Uued MacBook Prod annavad edukatele äridele veelgi hoogu juurde

Ettevõtted hindavad Apple'i seadmeid nende kvaliteedi, turvalisuse ja kasutajasõbralikkuse tõttu. Eelmisel nädalal tõi Apple avalikkuse ette uue ülivõimsa arvutid, mida on kaua oodatud – 14- ja 16-tollise MacBook Pro.

Tänu uuele ülivõimsale protsessorile, veelgi kirkamale ekraanile, rohketele ühendamisvõimalustele ja täiustatud kaamerale saavad kõik MacBooki profikasutajad nüüd täiesti uudse kogemuse osaliseks. Siin on peamised uuendused, mis aitavad sul olla oma töös märksa produktiivsem.

1. Uued Apple’i kiibid

Koos uusima MacBook Proga on Apple turule toonud ka senisest veelgi kiiremad kiibid M1 Pro and M1 Max, mis tulevad toime ka kõige ressursimahukamate ülesannetega.

M1 Pro on kuni 70% võimsam kui Apple'i esimene M1 kiip. Selle tagavad kuni 10 protsessorituuma ja kuni 16 videotöötlustuuma. Uus kiip toetab ka kuni 32 GB muutmälu ja kuni 200 GB/s andmeedastuskiirust.

Veelgi võimsam kiip M1 Max kahekordistab andmeedastuskiiruse kuni 400 GBni/s ja toetab kuni 64 GB muutmälu. Kuni 32 pilditöötluse tuuma teevad tavalise M1 kiibi jõudluse neli korda suuremaks kui on Nvidia GeForce 3080 kiibil, mida kasutatakse eriti võimsates mänguarvutites.

2. Kõrgresolutsiooniga ProMotion ekraanid

Kõikidel uutel MacBook Prodel on ülikirkad Mini-LED-ekraanid. Uudne tehnoloogia, mida sai näha juba selle aasta algul välja tulnud iPad Prol, kohandab taustvalgustust märksa täpsemalt kui tavalised LED-ekraanid, nii et kõik pisimadki detailid kuvatakse ülima täpsusega.

14-tollisel mudelil on ekraani eraldusvõime 3024 x 1964 pikslit, 16-tollisel mudeli 3456 x 2234 pikslit. Apple ProMotioni tehnoloogia tagab värskendussageduse 120 Hz. See on paindlik ja kohandub teie toimingutega, säästes nii energiat ja pikendades aku tööiga. Soovi korral saab valida ka fikseeritud sageduse – see on eriti oluline videotöötluse ja muude spetsiifiliste rakenduste puhul.

Ekraanide tavaheledus on 1000 nitti ja maksimaalne heledus 1600 nitti. Kontrastsuse suhe on 1 000 000 : 1 – sama, mis Apple Pro Display XDR välisel ekraanil.

3. Rohkem ühendamisvõimalusi

14- ja 16-tollisel MacBook Prol on märksa enam ühendamisvõimalusi kui väiksematel mudelitel. Tagasi on toodud MagSafe'i pistik aku laadimiseks ja lisatud on USB-C-liides, mis toetab uusimat standardit Thunderbolt 4. M1 Pro kiibiga MacBook Pro toetab kaht 6K-eraldusvõimega välist ekraani, M1 Max kiibiga arvutid aga nelja.

Need, kes töötavad video, audio ja fotodega, saavad rõõmu tunda ka integreeritud SD-kaardi lugejast, HDMI-liidesest ja täiustatud kõrvaklappide pesast.

4. Kaamera uue reaalsuse jaoks

Uue arvuti ekraani ülaosas on näha väike sälk. Selle abil on tehtud ekraani ümbritsev raam 24% ja ülemine raam 60% kitsamaks. Sälgus asub uus kaamera, mis on loodud kodus töötamiseks ja pandeemia tõttu virtuaalruumi kolinud koosolekuteks. Kaamera eraldusvõime on 1080p, sellel on suurem sensor ja nelja elemendiga optika, mis tagavad parema pildi hämaras keskkonnas. Pildikvaliteedi tagamiseks kasutatakse ka digitaalse müra vähendust, masinõppepõhist näotuvastust ja nutikaid HDR-funktsioone.

Uus MacBook Pro on juba tellimiseks saadaval.