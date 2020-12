Confido Meditsiinikeskus: digitaliseerimine on kaasaegses meditsiinis oluline lüli

Kvaliteetset tervishoiuteenust seostatakse tavaliselt tippspetsialistidest arstide, asjatundliku tugipersonali ning inimkeskse ja kaasaegse ravimetoodikaga. Hea meditsiini valemis on siiski mõned komponendid veel – tulevikku vaatavad tehnoloogiad ja digitaliseerimine, räägib Priit Serk, Confido Meditsiinikeskuse IT juht.

Viimane aasta on olnud Confido Meditsiinikeskusele murranguline. Esiteks, Confido avas kahes Tallinna kaubanduskeskuses kiirkliinikud, kust saab professionaalset abi just siis, kui patsiendil on seda vaja, mitte ainult vabade numbrite olemasolu korral. Juba paari kuu jooksul avatakse kaks järgmist kiirkliinikut. Confido teeb ainulaadseks keskuseks ka see, et muuhulgas on võimalik abi saada ka vaimsetele tervisemuredele ja sõltuvushäiretele. Niisamuti kombineeritakse inimeste aitamiseks tavaravi erinevate Jaapanist pärinevate teraapiate ja treeningutega. Üheks eeliseks on lühikesed ooteajad ehk kui riiklikus ravijärjekorras tuleb kaua oodata, siis Confido Meditsiinikeskuse eesmärk on hoida järjekorrad võimalikult lühikesed ja abi on võimalik saada enamasti juba lähipäevadel.

Eestis ainulaadne ravi-, tervise- ja heaolukeskus

Oktoobrikuust ootab patsiente Veerenni kvartalis äsja avatud uus Confido peamaja. See samm on paljuski seotud patsientide visiitide arvu kasvuga: keskmiselt tuleb Confidosse vastuvõtule neli tuhat patsienti kuus. Kvaliteetne ravi tähendab ka innovatsiooni. Vastvalminud meditsiinikeskus uues majas võimendab seda sõna otseses võtmes – kaasaegsed seadmed ja infotehnoloogilised lahendused võimaldavad läbi viia tipptasemel protseduure, jagada masinloetavaid andmeid ja konsulteerida vajadusel teiste erialaspetsialistidega väljaspool operatsioonituba.

Olukorras, kus pea 80% masinatest on ühendatud internetiga ning süsteemid on omavahel seotud, peab tehnoloogiat toetama ka turvaline ja töökindel IT lahenduste ökosüsteem. Tervishoiuteenuste puhul on vaja tagada täpsus ja järjepidevus ning arvestades isikuandmete delikaatsust on turvalisus erakordselt tähtis.

IT lahendustel, võrguühendusel ja turvalisusel on veel teinegi roll. Tugiteenusena toetab see Confidot igapäevaselt justkui nähtamatult. „Kui arst tuleb tööle, siis peab ta keskenduma oma põhitegevusele ehk ravimisele. Pilveteenused, kus rakendusi hoiame, töökohtade haldus või kõnekeskuse teenus on osa IT lahenduste paketist, kuid vaikimisi peab see toimima niimoodi, et meditsiinipersonalil puudub vajadus selle peale mõtlemiseks,“ täiendab Priit Serk oma mõttekäiku.

Terviklikud IT-lahendused ühe katuse all

Kolimine uude majja tähendas ka uusi IT-alaseid väljakutseid. Ettevõtte kasvamisega suurenes ka vajadus uute, koheselt kasutamisvalmis arvutite järele. Kuna Confido erinevad struktuuriüksused asusid varasemalt eri asukohtades, siis lisaks füüsilisele maailmale tuli tegeleda ka IT-lahenduste viimisega ühtsele süsteemile. „Meil oli IT-partnerile kaks peamist ootust. Kuna teenuste pakett on väga lai, siis ühelt poolt soovisime, et partner mõistaks meie ettevõtte ja põhitegevuse olemust ning saaks aru, milliseid lahendusi me päriselt vajame. Kolimine ja lahenduste loomine on samas vaid osa väljakutsest ning infrastruktuuri hoidmine ja võimalike murede korral lahenduste otsimine on igapäevaeluline teenus, mida IT meeskonna loomise asemel hoopis sisse ostame,“ selgitab Serk, mismoodi on Confido põhitegevus põiminud IT-vajadustega.

Confido opereerib ka üleriiklikku perearsti nõuandeliini 1220. Kui seni kasutas Confido üht ja üleriiklik perearsti nõuandeliin teist kõnekeskuse lahendust, siis uude majja kolimisel võeti kasutusele ühtne süsteem. Tegu on riiklikult elutähtsa teenusega, mis peab toimima laitmatult. Ka koroonakriisi tingimustes, mil eriolukorra ajal telefonikõnede arv nõuandeliinile mitmekordistus. Telia kõnekeskuse lahendus võimaldab opereerida kaht nõuandeliini kompaktselt, reageerida operatiivselt võimalikele häiretele ja otseloomulikult salvestada kõnesid, analüüsida nende kvaliteeti kui sõeluda töö parandamiseks vajalikku statistikat.

Telia IKT lahenduste osakonna juhi Rain Erala sõnul mängivad terviklikud IT-lahendused ettevõtete ärimudeli ülesehitamisel järjest suuremat rolli. „IT-kompetentside spekter, mida ettevõtted vajavad, on väga lai ja ei sõltu konkreetsest sektorist või tegevusalast. IT-lahendused on oluline tugi ettevõtte põhitegevuste elluviimiseks, aga samas ei ole IT-spetsialistide tiimi loomine alati majanduslikult mõistlik,“ selgitab Erala, miks üha rohkem ettevõtteid otsustab IT-teenuste sisseostmise kasuks. „Kõrgelt kvalifitseeritud IT-spetsialiste ka napib või on nende nõudmised väga kõrged. IT-teenuste sisseostmine välistab seega olukorra, et põhitegevuse kõrval kulub ebaproportsionaalselt palju aega IT-tiimi hoidmisele või arendamisele“.