RMK võtab tööle IT-osakonna juhataja

Päikesepaneelid katusele? Tehnoloogia areng on meeletu

Roofit Solar Energy on välja arendanud toote, mis on ühteaegu nii katusekattematerjal kui päikesepaneel. Värskes "Eramaja ehituse" saates kuuleme, millistele katustele paneel sobib, kuidas seda paigaldada ja milline on toote töökindlus.

