta erakordse kasvuga 53%.

Ettevõtetest ja nende käibest

Ekspress Grupp on meediakontsern, kes teeb äri Eestis juba 30 aastat. Ekspress Grupp on suurim meediagrupp Baltimaades, kuhu kuulub neli meediaettevõtet Eestis, Lätis ja Leedus. Grupil on ka projekt kuulutusportaalide valdkonnas. AS Ekspress Grupi aktsiad noteeritakse Tallinna börsil aastast 2007 (praegu: NASDAQ OMX Tallinn).

Eelmise aasta esimese poolaasta käive oli 32,8 miljonit eurot. 2020. aasta esimesel poolaastal käive on 29,6 miljonit eurot, mis on 10% võrra väiksem kui aastas 2019.

Adevinta on avalik ettevõte, kelle portfellis on projektid nii arenenud (Prantsusmaa, Hispaania jne.) kui arengumaades (Brasiilia). Esialgu Schibstedi aktiva, mis 2018. aastal sai eraldatud teisse gruppi, ja eelmisest aastast osaleb börsil.

2020. aasta juulis Adevinta omandas eBay Classifieds Group’i, mis on Ameerika Ühendriikide ettevõttele eBay kuuluv rahvusvaheline kuulutusportaalide aktiva. Kõigepealt saksa automüügiportaal mobil.de. Tehingu hinnang on 9,2 miljardit USA dollarit.

2019. aasta esimesel poolaastal ettevõtte käive oli 359 miljonit eurot, jooksva aasta samal perioodil aga 344 miljonit eurot. Langus oli -4%.

Schibsted on üks Skandinaavia suurimaid meediaettevõtteid ja hea näide üleminekust klassilisest meediaärist digitaalmaailma. Põhiprojektid on 20 minutes, Aftenposten, VG, Aftonbladet ja teised. Adevinta käivet arvestamata oli 2019. aasta esimese poolaasta sissetulek 648 miljonit eurot ja 2020. aasta samal perioodil – 589 miljonit eurot. Käive langes 9%.

RIA.com Marketplaces on Eesti ettevõte, mis asutati 2014. aastal. Kuue aasta jooksul ta vallutas Ukraina hiigelturgu. Firma projektid said tunnustatud rahvusbrändiks Ukrainas. AUTO.RIA.com on online automüügiplatvorm, mis on pälvinud #5 koha maailma automüügiportaalide TOP’is. Veebilehte külastab mitu miljonit inimest päevas. Teine projekt DOM.RIA.com on online kinnisvaraportaal.

2019. aasta esimese poolasta käive oli 4,6 miljonit eurot. 2020. aasta esimese kuue kuu jooksul ettevõte teenis juba 7 miljonit eurot. Erakordne kasv oli 53%. Tasub mainida, et viimase nelja aasta jooksul käive kasvas keskmiselt 57% aastas.

Juhatuse liige Artjom Umanets räägib, et 2020. aasta finantstulemused näitavad head juurdekasvu. Tema sõnul paljud investorid juba tunnevad huvi ettevõtte börsiletuleku vastu.

Ettevõtete käive 2019. ja 2020. aasta esimesel poolaastal