K-rauta: ebakindel aeg nõuab kindlat koostööpartnerit

Foto: KESKO SENUKAI ESTONIA AS

Kriisiolukorras on oluline hoida ja võita usaldusväärseid partnerlussuhteid, selliseid, kus koostööst võidavad mõlemad osapooled. Ehituskaupade turuliider K-rauta pakub ärikliendile personaalset lähenemist ja arvukalt soodustusi, et klient ei peaks kulutama liigselt väärtuslikku aega ega raha.

Uusi arendusprojekte alustatakse ja käimasolevaid ehitusi lõpetatakse küll ka kriisi ajal, aga kuna ebakindlust ja määramatust on rohkem, on tähtis hoida partnerlust, milles otsitakse keerulise olukorra kiuste parimaid võimalikke lahendusi. Sellises situatsioonis on tähtis liikuda edasi koostööpartneriga, kes on paindlik ja mõtleb kaasa ning mõistab, et riskid on suurenenud ja tagasilöögid võivad olla kulukad.

K-rauta ärikliendi ootustele rajatud profikeskuse kliendikaart tagab:

•30 protsenti allahindlust paljude tootegruppide jaehinnast:

-käsitööriistad

-elektri- ja akutööriistade tarvikud

-kinnitusvahendid

-maalritarbed

-töökindad

-ventilatsioonitorustik, -fassoonid ja -seadmed

-kütteseadmed ja tehniline isolatsioon

-paisupaagid ja nende tarvikud

-kanalisatsioonitorud ja liitmikud

-vesipõrandakütte süsteemid

-veetorud ja liitmikud.

•Püsiallahindlust 20 protsenti kõigi toodete tavahindadest (erandiks on vaid paigaldusteenused, kaubaalused, kinke- ja kõnekaardid, tubakatooted, alkohol ja pandipakend).

•Igakuiseid püsikliendi eripakkumisi.

•Isikliku ärikliendihalduri teenust ning mugavat erikohtlemist. Haldur aitab valida kaupa, arvutada kogust, valida optimaalset lahendust, korraldada transporti ja lahendada kauba või teenustega seotud küsimusi. Kauba tellimiseks ei pea tulema kauplusesse, seda võib teha ka telefoni või e-kirja teel.

•Võimalust taotleda krediiti.

•Suuremahuliste kaupade tõstmist kliendi sõidukile.

•Transporti objektile - soovi korral aitavad ärikliendihaldurid tellimuse ise kokku panna ja korraldavad transpordi veel samal päeval.

•Dekostudio ärikliendile mõeldud sisustussaali võimalusi ja personaalset nõustamist.

Ärikliendi profikeskuse kliendikaardi taotleja ei pea olema tingimata ehitus- või haldusettevõte, suuri töid võivad ette võtta ka korteriühistud, üürikinnisvaraga tegutsejad või ettevõtted, kellel on tarvis projektipõhiselt midagi remontida või sisustada.