FKuidas muutlikes oludes ettevõtte likviidsust hoida? Faktooring võib olla ettevõtjale lahendus

Coop Panga kaubanduse finantseerimise juht Annika Virolainen Foto: Coop Pank AS

Praegusest kriisiajast tingituna on ettevõtetel rohkem kui kunagi varem vaja tagada kontroll oma rahavoogude üle ja olla likviidne. Kuidas likviidsust hoida ja millist tuge pakuvad ettevõtjatele pangad, kirjutab Coop Panga kaubanduse finantseerimise juht Annika Virolainen.

Levinuim lahendus ettevõttele lisaraha kaasamiseks on lühiajaline pangalaen, mis alati pole aga likviidsuse juhtimise ja riskide maandamise seisukohalt kõige parem lahendus. Seda eriti praeguses muutlikus majanduskeskkonnas, kus miski pole prognoositav, klientide vajadused muutuvad ja pangad on oma otsustes oluliselt konservatiivsemad kui varem.

Coop Panga kogemus näitab, et rahavajadus on täna eriti terav väiksemate ettevõtete puhul, sest käibe kasvades jääb üha rohkem raha tasumata arvete alla kinni. Samas on selliste ettevõtete laenuvõimalused piiratud tagasihoidlike finantsnäitajate ja puuduvate tagatiste tõttu. Üheks lahenduseks antud olukorras on faktooring.

Faktooring on mõeldud kauba või teenuse müüjatele ning põhineb võlanõuete, mille maksetähtaeg ei ole veel saabunud, loovutamisel pangale. Enam levinud tegevusharud, kus faktooringut kasutatakse, on tööstus ja kaubandus, kuid üha enam leiab see kasutust ka transpordi- ja IT sektoris, põllumajanduses ning ehituses.

Ettevõtte tarneahela finantseerimisel tuleb vaadata kogu ettevõtte tegevust tervikuna ja kasutada eri pangatooteid ühtse lahendusena. Näiteks võib tuua hulgiettevõtte, kellel on sõlmitud lepingud kõigi suuremate kaubanduskettidega ja kes soovib importida Eestisse kaupu. Tarnijad soovivad ettemaksu ja ostjad võimalikult pikka maksetähtaega. Kui sortiment on lai ja trahvide vältimiseks tuleb tagada kõikide toodete tarnekindlus lühikese aja jooksul, siis püsib ettevõtte käibekapital pidevalt varude all kinni.

Lahendusena saame sel juhul pakkuda pangagarantiid tarnija kasuks ja faktooringut ostjatele väljastatud arvete finantseerimiseks. See võimaldab ettevõttel tasuda tarnijatele ostjatelt laekuva rahaga ja suunata varude all olevad käibevahendid ettevõtte arengusse.

Samamoodi saab faktooringut kasutada ka infotehnoloogia sektoris ja ehituses. Need on valdkonnad, kus projektid kestavad kaua ja alguses tuleb teha suuri kulutusi. Neid kulusid saab projekti käigus vahearvete ja akteerimiste alusel faktooringu abil rahastada.

Kokkuvõttes võib öelda, et lahendusi on erinevaid ning panga ja kliendi koostöös võib jõuda just selle õige lahenduseni, mis lisaks finantseerimisele maandab ka riske. Faktooring on ka panga jaoks sageli märksa läbipaistvam rahastamisviis, kui klassikaline laen. Soovitan ettevõtjatel Coop Panga finantseerimistingimustega lähemalt tutvuda meie kodulehel cooppank.ee või võtta ühendust kliendihalduritega.