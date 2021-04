Kõnerobot teavitas koroonatesti tulemustest 14 000 inimest

Avaliku testimise kõnekeskus, mille taga on SYNLABi ja Medicumi personal, võttis märtsi lõpus kasutusele Telia kõneroboti lahenduse, teavitamaks inimesi positiivsetest koroonaviiruse testitulemustest.

Innovaatiline lahendus aitab koroonaviiruse leviku tippajal haigestunud inimesi kiiremini testi tulemustest informeerida ning testimise kõnekeskuse tööd paremini planeerida.

Aasta eest vaid paari inimesega alustatud kõneliinist on tänaseks saanud juba ca 100 inimese põhitöökoht.

Testimise kõnekeskuse koormus võib sõltuvalt olukorrast olla väga ebaühtlane, samas on viiruse leviku tõkestamiseks kriitiline saada teada positiivne tulemus kohe peale laboris tulemuse valmimist. Nii saavad inimesed jääda senisest kiiremini eneseisolatsiooni, teavitada lähikontaktseid ning tänu sellele vähendada enda lähedaste nakatumist.

Esimese nädala jooksul tegi testimise keskuse poolt kasutusele võetud kõnerobot keskmiselt ca 1000 automaatset kõnet päevas ning sellise ülesande täitmine võtab süsteemil alla tunni. Tänaseks on kõnerobot toimetanud kaks nädalat ning selle aja jooksul on kokku tehtud üle 14 000 kõne. Kõnerobotiga on suhelnud 97% kõne saanud inimestest.

„Kõnerobot saab korraga teha sadu kõnesid, hoides kokku väärtuslikke inimtöötunde, mis on eriti oluline olukordades, kus inimeste teavitamine on kriitilise tähtsusega, kuid samas on kõnemahud väga suured. Algse massteavituse lahenduse arendas Telia välja koostöös Politsei- ja piirivalveametiga, sügisel võttis samalaadse kõneroboti lahenduse kasutusele ka Terviseamet,“ ütles Telia suurkliendiüksuse juht Kristjan Kukk.

Medicumi ja SYNLAB Eesti korraldatud testimise kõnekeskuse juht Kerlin Kark kinnitab, et Telia kõneroboti kasutamine on üks meede, mis aitab viiruseleviku peatamisele kindlasti kaasa.

„Nädala esimese pooles, kui tõuseb perearstidelt saatekirjade ja positiivsete testide hulk, on ka kõnemahud suuremad, sest sama kõnekeskus broneerib testimiseks aegu ja vastab testitavate küsimustele. Mida kiiremini saab inimene positiivsest testi tulemusest teada, seda väiksem on tõenäosus, et ta haigena ringi liigub ning kedagi veel nakatab. Kõnerobot annab stabiilsuse ning aitab puhangutega paremini hakkama saada,“ kirjeldas Kark.

Ta lisas, et juba üle aasta pandeemia keskmes töötavatele kõnekeskuse töötajatele on inimeste teavitamine koroonaviiruse kandlusest olnud alati emotsionaalselt raske ning uuendus aitab ka neid pingeid ära hoida.

Kark kirjeldab, et Eesti inimesed on digimaailmaga kiiresti kohanemas ning kõnesalvestustest on kuulda, et roboti poolt tehtavad kõned on hästi vastu võetud.

Automaatne teavitus sisaldab sõnumit eesti, vene ja inglise keeles. Kui inimene soovib lisainfot saada, saab ta mugavalt suunduda Medicumi ja SYNLABi avaliku testimise liini ootejärjekorda.

Kristjan Kukk tõi välja, et kriisiolukorras on vajadus sarnaste automatiseeritud lahenduste järele selgelt suurem. “Kõneroboti lahendust on näiteks edukalt kasutatud haigestunud inimeste lähikontaktsete läbi helistamiseks. Lisaks testimist korraldavatele erameditsiiniasutustele aitas see ka Terviseameti koroonadetektiivide töömahtu oluliselt vähendada,“ sõnas Kukk.