Bonduelle on võtnud sihiks jätkusuutliku põllumajanduse ja ressursisäästliku tuleviku

Maailma rahvaarv kasvab prognooside kohaselt tulevikus 9 miljardi inimeseni. See on tekitanud elavat arutelu, kuidas tulla toime kasvava elanikkonna toitmise ja loodusvarade vastutustundliku kasutamisega ning milline peaks olema ettevõtete vastutus looduse ees.

Bonduelle'i Baltikumi tegevjuht Tomas Kazakevičius Foto: Bonduelle

Bonduelle on pikka aega tegelenud traditsioonilise köögiviljakasvatusega. Ettevõte näeb vajadust jätkusuutlikkuse ja jätkusuutliku ettevõtluse arendamise järele, astudes olulisi samme oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Need muudatused kajastuvad ka ettevõtte strateegias ja tegevuses, tuues lähiaastatel kaasa mitmeid olulisi muudatusi.

Pikaajalise visiooni elluviimine

Bonduelle, mis alustas tegevust pereettevõttena 1853. aastal, on alati rõhutanud jätkusuutlikkuse olulisust. Läbi aegade on ettevõtte peamine mure olnud põllumajandustoodete edukas tootmine, samal ajal suhtudes austusega loodusesse ja inimestesse. Nende eesmärkide saavutamiseks töötas Bonduelle välja spetsiaalse köögiviljade kasvatamise süsteemi, mis ei kurna õhku, mulda ja aluspinnast.

Lisaks on ettevõte järjekindlalt toetanud ökoloogilist ja vastutustundlikku põllumajandust ning teinud järjepidevaid jõupingutusi, et propageerida köögivilju inimeste toidulaua lahutamatu osana. Bonduelle'i Baltikumi tegevjuhi Tomas Kazakevičiuse sõnul on ettevõte jätkusuutlikuma tuleviku nimel valmis võtma endale veelgi ulatuslikumaid kohustusi:

„Kliimamuutused, mullaviljakuse ja bioloogilise mitmekesisuse vähenemine kujutavad endas tõsist ohtu looduse ja inimkonna tasakaalule. Kuid lahendus on olemas: usume, et ettevõtted saavad panustada nende probleemide lahendamisesse, vähendades oma ökoloogilist jalajälge. Järgmiste aastate jooksul on meil plaanis võtta kõikide toodete jaoks kasutusele taaskasutatavad pakendid, et vähendada märkimisväärselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Samuti plaanime rakendada alternatiivseid viljelustehnikaid ning püüame parandada töötajate ja kogukondade elutingimusi.”

See kõik kajastub spetsiaalses algatuses B!pact, millega ettevõte võtab endale kohustuse pühenduda vastutustundlikumate toitumisharjumuste propageerimisele - arvatakse, et tarbijatoidud peaksid sisaldama rohkem taimset kui loomset toitu. See strateegia peaks aitama ühiskonda paremini ette valmistada tuleviku peamisteks väljakutseteks nagu näiteks kasvava, kuni 9 miljardist inimesest koosneva elanikkonna toitmine, säästes samal ajal planeedi ressursse.

„Koguni 99,91% meie aktsionäridest avaldas toetust meie aktiivsele rollile keskkonna- ja sotsiaalsete väljakutsete lahendamisel,“ sõnas Bonduelle'i esindaja. „Seetõttu võime kinnitada, et jätkusuutlikkusest on saanud meie ärimudeli lahutamatu osa. Lisaks soovime ühise resolutsiooni tulemusena osaleda rahvusvahelise võrgustiku B Corporation töös. Tegemist on organisatsiooniga, mille liikmed arendavad edasi jätkusuutliku ettevõtluse kontseptsiooni ja on võtnud endale südameasjaks tagada ettevõtte positiivne mõju. Ühtlasi tähendab see, et neil tuleb kaaluda ka oma otsuste mõju töötajatele, klientidele, tarnijatele, kogukonnale ja keskkonnale.“

Mehaaniline umbrohutõrje

Oma eesmärkide saavutamiseks on Bonduelle otsustanud propageerida pestitsiidivaba tootmist ja ka ise pestitsiidide kasutamisest oma tootmisprotsessis loobuda; muuhulgas tähendab see elusorganismide, haiguste ja umbrohu kasvu ja levikut pärssivate kemikaalide kasutamisest loobumist põllumajandusettevõtetes. Ehkki pestitsiidid tõepoolest kaitsevad taimi, hävinevad seejuures mullale hädavajalikud organismid.

„Vähendades pestitsiidide kasutamist ja rakendades alternatiivseid agroökoloogilisi meetodeid teeme koostööd enam kui 2000 talupidajaga üle kogu Euroopa, kes kasutavad umbrohust vabanemiseks mehaanilisi umbrohutõrjevahendeid, kahjustamata seejuures kasvavaid taimi. Juba praegu kasutab enam kui 44% kõigist farmidest umbrohu mehaanilist eemaldamist,” rääkis Tomas Kazakevičius uuendustest.

Vastutustundliku põllumajanduse arendamisel muutub haritava maa kaitse ülimalt oluliseks, mistõttu kasutatakse mullaviljakuse tagamiseks ja elurikkuse säilitamiseks külvikorda. Bonduelle'i Baltikumi tegevjuhi sõnul on igasuguse arendustöö eelduseks loodusvarade arukas kasutamine: „Taastuvate loodusressursside, näiteks vee, kasutamisel on kokkuhoid väga oluline. Mõned põllumehed kasutavad juba täiustatud niisutussüsteeme, näiteks kastmist, kus süsteem niisutab taimede juuri aeglaselt ja pidevalt, vähendades seeläbi aurustumist ja veetarbimist.”

Pakendid saavad uue elu

Parem muld ja tõhusamad põllumajandusmeetodid loovad sageli soodsamad tingimused köögiviljade kasvatamiseks ja selle tulemusena tõuseb lõpptarbijatele mõeldud toodete kvaliteet. Parimate tulemuste saavutamiseks kasvatatakse erinevaid köögivilju selleks kõige sobivamates geograafilistes piirkondades, kus neid koristatakse ainult siis, kui viljad on täielikult valminud ja neid töödeldakse samal päeval.

„Köögiviljade toiteväärtuse, maitse, värvi ja tekstuuri täielikuks säilitamiseks neid sorteeritakse, pestakse ja kooritakse mehaaniliselt või kasutatakse muid tehnoloogiaid, näiteks auru. Kvaliteedi tagamiseks viiakse läbi hulgaliselt kontrolle alates koristamisest kuni toodete ladustamiseni. Kõigis meie tehastes tehakse aastas üle 60 000 sellise toiduohutuse testi,” sõnas Kazakevičius.

Tootmise käigus tekkivaid kõrvalsaadusi või tooteid, mis ei läbinud kvaliteedikatseid, ei visata ära, vaid neid kasutatakse loomasöödaks või põldude väetamiseks. Toote pakendile antakse tavaliselt uus kasutus.

„Hetkel on enam kui 50% meie ettevõtte Euroopas valmistatud pakenditest taaskasutatavad. Me ei kavatse sellega piirduda. Oleme pühendunud oma eesmärgi saavutamisele, mis näeb ette, et kõik Bonduelle'i toodete pakendid on 2025. aastaks taaskasutatavad või korduvkasutatavad. Vähendame ka pakendite kaalu, et toodete transpordiga kaasneks väiksem ökoloogiline jalajälg,” sõnas ettevõtte esindaja.

Töötajad on meie prioriteet

Jätkusuutlike äriprotsesside ja keskkonnakaitse edendamise kõrval ei unusta Bonduelle oma töötajaid ja kohalikke kogukondi. Üks võimalus neid aidata on Louis Bonduelle'i fond, mille eesmärk on juurutada pikaajalises perspektiivis jätkusuutlikumaid toitumisharjumusi.

„Oleme veendunud, et toiduga on vaja nii säästlikult ümber käia kui ka seda jätkusuutlikult kasvatada, mitte raisata. Toetame sellist käitumist, näidates ise eeskuju ja teavitades sellest samal ajal oma töötajaid ja kliente. Juba rohkem kui kümme aastat oleme korraldanud aastakonverentsi, hinnates toidutarbimiskäitumise edenemist ja tutvustades jätkusuutlikku toidukorraldust mitmesuguste algatuste kaudu kogu maailmas. Meie hinnangul on juba ligi pool miljonit inimest tänu sellele fondile omandanud kasulikke kogemusi,” ütleb Kazakevičius.

Kohalikud kogukonnad on kaasatud ka koostööd ja üldist heaolu suurendavatesse projektidesse. Koguni 49% Bonduelle'i tegevuskohtadest on viinud ellu erinevaid tegevusi: mõned neist on istutanud puid, teised on linna mänguväljaku ümber ehitanud ja kolmandad korraldanud heategevusüritusi. Meie tulevikuplaanid on veelgi ambitsioonikamad: püüame kaasata kõiki ettevõttega seotud kogukondi erinevatesse sotsiaalsetesse projektidesse. Erinevaid organisatsioone, näiteks toidupankasid, ei jäeta tähelepanuta ja neid toetatakse toidukaupadega. Ligi 3986 tonni meie tooteid on annetatud ülemaailmsetele organisatsioonidele.

„Mis tahes eesmärkide saavutamisel on võtmetähtsusega inimesed, kes aitavad neid eesmärke ellu viia: need on meie töötajad ja inimesed, kes tarbivad rohkem taimset toitu. Nende ohutus on lõppkokkuvõttes meie kõige olulisem ülesanne ning soovime tagada oma töötajale tööõnnetuste vaba töökoha. Juba 92% põllumajandustootjatest on võtnud endale kohustuse need eesmärgid saavutada, kuna nad mõistavad meie strateegiat ja jagavad meie soovi pakkuda tarbijatele tervislikke, kvaliteetseid ja samas keskkonda säästvaid tooteid. Üheskoos saame oma planeedi tervise jaoks palju ära teha: jätkusuutlikkus pole mitte ainult moesõna, vaid pikaajaline strateegia, mis on juba tööga saavutatav,“ ütles Bonduelle'i Baltikumi tegevjuht.