Kuidas hoida ühiskonna meelelahutus avatuna ja tuua turvatunne koju ja kontorisse?

Muidugi tänu teadusele, tehnoloogiale ja Acon FlowFlexi antigeeni kiirtestidele, mis on loodud iseseisvaks kasutamiseks. Suurepärane võimalus korraldada suurüritusi piirangute ajal turvaliselt ning tuua meelerahu koju ja kontorisse!

Korralda oma üritusel testimine mõistlikel tingimustel!

Esmaspäevast (09.08) peab olema suuremate ürituste külastajate nakkusohutus tõendatud. Ilma kontrollita võib siseruumis viibida kuni 50 inimest ja välitingimustes kuni 100 inimest. Korraldaja võib aga külastajatele testimise mõistlikel tingimustel korraldada.

Acon FlowFlex SARS CoV-2 isetestimiseks loodud antigeeni kiirtestid on usaldusväärsed ja taskukohased, neid on mugav kasutada ning need annavad kiirelt tulemuse.

Mugav testimine

Stabiilne, kiire ja mugav testimisvõimalus restoranides, kinodes, spaades, üritustel, kodus, laste- ja noorteasutustes ning töökohtadel annab võimaluse kiirelt identifitseerida nakatunud ja mittesümptomaatilised isikud ning vastavalt sellele välistada nende kontakti teiste inimestega.

FlowFlex isetestimiseks mõeldud testi on ülimugav kasutada. Komplektis sisaldub kõik vajalik – testiproovi võtmine käib 1 cm sügavuselt ninasõõrmest, mis ei tekita suuremat ebamugavustunnet. Testitulemus on väga täpne.

Kiire tulemus

FlowFlex Antigeeni kiirtest on usaldusväärne abivahend koroonaviiruse sümptomite varajaseks diagnoosimiseks inimestel, keda võivad olla koroonaviirusesse nakatunud või põevad haigust ilma sümptomiteta. Koroonaviiruse antigeeni kiirtest määrab nakkusohtlikule viirusele omase valgu ehk antigeeni olemasolu organismis. Test näitab kiirelt (10-15 min) jooksul, kas isik on nakatunud ja nakkusohtlik. Suure viiruskoormuse korral organismis tekib positiivne kontrolljoon juba mõne minuti möödudes.

Usaldusväärne ja lihtne protsess

Acon FlowFlex Antigeeni Self Testing kiirtestid on läbinud vastava kontrolli, neile on väljastatud CE-tähis, nende kasutusjuhend on tavakasutajale hõlpsasti järgitav ning testid ja testimismeetod on tunnistatud tavakasutajale ohutuks. Ehk lühidalt kokku võttes on need tavakasutaja jaoks mugavdatud, lihtsustatud ja protseduur turvaliseks tehtud.

Proov võetakse ninasõõrmest 1-2,5 cm sügavuselt. Lähtudes Tšehhi Vabariigi Teaduste Akadeemia läbiviidud uuringust 13 erineva isetestimiseks mõeldud Sars CoV-2 antigeeni testi kohta, on Acon FlowFlex kõige suurema tundlikkusega (st 50pg) viiruse tuvastamisel. Sellele järgneb Saligen (125pg).

Acon FlowFlex Antigeeni kiirtestidele on väljastatud CE-sertifikaat (TÜV SÜD). Acon Flowflex kiirtestid on mõeldud iseseisvaks testimiseks. Testid on saadaval nii 1, 5 kui 25 testiga komplektina.

SARS-CoV-2 antigeeni kiirtestidel on oluline roll viiruse ennetamisel ja majanduse liikumises hoidmisel

Isetestimiseks mõeldud Covid 19 kiirtest annab tänases olukorras kõigile võimaluse ohutult tähistada olulist tähtpäeva või sündmust suuremas seltskonnas, võimaldab korraldada turvaliselt suurüritusi, kontrollides osalejate võimalikku nakkusohtlikust ja aitab hoida majanduse toimivana!

Kiirtest võiks olla olemas ka iga kodu ja kollektiivi arstikapis – see annab endale kindlustunde ning aitab maandada tervishoiutöötajate koormust ning taastada turvalist elukorraldust.

Acon FlowFlex Antigeeni kiirtestid on kiidetud heaks Euroopa Komisjoni poolt

Eesti turule mõeldud kiirteste saab soetada ka veebist www.medicinal.ee. Suuremate tellimuste soov saata [email protected]

1 testiga komplekti hind on 10.90€ ja 25 testiga komplekti maksumus 162,50€ (6,5€/test). Niivõrd mõistlikku hinda saab Medicinal pakkuda tänu Itaalia koostööpartnerile, kes tarnib üle Euroopa kuus üle 1 miljoni kiirtesti. www.medicinal.ee pakub eesti turul kõige soodsama hinnaga Acon FlowFlex antigeeni kiirtesti, mis on mõeldud isetestimiseks.

Lisaboonuseks on operatiivsus. Tänu mõistlikule laoseisule Eestis ja koostööpartneri vahelaole Itaalias on võimalik ka suuremad tellimused 48h jooksul klientideni toimetada.

MEDICINAL (Raac Capital OÜ) on Nevia Biotech Srl ja ACON Laboratories Inc. ametlik koostööpartner Balti riikides. Põhiliseks tegevusvaldkonnaks on meditsiinivahendite ning Vegan ja BIO toidulisandite ja homoöpaatiliste preparaatide müük.

Miks peaks valima isetestimiseks mõeldud ACON FlowFlex SARS Cov-2 Antigeeni kiirtesti?

Testi kasutamisel ei ole piiranguid - neid saab kerge vaevaga teha iseseisvalt, ilma meditsiinilise personali järelevalveta. Testi saab teha töökohal, üritusel, kodus, järgides lihtsaid piltidega juhiseid. Testimine iga kord, kui tunnete sümptomeid, mis viitavad koroonaviirusele või kui olete viibinud rahvarohkes kohas, annab südamerahu.

Millal kasutada ACON FlowFlex SARS CoV-2 Antigeeni kiirtesti?

•Olete kokku puutunud nakkusohtliku inimesega

•Olete viibinud rahvarohkes kohas

•Tunnete koroonaviirusele viitavaid sümptomeid

•Olete minemas rahvarohkele üritusele: lõpuaktused, kontserdid, pulmad, seminarid, näitused, jne

•Teie perekonnaliige on puutunud kokku koroonapositiivse viirusekandjaga

Kes on antud kiirtesti kasutamise sihtgrupid?

•Suurüritused

•Kinod

•Spaad

•Meelelahutuskeskused

•Eraisikud, perekonnad

•Suured ja väikesed organisatsioonid

•Klienditeenindajad (pangad, kauplused, esindused jne)

•Koolid, lasteasutused

•Riigiametid

Pakend ja säilitamine

ACON FlowFlex SARS CoV-2 Antigeeni kiirtest on pakendatud 1, 5 ja 25 testi komplektidena. Kõik testiks vajalik (välja arvatud taimer aja mõõtmiseks) on pakendis kaasas ning on eraldi pakendatud.

Testi säilivusaeg on märgitud pakendile. Kiiresti tuleb säilitada kuivas, päikese eest kaitstud kohas temperatuuril +2 kuni +30 C.

Regulaarne ning vajaduspõhine isetestimine annab meile kõigile suure eelise nii finantsiliselt kui ka ohutuse osas. Nii saab kogu Eesti riik kiiremini taastuda ja saame naasta ning jääda normaalse elukorralduse juurde.

