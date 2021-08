Äri- ja reklaamriiete müüja Aike juht: väikefirmat Exceli ja kooliteadmistega ei juhi

Äri- ja reklaamriiete müügile spetsialiseerunud Aike OÜ tähistab tänavu 30. tegevusaastat. Juhatuse liikme Liis Koorti sõnul on perefirma juhtimine olnud suur väljakutse, mida pelgalt Exceli ja kooliteadmiste najal edukalt teha pole võimalik.

„Seda valdkonda, milles me täna tegutseme, polnud 1991. aastal olemaski! Niisiis alustasime tollal hoopis mahutite tootmisega, aga kui parvlaevaga Estonia läks suur hulk meie toodangut merepõhja, olime sunnitud leidma uue eriala. Mingid otsused mingitel elukäänakutel viisid sinna, et meie uueks tegevuseks sai t-särkide müümine, kusjuures erinevalt tänasest kirevast värvivalikust olid põhiliselt pakkumises valged, mustad ja helehallid rõivad ning millegipärast eelistatuim suurus oli XL,” meenutab Koort. „Aga leidsime head partnerid ning kohe ka kliendid, kellest suur osa on meiega tänaseni.”

Aike omanikud on teadlikult valinud riiete hulgimüügi suuna, tootmata, trükkimata ning müümata lisaks teisi reklaamkinke. „Tahame olla spetsialistid ühel erialal ning usun, et 30 aastaga oleme selle ka saavutanud. Teame väga palju erinevatest materjalidest, suurustest, lõigetest ning kuidas sobib mingile kangale trükk või tikand. Aga ise me lisateenuseid ei paku, selleks on head partnerid. Kuigi Eesti on väike ja lihtne oleks minna seda teed, et tegeleda kõigega läbisegi, ei ole me seda tahtnud,” selgitab Koort.

Mõned aastad tagasi valmis ettevõttel Tallinnas Mureli 3 modernne 250-ruutmeetrine näidistesaal, kus tutvustatakse toodangut ja nõustatakse kliente. Näidistesaali kõrval asub 800-ruutmeetrine ladu, kus ladustatakse valikut kõige kiiremini liikuvaid T-särke, polosid, pusasid ja fliise.

Meid seob koostöö ja kooskasvamine ajast, kui Aike t-särkide müügiga tegutsema hakkas ehk üle 20 aasta. Raha polnud kellelgi ülearu, oli kooperatiivide aeg, mil nad müüsid särke sõna otseses mõttes Lilleküla raudtee ääres asuvast kuurist. Aga nemad kasvasid ja meie kasvasime ning oleme väga õnnelikud, et nad olemas on. Liisi auks tuleb öelda, et kui kõik ettevõtjad oleksid nii ausad ja otsekohesed, ei oleks meil ümbrikupalku, pankrotte ega nihverdamisi! Aike meeskond on alati ajanud oma asja vaikselt ja korrektselt ning oodanud kannatlikult, millal viljad valmivad. Siiditrükiga tegeleva Neviga on Aikel veel üks ühine joon – meie mõlema puhul on tegemist perefirmaga, kus on sõbralik, mõistev ja kompetentne kollektiiv. Ülle Matto Nevi OÜ

Aina enam on moes looduslikud materjalid

Koort nendib, et rõivasektoris on juba mõnda aega olnud trendikad kvaliteetsed ja nii-öelda tehnoloogised riided, mis on näiteks eriti õhku läbilaskvad või veekindlad, ent sel aastal on jõuliselt lisandnud uus suund – ökoloogilisus. Mujal maailmas on 100% orgaanilised rõivad olnud populaarsed juba mõned aastad, aga meil on neid seni kalliks peetud. Täna on aga sellest saanud uus standard.

Samamoodi on trend taaskasutatud polüester, näiteks müüb Aike pusasid, millel on märge, et toote valmistamiseks on kulunud 15 PET-pudelit. Ja ka vegan-tooted, sest paljude rõivaste vahematerjalid ja niidid on loomsest materjalist, mis ei sobi vegan-inimestele. Samuti kasvab nende tootjate populaarsus, kellel on ökoloogiline nii materjalid kui ka tootmisprotsess alates toormaterjali kasvatamise mullast ja kastmisveest kuni transpordini.

„Olen ise seda meelt, et tõeliselt keskkonnasõbralik on osta pigem vähem ja kvaliteetsemat toodangut, mis kestaks kauem ega kaotaks pärast paari kuud oma kuju ja värvi. See on ka meie ettevõtte eetiline seisukoht, et müüme võimalikult kvaliteetset ja kauakestvat kaupa,” möönab Koort.

Aike varustab oma kliente erinevate rõivastega: majutus- ja toitlustusasutuste teenindajate kleidid ja kostüümid, tootmistesse sobivad fliisid ja särgid, kliinikute ja kaupluste töötajate vormirõivad, ärimeeste meriinovillased kampsunid ning matkajate, sportlaste ja purjetajate kõrgtehnoloogilised eririided. Aikest soetavad tooteid ka trükkalid ja tikkijad oma klientidele, sest kõik Aike müüdavad materjalid kannatavad trükkimist või tikkimist.

Ettevõttes töötab neli inimest ja lisaks on asutatud väike tütarfirma Lätis. Suuremaks kasvamise plaane aga ei ole. „Eesti on lihtsalt nii väike ja meie professionaalne supermeeskond täidab kõik klientide soovid. Just töötajad annavad ettevõttele näo ning hea sisekliima aluseks on toetav õhkkond,” ütleb Koort. „Muidugi mõjutab meid lisaks oma sisekliimale ka globaalne tegevus, näiteks täna on tekkinud teatud segmentides vaakum ning harilikult kord aastas muutuvad hinnad on sel aastal juba kaks korda kerkinud. Aga kuigi on teada, et esimesena kärbivad ettevõtted turunduse eelarvet, oleme positiivsed ja loodame, et saame jätkata samas vaimus – vaikselt ja professionaalselt tegutsedes, et pakkuda oma klientidele paindlikku teenindust ning ainult kvaliteetset kaupa.”