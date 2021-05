Rohelise energia tagab ülipuhas vesi

OÜ Miridon projektijuht Martti Hoop demonstreerimas pöördosmoosi stendi. Pöördosmoos on vee puhastamise meetod, kus vesi läbib mitu eelfiltreerimist ning seejärel spetsiaalse membraani ja mille käigus eraldub veest suurem osa selles lahustunud keemilisi ühendeid ning mille tulemuseks saadakse ülipuhas vesi. Foto: Miridon OÜ

Erinevalt tavalisest elektri- või soojatootmisest, kus tootmise käigus tekkinud jääkenergia väljub ümbritsevasse keskkonda, kasutab koostootmisjaam tekkinud jääksoojuse efektiivselt ära. Kuid kas teadsite, et koostootmisjaama n-ö vereringe moodustab ülipuhas ehk deioniseeritud vesi, mille tagavad OÜ Miridon pakutavad veetöötlusseadmed?

Koostootmisjaamad muutuvad energiatootmisel järjest populaarsemaks. Põhjus selleks on lihtne – soojus- ja elektrienergia koostootmine on kuluefektiivne ja samas keskkonnasõbralikum. Hästi lihtsustatult näeb koostootmisjaam tehnoloogiliselt välja järgmiselt: koostootmisjaama käitamiseks aurustatakse katlas vesi, mille aur paneb pöörlema turbiini. Turbiin on omakorda ühendatud generaatoriga, mis muundab auruenergia elektrienergiaks.

Siinkohal tuleb koostootmisjaamas mängu vesi, mis peab olema ülipuhas ning mida veepuhastusseadmeid pakkuva OÜ Miridon projektijuht Martti Hoop võrdles jaama vereringega.

„Vee kvaliteet on ülioluline, et võidelda katlakivi ja korrosiooniga, mis muidu kahjustaksid tõsiselt auru- ja elektritootmissüsteeme ning eriti oluline on see energiatootmise juures, kus on kõrge tootmistemperatuur ja -rõhk,“ rääkis ta.

Seetõttu peab koostootmisjaamade vesi olema parima kvaliteediga ja sellele ei tohi teha järeleandmisi. Üks veekvaliteedi indikaatornäitajatest on elektrijuhtivus, mis iseloomustab anorgaaniliste ainete kontsentratsiooni vees ja mida mõõdetakse mikrosiimensites (µS/cm). Mida väiksem on vastav ühik, seda puhtam vesi.

Nii näiteks on tavalise joogivee elektrijuhtivus keskmiselt vahemikus 500–700 µS/cm, koostootmisjaama katla toitevee elektrijuhtivus on 0,055–0,1 µS/cm. Aga parameetreid, mida koostootmisjaama vee kvaliteedi puhul peab jälgima, on oluliselt rohkem.

Miridon kasutab tehnoloogilise vee töötlemiseks moodsaid membraantehnoloogial baseeruvaid lahendusi: ultrafiltreid, pöördosmoosi, gaasieraldusmembraane ja elektrodeioniseerimist, mille tulemusel saadakse ülipuhas vesi.

Miridon – veetöötluse terviklahendused

Miridoni koostööpartnerite hulka kuuluvad Eesti mitmed kombijaamad ning ettevõte on projekteerinud ja rajanud veepuhastussüsteemi mitmele energiatootjale. Miridoni viimaste taoliste projektide hulka kuulub Sillamäel asuva ASi Silpower soojuse ja elektri koostootmisjaama veepuhastussüsteemi projekteerimine ja ehitamine.

Silpoweri soojuse ja elektri koostootmisjaam Sillamäel Foto: Miridon OÜ

Silpoweri koostootmisjaama veeallikaks on Kambriumi-Vendi Voronka põhjaveekogumi puurkaev ja sellest tulenevalt oli kasutatava vee soolsust kõrgem Eesti keskmisest põhjavee puurkaevust. Miridon valis veepuhastussüsteemiks uudse ja automaatse lahenduse, mis tagab keskkonna- ja veesäästlikkuse. Seadmetest valiti membraantehnoloogial põhinevad pöördosmoos-, gaasieraldus- ja elektrodeioniseerimisseadmed, mis tagavad vajaliku kvaliteediga ja mahus vee koostootmisjaama tõrgeteta tööks.

Silpoweri koostootmisjaama pöördosmoosiseade

Miridon pakubki oma klientidele veetöötluse tehnoloogilist terviklahendust alates veepuhastusseadmete projekteerimisest, paigaldamisest kuni süsteemide hoolduseni. „Miridoni väärtuspakkumise üks osa seisneb selles, et projekteerides terviklahendust, modelleerime 3D-mudeli, kus seome veepuhastussüsteemi ülejäänud projekti osadega nagu ventilatsioon, üldehitus ja elekter,“ rääkis Martti Hoop.

3-D joonis Foto: Miridon OÜ

Veepuhastussüsteemide terviklahenduste projekteerimise ja ehitamise kõrval tegeleb Miridon nii puhastussüsteemide hooldamisega kui ka erinevate veepuhastuse kemikaalide pakkumisega.

Kuid energiatootjad pole ainukesed Miridoni kliendid. 1997. aastal asutatud ettevõtte tegevusalaks on joogi- ja tarbevee puhastusseadmete, veetöötlusjaamade ja pumplate projekteerimine, müük, paigaldus ja hooldus. Ettevõtte kliendispekter on lai: Miridoni klientide hulka kuuluvad nii korterite ja eramajade omanikud, laborid, hotellid, asulad ja linnad, haiglad, energiatootjad kui ka toiduainete- ja tööstusettevõtted.