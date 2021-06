2021. aasta köögitrendid: minimalism, funktsionaalsus ja perekesksus

Vanasti oli köök kodu süda, kus terve perega toitu valmistati ning koos suure laua taga söödi. Kiire elutempo tõttu aga arenesid köögid pigem ruumideks, kus kähku pärast tööd midagi ampsati.

2020. aasta tõi endaga kaasa palju muutusi. Koroona-isolatsioon sundis paratamatult paljusid meist viibima rohkem kodus ning inspireeris mõtlema köögi funktsionaalsuse üle. Võiks öelda, et elukorralduse radikaalne muutus juhtis tagasi juurte juurde, aega, mil köök oli kodu südameks. Seda on näha 2021. aasta köögitrendidestki.

Terve perega köögis

Kui kohvikute ja restoranide külastamine on piiratud, on hea koguneda perega just kööki, kus ise hõrgutisi valmistada. See on tekitanud vajaduse avaramate köökide järele, kuhu kõik ära mahuvad.

Kindlaks 2021. aasta trendiks on köögisaar, mis pakub ohtralt lisaruumi praktilise tööpinnana, aga ka koosolemise või võõrustamise kohana, kuhu ümber koguneda.

Köögisaare puhul saab piiriks olla vaid fantaasia – sellele on võimalik paigaldada pliite, valamuid või kujundada saarest hoopis moodne baarilett.

Integreeritud tehnika

Aastad on sillutanud teed sinnani, et aina enam köögitehnikat on integreeritud. Sellega jääb interjöörist palju puhtam ja minimalistlikum mulje ning pealegi aitab säästa kõvasti ruumi. Kui integreeritud nõudepesumasin, ahi ning pliit on tuttavad paljudest köökidest juba varasematest aastatest, siis aina enam kasutatakse köögis ka integreeritud mikrolaineahjusid ja isegi espressomasinaid, seega on töötasapinnad tühjemad ning üleliigseid esemeid sealt ei leia. Erandiks on küll kaheukseline topeltlai külmik, mida ei peideta köögimööbli uste taha ja mis oma suure mahutavuse tõttu on saanud paljude lemmikuks.

Detailid loovad üldmulje

Pöörde minimalismi poole on teinud ka kapi- ja sahtlinupud, mis on muutunud märksa tagasihoidlikumateks. Mõnel juhul on lingid mööblipaneelide servades või sootuks ära kaotatud ning kapiuksed-sahtlid avanevad peale vajutades.

Põnevust tuuakse kööki aga näiteks valamute ja segistitega. Roostevaba teras on meid küll hästi teeninud ning jääb klassikana oma kohale, ent järjest populaarsemaks on muutunud pronksjad ja kuldsed valamud-segistid, mis köökides luksuslike detailidena tähelepanu püüavad. Ka töötasapinna kiviga harmoneeruvad Silgranit-valamud on endiselt populaarsed!

50 halli varjundit

Kui varasematel aastatel telliti palju ka valget värvi kööke, siis nüüd hakkab nende populaarsus raugema ning vaadatakse rohkem puidutoonide ja loodusest inspireeritud värvide poole.

Popid on sel aastal endiselt kõik hallid toonid – eelkõige betooni ja paekivi meenutavad tasapinnakivid ning hallid köögikapid.

Klassika ei lähe iial moest

Tõusvate trendide hulgas on kvaliteedi-keskne sisustamine. Kivist töötasapinnad, mis on kergelt puhastatavad ning näevad välja elegantsed, püsivad kindlalt pildil. Seega on valge marmori, graniidi, kvartsi või eritellimuskivist töötasapindadega raske mööda panna. Võib kihla vedada, et need on moes ja maitsekad ka järgnevatel aastatel.

Kvartsi ja looduskivide kõrval tasub mainida ka Terrazzokive, mis juba 2019. aasta köökidesse hiilisid ning jätkavad nüüd oma võidukäiku.

Taustakivi loob ühtse tulemuse

Aina enam vaadatakse ka taustakivi poole, mis ühes kivist töötasapinnaga loob tervikliku köögi ning toob paremini esile kivi ilu.

Tellides köögitasapinna, tasuks aga silmas pidada seda, et võttes tasapinnaga koos kohe ka taustakivi, on kindel, et tegu on sama partiiga ning ei saa olla minimaalseidki värvierinevusi. Hiljem, valmis köögile taustakivi lisades, ei pruugi muster ja värv enam täiuslikult sobida, samuti tõstavad mitmekordsed mõõdistus- ja paigaldustasud mõnevõrra köögi kui terviku hinda.

2021. aasta trendid muudavad köögi taas kodu südameks, kus perega koos aega veeta. Hinnas on minimalistlik välimus ning praktilised lahendused, tänu millele on köögis toimetamine puhas rõõm.

Artiklis on kasutatud Granitop AB kodulehelt pärit artiklit ja fotosid.