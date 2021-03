Töötukassa karjäärinõu saab mugavalt ka interneti teel, kvaliteedis allahindlust ei tehta

Tõenäoliselt ei üllata enam kedagi, et vaid mõne aastaga on kogu meie elu kenasti internetti kolinud. Harjumuspäraste asjade või teenuste kasutamiseks tuleb vaid diivanile istuda ning mugavalt sülearvutis toimetama hakata.

On muidugi asju, mis nõuavad silmast silma kohtumist ning personaalselt lähenemist, nagu näiteks karjääriteenused – aga sellegi on töötukassa viinud virtuaalsele tasemele. Kuidas see toimib?

Kuidas e-karjääriteenustes osaleda saab?

Just nagu teenuse nimi vihjab, võimaldab e-karjääriteenus inimesel kodust lahkumata saada karjäärialast infot ja nõustamist. Ei pea muretsema transpordi, riietuse ega muude mugavusnüansside pärast. Igaüks valib ise, kus ta nõustamise ajal viibib, säästes seeläbi oma aega ja ressurssi. Oluline on vaid digiseadme ning internetiühenduse olemasolu.

Kindlasti peab nutitelefonil või arvutil olema mikrofon, soovitatavalt võiks olla ka veebikaamera. Kõige tähtsam on aga, et karjäärispetsialistiga suheldes tunneks inimene end mugavalt ja turvaliselt.

Töötukassa e-karjääriteenused on kättesaadavad nii eesti, vene kui ka inglise keeles, e-kirja ja telefoni teel ning Skype’i ja Microsoft Teamsi kaudu. Kanali valib inimene ise, samuti selle, kas ta suhtleb karjäärispetsialistiga personaalselt või osaleb hoopis e-töötubades.

E-töötubades antakse praktilisi harjutusi ja peetakse arutelusid. Need kestavad keskeltläbi 90 minutit ning seal tuleb aktiivselt kaasa lüüa: e-töötoas saab analüüsida oma tugevusi ja oskusi, teadmisi õppimisvõimalustest, muutuvast töömaailmast ning infot, mida silmas pidada kandideerimisvestlusel.

E-karjääriteenust ei tasu peljata ka vanematel inimestel, sest haridus- ja tööalased valikud saadavad meid läbi kogu elu.

Samuti jagatakse praktilisi näpunäiteid, kuidas internetist kiirelt usaldusväärset infot leida ning kuidas koostada kooli või tööle kandideerimise dokumente. E-töötubade lisandväärtus on grupiliikmed – nende lood ning kogemused. Personaalseks suhtlemiseks tuleb esmalt broneerida aeg. Seda saab teha e-töötukassas. E-töötubade kohta leiab informatsiooni nii sotsiaalmeediast kui ka veebilehel minukarjäär.ee.

E-karjääriteenustel osalemiseks on üldjuhul vaja vaid toimivat e-posti aadressi, kuhu saadetakse Microsoft Teamsi keskkonna link. Osalemiseks ei ole vaja programmi alla laadida ega luua kontot.

Teenus ei küsi vanust ega valdkonda

Karjääriteenuste suurim väärtus peitub võimaluses teha haridus- ja tööalaseid valikuid teadlikult ning läbimõeldult. Teenus pakub kõiksugu kasulikku informatsiooni ja näiteks ka võimalust harjutada töövestluseks.

Eriti suurt abi saavad sealt õpilased, kes pole veel kindlad, milline tee edasi õppimiseks valida.

Kas minna kutsekooli või kõrgkooli? Või on olemas hoopis mõni muu variant? Kõigist neis küsimustes saab karjääriteenustest kindlasti abi.

E-karjääriteenust ei tasu peljata ka vanematel inimestel, sest haridus- ja tööalased valikud saadavad meid läbi kogu elu.

Olgu ajendiks või põhjuseks töökohavahetus, tööalaste oskuste arendamine, täiendkoolituste valimine või ettevõtlusega alustamine.

Kõige selle juures tulebki karjäärispetsialist igakülgselt appi, ka virtuaalselt. Karjäärispetsialist pakub ka individuaalset ja

personaalset tuge iseenda ja oma võimaluste analüüsimisel, tööalaste või hariduslike otsuste vastuvõtmisel ja karjääriplaani koostamisel. Spetsialistiga ühenduse võtmiseks tuleb saata kas e-kiri või teha üks telefonikõne.

Kõik vajalikud kontaktid on kirjas veebilehel minukarjäär.ee.

Grupiteenuste populaarsus kasvab

Töötukassa on kõigilt individuaalset karjääriteenust kasutanud klientidelt küsinud tagasisidet ning seda on tulnud rohkelt. Kevadise eriolukorra ajal tõusis rahulolu tase märgatavalt ning inimesed said karjäärispetsialistidega suhtlemisest suurt abi.

Kõige enam nimetati, et inimesi kuulati, julgustati ning neile pakuti võimalusi, mida nad varem ei suutnuks ettegi kujutada. E-karjääriteenuste kasutusmugavus sai samuti palju kiidusõnu, mis tõestab veel kord, et inimesed tunnevad end ka videokõne ajal mugavalt ja turvaliselt.

Lisaks tekkis suur huvi ja vajadus grupiteenuste vastu. Nii tuligi töötukassa eelmisel kevadel esmakordselt välja Teamsi vahendusel toimivate e-grupiteenustega. Karjäärispetsialistid õppisid kiiresti uusi oskusi juurde ning kohandasid töötubade sisulist korraldust selliselt, et neid saaks läbi viia ka virtuaalselt.

E-karjääriteenuste populaarsuse tõusu taga on kindlasti ka pandeemiast tingitud eriolukord. 2020. aastal kasutati e-karjääriteenuseid ligikaudu 7000 korral ning viidi läbi 867 e-grupiteenust. Need on väga suured arvud.

Töötukassa e-karjääriteenused on oma vajalikkust tõestanud ning need on edaspidigi inimestele piirideta kättesaadavad. Peaasi, et arvuti kasutamise oskus olemas on.

Karjäärinõustaja 8 soovitust uuesti kooliminejale

Töötukassa karjäärinõustaja LemmeGetter Bogatkin

Täiskasvanud inimesel on uuesti koolipinki minek nii mõnigi kord keeruline – põhjuseid, et mitte öelda ettekäändeid, leiab alati. Mul pole aega, tööl on kiire, lapsed nõuavad oma osa, lähen järgmisel aastal jne.

Töötukassa karjäärinõustaja LemmeGetter Bogatkin räägib, et muutused tööturul näitavad päris selgelt, et mõned töökohad on hakanud kaduma, samal ajal vajatakse teistsuguste oskustega inimesi. Uute oskuste omandamine ja täiendamine tagavad selle, et ühel hetkel ei seisa inimene olukorra ees, kus tal polegi eriti tööalaseid valikuid.

Karjäärinõustaja julgustab inimesi proovima, et proovid ei jääks ainult proovideks, selleks on tal 8 soovitust, mida järgides on ka täiskasvanuna uuesti õppima minemine suurema tõenäosusega edukas ja meeldiv.

1. Ole julge ja mõtle suurelt

Kujuta vaimusilmas end soovitud eriala lõpuaktusel ja analüüsi, millised ametikohad avab õppimine Sulle tulevikus.

2. Küsi ära kõik oma küsimused juba enne õppima asumist

Räägi oma tuttavatega, kes on Sind huvitavat eriala õppinud ning töötavad samas vallas ning räägi ka kooli õppeosakonnaga, nõnda saad vastused oma küsimustele.

Osale eriala avatud uste päeval.

3. Planeeri õppimise koormust ja arvesta oma töö- ja pereeluga

Püüa leida igasse nädalasse konkreetsed ajad, millal tegeled õppimisega. Kas selline ajakava on realistlik? Mida arvab sellest abikaasa? Uuri ka hajutatud õppekoormuse võimalusi.

4. Räägi õppimise teemal oma tööandjaga, rääkige läbi tööandja ootused ja vajadused.

Kas ja millisel määral on Sinu ametikoht asendatav? Kas ettevõte toetab Sinu õppima asumist? Millist töökoormust Sinult tegelikult oodatakse?

5. Usu väikestesse algustesse

Ära ole enda suhtes liiga kriitiline. Uue õppimisharjumise kujundamine ning erialasse süvenemine võtab aega.

6. Ära võrdle end teistega

Sina oled Sina! Alati on keegi parem ning alati ka halvem nii võimekuselt kui ka saavutustelt, tegelikkuses loeb vaid see, kuidas Sina liigud ja arened.

7. Tee vigu kiirelt!

Küsimus pole selles kas, vaid millal tulevad vead õppima asudes, seda nii lastel kui ka täiskasvanutel. Tegelik küsimus on selles, kas oskame oma vigade ning vajaduste põhjal teha õigeid järeldusi.

8. Kohtu karjäärinõustajaga

Nõustamisele võib tulla ka siis, esialgu on peas vaid uitmõte õppima minna. Nõustajad on kursis nii erialadega kui ka aitavad mõelda, milline valik on Sinu jaoks kõige sobivam.

Töötukassa toetab nii tööotsijate kui ka töötavate inimeste õpinguid kutse- ja kõrghariduses ning maksab paljudel juhtudel tasemeõppes osalemise toetust.

Toetatakse nende erialade ja ametite õppimist, kuhu on tulevikus vaja rohkem töötajaid ning kus juba praegu sobiva ettevalmistusega töötajaid napib. Erialad on välja valitud OSKA uuringute põhjal ja nimekiri erialadest täieneb igal aastal. Õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui ka vene keeles.

Toetatavate erialade valikuga saab tutvuda aadressil www.töötajaõpi.ee , kus saab broneerida ka aja karjäärinõustaja juurde.