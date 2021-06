Väliseksperdi kaasamise teenus kiirendab uuele turule sisenemist

Eelmisel aastal käivitas EAS uue teenusena võimaluse kaasata oma ettevõttesse rahvusvaheline ekspert. Teenus osutus oodatult populaarseks ning esimese aasta jooksul kasutas EASi toel rahvusvahelist eksperti ligi 50 ettevõtet seitsmel turul.

Eksperdid aitavad leida potentsiaalseid kliente, käivitada müüki, teha turunõuetele vastavat tootearendust või ümberkorraldusi ettevõttes. Eksperdid toovad muuhulgas ettevõttesse teadmisi turgude ja trendide kohta ning abistavad toodete kohandamisel konkreetse turu vajadustele.

Ettevõtted saavad teenust kasutada kahel viisil, kas oma eksperdiga või küsides EASilt abi sobiva eksperdi leidmisel. Eksperdi otsimise teenust saab kasutada viie riigi osas: Rootsi, Norra, Saksamaa, Hiina, Araabia Ühendemiraadid. Oma eksperdiga sisendedes riikide osas piiranguid ei ole. EAS kompenseerib ettevõttele 50 protsenti eksperdi tasust, kuid mitte üle 10 tuhande euro ühe eksperdi kohta.

Teiste kogemused innustavad eksperte kaasama

Teenuse avavoorus kasutasid eksperdi kaasamise võimalust teiste seas ehetelooja Tanel Veenre, moodulhoonete turundus- ja müügitehnoloogia valdkonnas tegutsev Creatomus Solutions ning Insta Globe Engineering, mis osutab automaatika- ja elektriinstallatsioonitöid laevadel, avamereplatvormidel ning energeetikatööstuses laiemalt. Kuigi loetletud ettevõtted tegutsevad oma kindlates niššides ning erinevatel turgudel, jäid kõik eksperdi teenusega väga rahule. Nende positiivsed kogemused innustavad teisigi ettevõtteid EASi väliseksperdi kaasamise teenust kasutama.

Milleks kogenud ettevõtjale välisekspert?

Eksperdi teenuseni jõudsid kõik kolm otsesel või kaudsel viisil kellegi soovitusel. Globaalse haardega Insta Globe Engineeringu juhi Ivo Puki sõnul jõuti pikema plaani koostamise vajaduseni koroonakriisi tõttu. “Varem oli meie tööpõld laevanduses väga lai, kuid kriisi mõjul jäi laevaehitus mõneks ajaks soiku. Seega mõistsime, et vajame ka pikemat plaani, mille toel laieneda lähima 2-5 aasta jooksul oma teenustega teistesse valdkondadesse,” selgitab Pukk. “Leidsime tänu soovitustele ühe energeetikataustaga inseneri, kes on aastaid teinud ekspordialast koostööd erinevate ettevõtetega ja kellega klappisime väga hästi - rääkisime ülekantud tähenduses sama keelt ning jagasime ühiseid väärtuseid.”

Tanel Veenre oli oma ehteloominguga juba liikumas Hiina turule ning kuulis EASi teenuse kohta just õigel ajal. “Eksperdi tõi minu juurde elu ise, sest puutusin täiesti õigel hetkel kokku õige inimesega, kes tundis suurepäraselt mu ettevõtte spetsiifilist valdkonda ning pakatas noore inimese entusiasmist,” meenutab Veenre. Koostöö Eestis elava hiinlasega on jätkunud ka pärast EASi abi ammendumist ning täna juhib ta Tanel Veenre Jewellery Hiina-suunalist tegevust.

Creatomus Solutionsi juht Karin Kiviste kuulis uuest teenusest EASi mentorprogrammis, kus osales mentorina. “Mind kõnetas see, et tegemist on teenusega, mis aitab kiirendada uuele turule sisenemist. Eksperdiga oli meil kontakt juba varasemast, kui kavandasime uue ärikontseptsiooni arendamist. Spetsiifilisemate teemade puhul tasub kaasata konkreetse valdkonna spetsialist, kuid laiemaga haardega konsultantid võivad näiteks müügikontaktide puhul samuti väga võimekateks osutuda,” usub Kiviste.

Eksperdi kasust konkreetsete näidete varal

Tanel Veenre jaoks oli Hiinas äri alustamisel eksperdi kasutamine vältimatu. “Meie ekspert aitas registreerida Hiinas uut ettevõtet, avada WeChati kontot ning ehitas üles Taobao veebipoe. Lisaks on ta aidanud meil leida sealseid koostööpartnereid. Läbirääkimiste laua taga on hiinlasest usaldusisik möödapääsmatu,” on Veenre veendunud, et ilma eksperdita ei oleks kaubamärk Hiinas nii kaugele tänaseks jõudnud.

Karin Kivistel on kavas oma ettevõtte moodulmaju ning Eesti arhitektuuri laiemalt tutvustada Iirimaa turul, seega oli eksperdi suurimaks panuseks Iiri turu nõuete selgitamine ning väga kasulike kontaktidega aitamine. “Lühikese ajaga saime eksperdi toel vajaliku ülevaate nii tehniliste tingimuste kui ka potentsiaalsete koostööpartnerite kohta”.

Eksperdi teenusega on väga rahul ka Insta Globe Engineering. “Meie aktiivne koostöö kestis 4-5 kuud, kuid juba täna näeme esimesi edulugusid ja konkreetseid projekte. Meid nõustanud ekspert aitas meil jõuda läbirääkimistele suurkorporatsioonide võtmeisikutega, eelkõige just Saksa turul,” kirjeldab Pukk, kelle sõnul tingis koroonakriis ka vajaduse väga hästi tajuda kohalikke äritavasid ning paremini mõista regulatsioone. “Eestis ollakse küll videokõnede ja virtuaalse suhtlusega harjunud, kuid mujal kerkivad esile mõningad kohalikud eripärad, mille mõistmiseta on raske edu saavutada”.

Suurimaks õppetunniks arvestamine suurema ajakuluga

Nii Tanel Veenre kui Ivo Pukk peavad välisturule laienemise suurimaks õppetunniks mõistmist, et kõik protsessid võtavad välisturgudel arvatust kauem aega. Veenre sõnul ei ole Hiina turul midagi peale hakata sisseharjunud käitumismustritega, vaid kõik tuleb endale nullist selgeks teha ja alles siis ehitama asuda. Pukk sõnab, et lisaks ajakulule tuleb arvestada ka teistsuguse lähenemisega suurettevõtete puhul. “Oleme ise väga agarad oma teenust müüma, kuid vahel võime oma müügitegevuses olla isegi liiga agressiivsed, mis mõjub suurettevõtetele pelutavalt. Seega on vaja rahulikumat lähenemist, mistõttu võtab kõik aega, vahel kuni pool aastat,” leiab Pukk.

Creatomuse kogemus näitab, et esialgne lähteülesanne muutub alati sel hetkel, kui algab reaalne töö. “Õnneks oli meie ekspert selle osas väga paindlik. Palju abi oli ka EASi toest, sest senikogetuga võrreldes oli projektis väga vähesel määral bürokraatiat. Ilma EASita oleks selline investeering käinud meile üle jõu,” on Kiviste tänulik.

Soovitused teistele, kes kaaluvad eksperdi kaasamist

Igal ettevõttel on oma viis eksperdi nõule lähenemiseks, kuid Pukk julgustab eelkõige kuulama ning konstruktiivset tagasisidet kuulda võtma. “Välisvaatleja pilk annab väga kasulikku kriitikat. Muidugi tahaksid kõik kuulda ainult positiivset, kuid oma turgu ja eriala tundvat eksperti tasub kuulata, see sunnib ennastki suuremale paindlikkusele.” Insta Globe Engineering sai eksperdi kasutamisest julgustava tõuke, et tuleb laienemisplaanidega veelgi aktiivsemalt edasi tegeleda.

Tanel Veenre märgib, et vähemalt Hiina suunal ei ole võimalik eksporti arendada oma kontorilaua tagant. “Seega tasub leida endale usaldusväärsed kohalikud eksperdid, kes aitaksid sel keerulisel turul navigeerida.”

Konkreetsematest soovitustest toob Karin Kiviste esile võimaluse oma äri perspektiivi kaardistamiseks välisturul, ent hea lõpptulemuse tagab hästi lahti kirjutatud lähteülesande. “Kindlasti on mõistlik kaaluda erinevate konsultantide vahel, näiteks aitab EAS ka ise sobivaid eksperte leida,” võtab oma soovitused kokku Creatomuse juht.

