Ehitad uut maja? Jagame juhtnööre, kuidas seda teha energiasäästlikumalt

Kui asud maja ehitama, võtad ette tõenäoliselt elu suurima investeeringu ja suure rahalise kaaluga projekti. Selleks, et uue maja ülalpidamiskulud oleksid mõistlikud ning säästlik majandamine võimalik, tuleks ehitades mõelda põhjalikult ka energiasäästule – nii projekteerimis- kui ka sisustusfaasis.

Mõtle kodu õigele paigutusele ja energiakaole

Energiasäästliku maja ehitamine algab juba selle õigest projekteerimisest, mille käigus tasub ära kasutada olemasoleva krundi eripärasid. Asend ilmakaarte suhtes määrab ära selle, millised hoone küljed saavad enim päikesekiirgust ja millised saavad kõige suurema tuulekoormuse.

Avatus päikesele ida-, lääne- ja lõuna­suunas võimaldab vähendada küttekulu­sid. Avatus tuultele suurendab tuule jahutavat mõju ja nõuab suuremat tähele­panu tuulepidavusele.

Hoone köetava pinna suurus mõjutab hoone küttevajadust. Kuldreegel on, et mida rohkem on põrandapinna kohta seinapinda, seda suuremad on küttekulud. Näiteks on kõige energiatõhusamad kompaktsed ja suured ristiküliku- või ruudukujulised hooned. Seevastu raiskavad energiat sama mahutavusega, ent sopilised või suure viilkatusega väikesed hooned.

Akende pindala ja asukoht määravad samuti väga palju. Energiakadu läbi akende ja aknaraamide on mitu korda suurem kui energiakadu läbi seinte või katuse. Väga tähtis on ka akende paigutus. Põhjapoolsetest akendest otsest päikesekiirgust ei paista, aga ida-, lääne- ja lõunaaknaid võib kasutada hästi ruumide kütmiseks. Samas tuleks need suvel katta kardinate või aknakatetega, et vältida liigset jahutusvajadust.

Vali säästlik küttelahendus

Kõrged elektrihinnad on pannud paljusid perekondi mõtlema, kuidas energiakuludelt kokku hoida. Kui soovid juba maja ehitades asuda tegudele, et tuleviku kodu energiakulusid kokku hoida, on selleks mitmeid häid lahendusi.

Suurim säästupotentsiaal peitub just küttes. Elektriküttest märksa säästlikum lahendus on soojuspump. Soojuspumbad on kodu kütmiseks kõige energiasäästlikum kütteviis, mille paigaldamisega kaasnevad madalad küttekulud ja pikk eluiga.

Soojuspumba esialgne investeering võib olla küll elektriradiaatorist suurem, kuid kuna edaspidi on elektriarved märgatavalt väiksemad, tasub otsus end üsna ruttu ära.

Leia endale sobivaim soojuspump

Soojuspumbad jagunevad tööpõhimõtte alusel kolme erinevasse kategooriasse: õhk-õhk-, õhk-vesi- ja maasoojuspump.

See, millise pumba tüübi peaksid valima, sõltub sinu vajadustest. Kui vajad uuele eramule kogu küttelahendust või soovid senise küttelahenduse täies mahus välja vahetada, sobib pigem õhk-vesi- või maasoojuspump. Viimased kaks võimaldavad ka tarbevett soojendada ja on ideaalne lahendus põhikütteseadmeks suurematesse majapidamistesse.

Maasoojuspumba valimisega on keskmiselt võimalik säästa üle 4 korra rohkem kui elektri- või õliküttega. Õhksoojuspumba ja õhk-vesi-soojuspumbaga on keskmine sääst 2–3 korda võrreldes elektri- või õliküttega.

Kui oled parasjagu endale uut kodu rajamas, siis tasub kaaluda Alpha Innotec V-Line maasoojuspumba soetamist. Tegemist on ülimalt energiaefektiivse Saksa kvaliteediga soojuspumbaga, mis tagab madalad küttearved. Samuti on Alpha Innotec maasoojuspumpa võimalik juhtida distantsilt. Seega järgmine kord, kui tunned elutoas filmi nautides natukene jahedust, ei pea sa isegi püsti tõusma, et reguleerida toasoojust vastavalt enda soovidele. Piisab sellest, kui mõni nutiseade on sinu läheduses.

Soojuspumba paigaldamisega säästad ka iseenda energia- ja närvikulu. Unusta küttepuude lõhkumine või tuppa tungiv suits, soojuspumba paigaldamisega puudub tuleoht ja vajadus küttematerjalide ostmiseks.

Pumba paigaldamine võtab kogenud tehnikutel aega vaid üks kuni kaks päeva. Hooldamine on samuti muretu, ent tuleks alati teha enne küttehooaja algust. Õhksoojuspumbal tuleb filtreid puhastada mõne kuu tagant, sõltuvalt keskkonnast ja kasutamissagedusest. Õhk-vesi-soojuspump ja maasoojuspump annavad ise märku, kui vajab hooldust või esineb mõni ootamatu rike. Vaatamata sellele on soovitatav kord aastas kutsuda tehnik, kes hindab soojuspumba seisukorda.

Eesti Energia valikus on üle 100 unikaalse toote, mille hulgast aitame leida just sinu kodule kõige parema lahenduse. Teeme koostööd usaldusväärsete partneritega, kelle toodete kvaliteet on kindel ja hooldus muretu.

Päikesepaneelidega elektriarve poole väiksemaks

Pimedal, pikal ja vihmasel sügisõhtul võib tunduda, et Eesti on päikesevaene riik, kus päikesepaneelid ei suuda kunagi piisavalt elektrit toota, et täielikult ära tasuda. Tegelikult on hoopis vastupidi! Päikesest elektri tootmine omaenda kodus või ettevõttes on kõikjal üha enam populaarsust kogumas.

Päikeseenergia ise tootmine pole pelgalt uus kuum trend, vaid pikaajalises plaanis selgelt tasuv investeering. Tänaseks päevaks on päikeseelektrijaama rajamise kulud vähenenud, süsteemide efektiivsus ja vastupidavus see-eest suurenenud.

Seega on tegemist konkurentsivõimelise alternatiiviga võrgust ostetavale elektrile ning lihtsaima viisiga hakata ise loodussõbralikku elektrit tootma. Päikesepaneelide kasutuselevõtt vähendab jooksvaid elektriarveid, aitab tõsta kinnisvara väärtust ja annab pikaajalise kindluse elektrihinna tõusu vastu.

Tarbides enda toodetud elektrit, jääb ostmata kallim võrguelekter, kus on sees võrgutasud, aktsiis ja maksud. Üldiselt on võimalik päikesepaneelidega vähendada elektriarvet poole võrra, uudse akulahendusega isegi veelgi enam.

Salvestus on hea kahel põhjusel. Esiteks, on võimalik rohkem tarbida seda elektrit, mida oled ise tootnud ning seeläbi kulusid kokku hoida. Teiseks on tagatud elektrivarustus ka siis, kui võrgus on katkestus. Akude hinnad on järjest langenud ning seetõttu ka salvestus taskukohasem. Ideaaljuhul on võimalik aasta lõikes vähendada elektriarveid kuni 70%. Saadav sääst muutub hooajaliselt – suvel võib elektriarve väheneda ligi 95%, talvel aga vähem.

Kui elektri börsihind jääb praegusega sarnaselt kõrgele tasemele, siis võib tasuvusaeg väikeelamu lahendusel olla isegi ligi poole lühem, kui seda eelmiste aastate elektrihindade põhjal algul eeldati. Päikesepaneelide paigaldamine mitte ainult ei kaitse kallineva elektrihinna eest, vaid teeb ka omanikud õnnelikuks, sest võrku müües teenib suuremat tulu.

Sissemakset ei pea kohe olemas olema

Huvi päikeseenergia ja soojuspumpade vastu on järjest suurenenud, kuid paljudel jääb lõplikust ostuotsusest puudu suurem ühekordne sissemakse.

Eesti Energia pakub huvi korral ka osamaksetega tasumise võimalust. Nõnda saab hakata elektriarvelt kokku hoidma kohe, ilma et peaks suurt summat koguma ja investeeringu alla kinni panema.

Võimalik on valida nulleurone sisse­makse, puuduvad lepingutasud, haldustasud ning soovi korral saab ka jäägi ennetähtaegselt tagastada. Energiasäästust saadav kasu on aga kohe elektriarvel nähtav.

Müüt: Eestis pole päikesepaneelide jaoks piisavalt päikest

Kuigi päikesepaneelide paigaldamine on Eestis hoogu kogumas, käib sellega paraku endiselt kaasas palju müüte. Vastupidiselt levinud arvamusele on Eestis aastane päikesekiirguse energiahulk umbes sama suur kui Saksamaal, samas on tänu jahedamale temperatuurile Eestis paneelide tootlikkus veidi kõrgem.

Paneelide tootlikkuse kõrgaeg jääb tavaliselt märtsi ning hilise augusti vahele. Parima toodanguga kuud on tavaliselt aprill ja mai, sest päike käib siis kõrgelt ning temperatuurid on jahedamad. Talviti liigub päike madalamalt ning seetõttu on ka tootlikkus väiksem, ent mitte päris olematu.