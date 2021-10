4 põhjust, miks ettevõtted kasutavad digitaalset allkirjastamist

Ettevõtte protsesside digitaliseerimisest on saanud standard. Kuivõrd digitaalne allkirjastamine võimaldab toiminguid teha distantsilt, on see eriti praegusel ajal aktuaalne, kuivõrd paljud meist töötavad kodukontorist juba enam kui vaid ajutiselt mõned kuud. Kuid kas me teadvustame endale täielikult digiallkirjastamise võimalusi? On see midagi enamat, kui lihtsalt populaarne märksõna?

Võite juurelda - mida on kaugtöö protsessides seda, mida tavapärastes füüsilistes protsessides pole? Järgnevalt kirjeldame põhilisi valdkondi, kus saate digitaalseid protsesse juurutada oma organisatsioonis.

Kuidas mõjutab ajasääst teie ettevõtet?

Iga ettevõtte, olgu see väike või suur, on hädas aegavõtvate administratiivülesannetega. Minnes füüsiliselt dokumentide paberil allkirjastamiselt üle digiallkirjastamisele säästab teie jaoks märkimisväärselt aega, sest pole vajadust enam organiseerida füüsilisi kohtumisi dokumentide allkirjastamiseks.

Katri Lindau, Dokobiti esindaja Eestis, sõnul annab allkirjade digitaalne kogumine tohutu ajasäästu eriti siis, kui tegutsete rahvusvaheliselt. Lisaks võimaldab digiallkirjastamine teie ettevõttel kiiremini edasi liikuda, sest te ei pea ootama kellegi allkirja järel.

Miks on turvalisus olulisem kui kunagi varem?

Pandeemia ajal on vajadus online-teenuste järele tohutult kasvanud, samal ajal on kasvanud ka online pettuste, varguste ja teiste kriminaalsete tegevuste hulk. Sellegipoolest on võimalus tõsta turvalisust teie äriprotsessides kasutades digiallkirjastamist. Kuidas?

Täiustatud ja kvalifitseeritud allkirjad on tehniliselt koostatud viisil, mis jätab igast muudatusest jälje. Digitaalselt allkirjastatud dokumente on väga keeruline muuta. Veelgi enam, keegi teine ei saa teie allkirja kopeerida või kasutada.

Kulude vähendamine digiallkirjastamise abil. Kuidas?

Digiallkirjastamine ei võimalda teil mitte üksnes säästa aega samal ajal tõstes turvalisust, vaid säästab teie raha dokumentide printimiselt ja postitamiselt, samuti vähendab kulutusi tööjõule, kuivõrd teie töötajad ei pea enam printima, skänneerima, postitama dokumente. Veelgi enam, paberivabaks muutumine säästab teile raha. Ettevõtete jaoks, kes toimetavad suure hulga dokumentidega, on vahe märkimisväärne ja seega ka koheselt märgatav.

Kuidas parendab see protsesse klientide ja partneritega?

Vastavalt uuringutele ütleb 33% klienditeeninduse professionaale, et nende ettevõtted ei ole väga kiired ning 46% sõnul on suurim probleem see, et neil pole tööpäeva jooksul piisavalt aega klientidega tegeleda. Kui töötate klientidega, kes peavad dokumentide allkirjastamiseks tulema teie kontorisse, siis digiallkirjastamise võimalust pakkudes parendate te üleüldist kliendikogemust säästes oma klientide aega ning protsessi mugavamaks muutes. Teie kliendid ei ole enam sõltuvad kohast, ajast või teistest asjaoludest. Ajal, mil kõigil on kiire, on kaugtöövahendid kasutusel ennekõike protsesside lihtsustamiseks ning mugavusest on saanud üks klienditeeninduse võtmeaspekte.

Need on vaid mõned tõestatud eelised digitaliseerimiseks. Dokobitis oleme märganud, et pandeemia ajal on üha enam ettevõtteid hakanud allkirjastatud dokumente digitaalselt haldama kasutades digiallkirju, digiallkirjastamise tark kasutamine on andnud neile ettevõtetele selge eelise.