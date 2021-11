Foto: Annela Nairis

Hankekeskkond, mis sündis enda vajadustest lähtuvalt

Ehitushangete paremaks korraldamiseks on loodud multifunktsionaalne internetikeskkond Lushof, mida saavad kasutada nii ettevõtted kui eraisikud. Ettevõtte juht Andrejus Musatovas ütles, et nende spetsialiteet on ehitushanked sh materjalide hanked, transpordihanked ja ehitustööd.

Musatovase sõnul sündis Lushofi keskkond suuresti isiklikust vajadusest. „Olen pikalt töötanud ja töötan ka praegu ehituse projektijuhina ühes peatöövõttu ehitusettevõttes. Puutusin 11 aasta jooksul kokku probleemiga, et ehitusettevõtete juhatuse ja projekti-, objektijuhtidel ning tööjuhtidele on väga raske hinnata erinevaid alltöövõtjate hinnapakkumisi. „Üheselt ei ole selge, mida hind sisaldab ja mida mitte. Sel põhjusel, et iga ettevõte esitab hinnapakkumist omamoodi. Kui võtta näiteks torutööd, siis mõned kirjutavad üldiselt "torustiku ehitus vastavalt projektile", teistel on lihtsalt "torutööd" ja ainult üksikud kirjutavad välja detailselt "kanalisatsioonitorustiku ehitus", kus on eraldi välja toodud ka isolatsioonitööde ja tuletõkketööde maksumus,” selgitas Musatovas.

Mugav kasutada

„Tellijale on pakkujatele ülehelistamine ajakulukas. Lisaks on vaja pärast pakkumisi omavahel võrrelda, et mõista milline pakkumine on odavam. Lushofi keskkond on kujundatud ühtse standartiseeritud hankesüsteemina, kus tellija esitab oma tööde nimekirja üsna täpselt, ja tööde- või teenuse pakkuja esitab vastavalt töö nimetusele (positsioonile) oma hinnad. Portaal on suuresti mõeldud eelarvestajatele, projekti-, objekti- ja töödejuhatajatele,” selgitas Musatovas. „Nii ei ole vaja eraldi igaühele helistada ja uurida mida pakkumine sisaldab ja mida mitte.”

Kui hankekeskkonda on pakkumised esitatud, näitab süsteem tabelis kõige soodsamad pakkumised kogu hanke ulatuses, kui ka positsioonide lõikes. „See tähendab, et hanke korraldajal näeb kohe kõige soodsamat pakkumist. Ta võib võrrelda, mis positsioonid olid kallimad, kui teistel ja juba potentsiaalse alltöövõtjaga pidada hinnaläbirääkimisi positsioonide kaupa,” rääkis ta. „Süsteem on täiesti läbipaistev. Objekti-, projektijuhid ja töödejuhid ei saa teada kõiki Eestis tööde teostajaid. Ehk keegi teeb ikka soodsama pakkumise ja juhatus näeb reaalseid hindasid ehk puudub töömeeskonnal vajadus "peita" ja "suurendada" tööhinda.

Hanke keskkonnas on klientideks Musatovase sõnul nii ehitusettevõtted, korteriühistud kui ehitusosakonnad erinevates firmades, FIE-d ning ka eraisikud. Pakkumistel saavad osaleda juriidilised isikud ja FIE-d.

Palju funktsioone

Keskkond pakub mitmeid võimalus, hanke koostamisel saab projekti lisada dokumentatsiooni. Kui hankes on positsioone palju, saab mahutabeli lihtsalt üleslaadida Excel-failina ja samamoodi alla laadida koos esitatud hinnapakkumistega. „Siis ei ole vaja käsitsi hanketabelit luua, kuigi ka see on võimalik,” muigas Musatovas.

Ka võimaldab süsteem mugavalt hankeaja reguleerimist, seda kas pikendades või varem lõpetades. Kui töö tegijaid hankega ei leitud, saab hanke uuesti esitada ja selleks ei ole vaja hanget uuesti koostada. Süsteem võimaldab ka määrata automaatse hanke alguse ja lõpuaja.

Portaalis on iga hankijal võimalus esitada küsimusi sisseehitatud küsimuste/vastuste aknas ja hanke korraldaja vastab sealsamas, see võimaldab lahendada kõik täpsustavaid küsimused juba jooksvalt.

Teise plussina tõi Musatovas välja meeskonnatöö eelise: ühel kontol on võimalik moodustada kuni viie kasutajaga meeskond, kus iga kasutaja tegeleb oma töölõiguga. Hankekeskkond lubab ühe konto haldajal lisada juurde veel neli kasutajat ja nemad saavad portaali kasutada lähtuvalt oma töölõigu eesmärgist. Nii näiteks saab korteriühistu Pikk 33 lisaks juhatuse liikmele lisada veel korterid 11, 12, 13, pluss konto looja.

Lisaks võimaldab hankekeskkond ehitusettevõtetel luua endale eraldi süsteemi. Näiteks kui on olemas 100 inimest siis nende kõigi jaoks saab teha nö ühise ettevõtte konto.

Selleks, et tõsta veelgi kasutajamugavust on alates oktoobrist võimalus logida sisse Facebook ja Google abiga ning lihtsustatud on hanke loomise protsessi. Keskkonnas on juhendites kirjas, mida hanke üles panekuks on samm-sammult vaja teha ning portaal juba automaatselt loob hanke. Ka on esilehel artiklid, kus samm-sammult näidatakse kuidas üht või teist muudatust läbi viia.

Täpne ülevaade

Kokkuvõtteks ütles Musatovas, et Lushofi keskkond annab võimaluse väga täpselt välja arvestada ehitustööde hinda ükskõik mis ehitusobjektil. „Rahaline osa on kõige tähtsam ehitusettevõtete jaoks, sellest sõltub ettevõtte rahaline voog. Igal ajahetkel tuleb teada, kas töödega ollakse miinuses või plussis. Kui nüüd mõelda, et keskkond näitab automaatselt hankepakkujate pakkumisi soodsamast kallima poole ja tellija näeb seda, kuidas hind kujuneb, on kasutegureid meie keskkonna kasutamiseks rohkelt. Ka pole vaja igal töötajal eraldi kontot luua, seda aitab asendada „meeskonnatöö” võimalus, mis on väga kasulik peatööettevõtete jaoks ja eelarvestajate osakonnale. Hankekeskkond aitab säästa päris palju aega ja raha,” selgitas ta.

Hanke loomise hindadest rääkida tõi Musatovas välja, et hanke loojal on 90 päeva tasuta. Edaspidi ei ole vaja maksta eraldi iga hanke kohta, vaid on: kuutasu, kolme ja kuue kuu tasu ning aastane pakett. Samuti on alltöövõtjatele ja hangetes osalejatele portaali kasutamine täiesti tasuta. Ta lisas, et kui konkurendid võtavad tasu iga lisamise ja hanke loomise eest, siis Lushofil on hinnad paketipõhised ja hangete arv on piiramatu.