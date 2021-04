Metsaühistu konkureerib tuntud oksjoniportaalidega. Esmakordselt on oksjonil mitmesaja hektari suurune pakett

Kui metsaomanikul on vaja lahendada mõnda metsandusega seotud küsimust, pöördub ta ikka Metsaühistu poole. Sealt saab abi metsatööde tegemisel, puidu müügil, metsa uuendamisel – teemade ring on lai. Vähetähtis pole ka see, et Metsaühistu korraldab omaniku soovi korral enampakkumisi – raieõiguse või ka metsakinnistute müüki.

Lisaks sellele aitab Metsaühistu korraldada kogu vajalikku paberimajandust ja hinnata enne enampakkumist ka müüdava rahalist väärtust. Müügihinna määrab muidugi müüja, Metsaühistu on vaid soovitaja ja nõuandja.

Meeles tuleb pidada sedagi, et kui ostja teeb pakkumise alla alghinna, siis ei ole metsaomanikul müügiks kohustust ja võib korraldada uue pakkumise. Nii mõnigi kord on kordusmüügil saadud palju parem hind, teavad Metsaühistu enampakkumistega tegelevad inimesed.

Esimest korda tuleb lähiajal Metsaühistu enampakkumiskeskkonnas müüki 41 kinnistuga 413-hektarine pakett. Peamiselt Lõuna-Eestis tegutsev metsandusettevõte OÜ Tava Mets paneb müüki mitmed Virumaal asuvad metsakinnistud. Ostja saab need omandada komplektina ehk kõik kinnistud ühekorraga.

OÜ Tava Mets esindaja Valdo Hermanni sõnul võiks seda müügitehingut nimetada kaudseks vahetuseks, sest müüki minevad metsamaad on grupeeritud piirkonnapõhiseks müügipaketiks, eeldades ostjapoolsete huvide samasust ostupiirkonna suhtes. Nimelt on müüjal soov koondada oma metsakasutus ühte piirkonda ja piirkonnavälised kinnistud müüa.

OÜ Tava Mets on ka Põlvamaa Metsaühistu liige ja müügil otsustati kasutada just ühistu abi. „Oluline on metsaühistu võimekus korraldada müük läbi enampakkumise oksjoni korras, vähem tähtis pole ka toimingu korraldaja usaldusväärsus. Ettevõte näeb, et läbi ühistute võrgustiku on võimalus jõuda potentsiaalsete klientideni üle Eesti. See tõstaks parima pakkumise saamise tõenäolisust,“ rääkis Hermann.

Ettevõte on ka varem mitmeid kordi soetanud Põlvamaa Metsaühistu oksjonilt metsakinnistuid oma huvipiirkonda.