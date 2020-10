Jeff Bezose Amazon on ülikiiresti kasvava Eesti idufirma püsiklient

Uus toode Chatbox By Silen, mis töötati välja vaid paari kuuga vastavalt tekkinud vajadustele. Foto: Kaido Haagen

Maailma kõige parema akustikaga privaatsete vaikuseruumide start-up tootmisfirma Silen kasvas välja klientide vajadusi tõsiselt võtvast vaheseinade tootjast Walleniumist ning tänaseks on nende püsiklientideks teiste seas ka Spotify, Amazon, Bank of America, Bolt, Porsche, Volkswagen ja Lego.

Ettevõtte arengust räägivad tegevjuht Endrus Arge ja müügijuht Sparry Kivilo.

"Meie nutikad insenerid loovad inimestele töö tegemiseks vaikust.

Avatud kontorites on probleemiks tööd häiriv müra ja privaatsuse puudus, näiteks ei ole võimalik telefoniga rääkida ilma teisi segamata.

Nii minnakse telefoniga kontorist välja rääkima, aga see on ettevõtte probleem - raisatatud aeg, mil töötaja otsib kohta kõne tegemiseks.

Meie tooted lahendavad selle probleemi üle terve maailma,“ ütleb Arge ning lisab, et nende insenerid töötasid esimest toodet välja aasta aega ning kohe alguses pandi palju rõhku ka teenuse disainile.

Silen Space 2 - sellises ruumis saab teha tööd tundide kaupa, sest akustika ei väsita. Foto: Silen OÜ

„Me läbisime ka EASi ärimudeli strateegia ja disainikoolituse Jane Oblika juhtimisel. Oma toodete disaini teeb meie inseneride meeskond. Eesti disainereid oleme ka kasutanud – peamiselt sisustuselementide tegemisel,“ kommenteerib Arge ning lisab, et Sileni telefoni- ja nõupidamisruumide viimase materjaliuuendusena on saadaval antibakteriaalsed pinnaviimistlusmaterjalid, sealhulgas ka antibakteriaalsed käepidemed.

Firmajuht lisab, et oma toodete ekspordi arendamisega alustasid nad nullist. Esimene mess viimse detailini arendatud privaatsete nõupidamisruumidega oli 2018. aastal Helsingis toimunud ID Helsinki mess.

Samal aastal osaleti ka Kölni messil Orgatec ja seal saadi kokku juba varem kontakti võetud USA kliendiga, kellest on tänaseks saanud nende suurim edasimüüja Ameerikas. USA on tänaseks ka Sileni suurim turg.

Spotify tuli messil anonüümselt helitesti tegema

Kivilo räägib uskumatuna tunduva loo 2019. aastal Stockholmi messil juhtunust. „Olin Stockholmi mööblimessil ja äkki tulid ühed inimesed meie kabiine mõõtma - mind kui müügiinimest visati ruumist välja ja öeldi, et kui teil on hea toode, siis me tuleme homme tagasi ja siis nad tulidki järgmisel päeval tagasi ja ütlesid, et Silen on messi kõige parem toode, siis nad tutvustasid ennast ja ütlesid, et nad on firmast Spotify. Silen osutus valituks akustika pärast, sest telefoniga kabiinis rääkides ei tekkinud häirivat kõminat.

Selles ruumis saab teha tööd tundide kaupa, sest akustika ei väsita. „Nad ostsid meilt kohe kõik messinäidised ära ja hiljem on mitu korda ka lisa tellinud. Näiteks ka oma grupi teisele ettevõttele nimega Soundtrap. Nüüd tehakse Spotify Stockholmi ja Pariisi kontorites tööd Sileni toodetud vaikuseruumides. Nad on meie fännid,“ on Kivilo uhke.

Sileni tooted said valituks ka Spotify poolt - valituks osutusid nad just akustika pärast, sest telefoniga kabiinis rääkides ei tekkinud häirivat kõminat. Foto: Silen OÜ

Silenil on USAs olemas ka oma keskladu, kust on tarne üle terve USA vaid üks nädal. „Amazon on tellinud meilt juba muljetavaldava koguse kabiine oma USA erinevatesse kontoritesse ja nende huvi on kasvav – näiteks juunis tulid nad meie USA lattu ja ostsid korraga lao tühjaks - 40 nõupidamisteruumi. Lisaks on meie kabiinid USAs kasutusel ka näiteks arvutimängutootja Electronic Arts, Bank of America ja Porsche kontorites. Euroopas töötavad meie kabiinides Volkswageni, Maerski, Lego ka Soome YLE meedia töötajad,“ loetleb Kivilo.

„Kahe aastaga oleme oma toodetega jõudnud 32 riiki ning meie tooteid müüvad üle 70 edasimüüja üle maailma – teiste seas on neid ka Sydneys, Melbournis, Singapuris ja Filipiinidel,“ märgib Arge ning lisab, et tuleval aastal ollakse keskse ekspositsiooniga väljas ka Dubai EXPO-l, sest tõsi on see, et tänaseks on neil tegelikult suured kliendid olemas ka juba Araabia Ühendemiraatides – Al Arabia telekanali ajakirjanikud teevad tööd Sileni nõupidamisruumides.

Ratastel liigutamise idee pani konkurendid šnitti võtma

Sileni toodete akustikalahendus on ettevõtte inseneride endi välja mõeldud ning need uuenduslikud tehnilised lahendused on ka patenteeritud.

„Tegime äsja läbi spetsiaalsed toote katsetused ja selgus, et meie lahendus on maailma parima helipidavusega. Samuti on unikaalsed ka ventilatsioonilahendused ja kabiinide all olevad reguleeritavad rattad, mille on tänaseks järgi teinud ka konkurendid, aga meie olime kindlasti pioneerid selles vallas,“ ütleb Kivilo ning räägib, et nemad mõtlesid kohe, et loogiline on panna kabiinile ka rattad alla, et kasutajal oleks teda lihtne liigutada ning siis 2018. aasta Orgatec messil tuli välja, et 27 konkurendist mitte ühegi tootel ei olnud rattaid all.

Kõige kibedamal koroona ajal tänavu kevadel sai Silen Euroopa esimese akustiliste kabiinide tootjana kätte ka USA kõrgeima ohutussertifikaadi UL 962 oma tooteseeriale Space, mis kinnitab, et helikindel ja teisaldatav telefoni- ja nõupidamisruumide tootesari vastab kõikidele vajalikele ohutusnõuetele. USA turul oli Eesti tootja Silen isegi USA mastaabis alles kolmas firma, kellele kõnealune ohutussertifikaat väljastati. Euroopa ettevõtete hulgas oldi sellega omas segmendis esimesed. Sertifikaati aitas ettevõttel taotleda samuti EASi toetus.

Arge sõnul on sertifikaadi saamine USA turul tugev müügiargument. "UL 962 sertifikaadi saamine annab Silenile konkureerivate toodete ees suure eelise, sest Põhja-Ameerika kliendid pööravad väga suurt tähelepanu toodete ohutusele. Kõnealune sertifikaat kinnitab, et meie toode on läbinud kõik vajalikud testid ning on igati ohutu ja kvaliteetne, seega saame nii Valgesse Majja kui ka kõikidesse USA ja Kanada riigiasutustesse nüüd oma tooteid pakkuda,“ rõõmustab Arge.

Silen plaanib Funderbeamis raha kaasata

Maailma parimaid helikindlaid telefoni- ja nõupidamisruume tootev Silen OÜ on ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu välja antava ettevõtluse auhinna üks nominent „Aasta disainirakendaja“ kategoorias Foto: Silen OÜ

Tänavu kevad-suvel, koroonaajastu alguses arendasid Sileni insenerid välja uue toote. „Kui esimest toodet nuputasime ligi aasta, siis nüüd tegime kolme kuuga valmis täitsa uue tooteseeria nimega Chatbox by Silen, mis on lihtsam ja taskukohasema hinnaga kvaliteettoode. “Nüüd tahame mõõta oma preemium-toote ja taskukohasema hinnaga toote müüginäitajaid. Uus toode on mõõtudelt veidi väiksem ja ka helipidavust on veidi vähem, aga siiski on ta tugevalt üle keskmise toote turul,“ ütleb Arge.

Sileni tootmine asub Harjumaal Jüris, kus on täna tööl 9 inimest. Kokku töötab firmas 18 inimest. Kui alguses toodeti 10 kabiini kuus, siis tänaseks on tootmisvõimekus kasvanud 300 kabiinini kuus. Tehas on neil ehitatud nii, et seda saab vajadusel kiiresti laiendada. Ettevõtte plaan on lähema kümne aasta jooksul agressiivselt kasvada üle terve maailma.

Silen on plaanib lähiajal kaasata raha investoritelt nii Funderbeam platvormilt kui ka otse erakapitalifondidelt.

„Kokku soovime jõulise kasvu rahastamiseks kaasata 2 miljonit eurot – sellest üks osa Funderbeamist, kus iga Eesti inimene saab juba 250 euroga meie eduloo osaliseks saada ja investoriks hakata. Sellest umbes üks miljon eurot plaanitakse vastu võta ka erafondidelt Eestist, Soomest ja Ameerikast. Kuigi läbirääkimised on lõpufaasis, siis huvi korral jõuab veel selles ringis osaleda,“ selgitab Arge.

Maailma parimaid helikindlaid telefoni- ja nõupidamisruume tootev Silen OÜ on ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja Eesti Tööandjate Keskliidu välja antava ettevõtluse auhinna üks nominent „Aasta disainirakendaja“ kategoorias. Ekspordi kategoorias saadi koht TOP 10 hulgas, mis samuti suur tunnustus tehtud töö eest. Ettevõtet Silen OÜ iseloomustab disaini ja kasutajakogemuse tähtsustamine oma toodete arendamisel. Parimad ettevõtted viies erinevas kategoorias selguvad 8. oktoobril toimuval auhinnagalal.

