Telia Digital Hub toob taas kokku tehnoloogiavisionäärid

Digital Hub Foto: Telia Eesti

Sel aastal on Eesti suurima digitaliseerimiskonverentsi Digital Hub üheks oluliseks teemaks 5G, mille lansseerimisest Eestis täitub 10. novembril täpselt aasta. Samuti arutleme Eesti digiühiskonna tuleviku üle, juttu tuleb ka tehnoloogia- ja IT trendidest.

10. novembril toimub juba teist korda Kultuurikatlas Eesti suurim digitaliseerimise konverents Digital Hub, mida korraldab Telia koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. Esinejate seas on mainekaid digitaliseerimise visionääre Euroopast ja Eesti juhtivaid arvamusliidreid, kes räägivad digitaliseerimise tulevikusuundadest ning jagavad uusi ideid ja tehnoloogiamaastiku värskeimat infot. Konverentsi mahukas programm sisaldab ligi 50 arutelu ja ettekannet.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt toob välja, et Eesti tuleviku digiühiskond on digiväge täis.“ See tähendab, et kasutame ära üha arenevaid digitehnoloogiavõimalusi ja siin on hea luua ja katsetada uudseid lahendusi, mida maailma viia. Seda saame aga teha üksnes koostöös. Digital Hub konverents toob kokku kogu Eesti IT-kogukonna nii era- kui avalikust sektorist ja mul on hea meel, et saame ühendada nõu ja jõu, et arutada, kuhu liigume, mida saab riik teha, et soodustada innovatsiooni ja kuidas saaksime uusi tehnoloogiaid parimal moel digiriigi arendamiseks ära kasutada.“

5G nihutab piire

Erinevate prognooside kohaselt saab 5G-st seninähtutest kõige kiiremini arenev ja suurima mõjuga tehnoloogia, mis suure tõenäosusega loob meie igapäevaelus järgmise kümne aastaga selliseid muutuseid, mida meil on praegu raske isegi ette kujutada.

5G tehnoloogia on oma eelkäijast ehk 4G-st parem mitmel viisil, pakkudes kuni kümme korda suuremaid ühenduste kiirusi, kuni kümme korda väiksemat hilistumist, kuni 100 korda rohkem teenindatavaid asjade interneti seadmeid ja kuni 90% madalamat energiatarbimist.

Teemat avab Telia Company president ja tegevjuht Allison Kirkby, kelle sõnul on koroonapandeemia ühest küljest küll meid kõiki mõjutanud, kuid samal ajal tõmmanud tähelepanu erinevate digitaalsete suhtluskanalite tähtsusele ning olnud väga tugevaks digitaliseerumise taganttõukajaks. „5G tehnoloogia on aluseks järgmisele digitaalsele arenguhüppele, nihutades tehnoloogilisi piire järjest kaugemale,“ rääkis Kirkby. „See on suur samm edasi, mis muudab meie seniseid teadmisi innovatsioonist ja loovusest. Tänu 5Gle saame nii ettevõtete, valitsusasutuste kui ühiskondadena laiemalt täiesti uusi digitaalseid kogemusi.“

Digitaalne tulevik toob muutused nii majanduse kui ka inimsuhete kontekstis

Üks peaesinejatest on ajakirjanik, kirjanik ja digivisionäär Andreas Ekström, kes räägib ühiskonna arengust läbi digitaalse muutuse. Ekströmi ettekanne juurdleb selle üle, mis on meie digitaalse tuleviku põhiküsimused, mille üle arutleda ning mida toob digitaalne tulevik kaasa nii majanduse, inimsuhete kui kodakondsuse kontekstis.

Teine põnevatest peaesinejatest on arst-insener professor Derek O’Keeffe, kes räägib meditsiinisektori digitaliseerumisest. „Selles sektoris on hoogsam digitaliseerimine toimunud alles viimase aasta jooksul ja seda suuresti COVID-19 leviku tõttu,“ märkis 0`Keeffe, kelle hinnangul oleme praeguseks jõudnud inimtervishoiu valdkonnas ainulaadsesse etappi. „Saame perioodiliselt jälgida eemalt oma patsientide füsioloogilisi näitajaid ja kasutada nende suurte andmekogumite alusel tehisintellekti, et luua juhtumipõhiseid ülevaateid patsientide ravitulemuste tõhustamiseks,“ kirjeldas O`Keeffe.

IT teemaline diskussioon keskendub vananenud tarkvara probleemile

Ürituse raames toimub ka IT juhtide klubi paneeldiskussioon, mida modereerib IT-ekspert Enn Saar. Seekord on teemaks IT Legacy ehk vananenud tarkvara probleem. Diskussioon keskendub küsimustele, mida teha vananenud tarkvaraga, mille peale olid kunagi ettevõtte IT-lahendused ülesehitatud, kuid mida enam otseselt ei kasutata. Kas ja kuidas sellest võimalikult ohutult vabaneda? Millised riskid sellega kaasnevad?

Ürituse EKSPO-alal on kohal juhtivad tehnoloogiaettevõtted, kes tutvustavad oma uusimaid lahendusi. Ettevõtteid usutleb Guru Baris zone.ee resident-häkker Peeter Marvet.

Sündmusel järgitakse kõiki ohutusreegleid.

. Digital Hubi programmiga saab tutvuda ja osalemiseks registreeruda siin