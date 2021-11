Miks on Eesti startup paradiis?

Eestlased on kurikuulsaks saanud oma põhimõttega- leida igale probleemile lihtne lahendus ning vältimaks pikki-keerukaid protsesse oma saavutuste kordasaatmiseks. Kuidas leida põhjalik vastus keerulisele küsimusele? Luua toode põhinedes ostja suurimatele vajadustele? Kuidas toimida nii, et haarata ja kaasata enda tegevusse kõik süsteemist väljaspool seisjad? Startup loomine seisneb uue leiutise loomises või vana upgradides nii, et vajalikud uuendused oleksid kõik parema võimekusega kui vanad.

Riigi iseseisvuse saavutamisega tuli üles hakata ehitama majadusega seotud infrasüsteemi. IT tehnoloogia on alati olnud maailma üks suurima kasvuga arenevaid haldusalasid, mille väärtustamisega ei tohi koonerdada.

Eestlased on harjunud koguma raha ja otsustanud seda investeerida endale sobival moel. Kasiinomängurid ei tee kõige kergemaid otsuseid. Kasiino omamine on üks suurima kulu kui ka tulu saamise võimalusi.

Mis põhjusel tuleks alustada startup just Eestis?

Startup Visa

2017. aastal loodud Startup Visa meelitab Eestisse elama, õppima ja töötama tuhandeid välismaalisi. Visa on mõeldud Euroopa Liidu väliste riikide kodanikke tegema koostööd Eesti kohalike firmade, rahvusvaheliste firmade omanikkudega ning väike ettevõtjatega. Praegu on tulevaste Startup Visa rakenduslike tööstusharude valik väga lai, kuid on mõningaid valdkondi, kus üks ületab teisi, sh fintech, majandustarkvara/teenusetarkvara (Saas), medtech, tarbekaubad jt. Energia- ja põllumajandussektor hakkas end üha enam eksponeerima 2019. aastal.

Digital Nomad

Üks Eesti valitsuse hiljutisi algatusi on tehnoloogiatöötajate ligimeelitamiseks digitaalne rändviisa ehk digital nomad , mis on nüüdseks kogunud populaarsuste kogu Eestis ja teada juba mujal maailmas inimestele.

Nomad viisa võimaldab noortel ettevõtjatel ja ajutiselt Eestis elavatel töötajatel riigis viibida 365 päeva ning neil on õigus Schengeni viisale, võimaldades neil külastada liikmesriike kuni 90 päeva.

E-residency

Eesti on esimene riik maailmas, kes pakub residentsust vaid virtuaalselt. Kliendile saadetud ID kaart ei kuulu reisimiseks mõeldud dokumentide alla, kuid võimaldab teha toiminguid veebis ning allkirjastada dokumente, omast riigist lahkumata. Põhimõtteliselt saab igaüks saata avalduse e-residentsuse saamiseks ning mõne nädala jooksul saab selguse, kas oled seaduslik Eesti resident. Üks e-toimingu parimaks tõmbepunktiks on tõsiasi, et nii saab luua firma Eestis ning kasutada kõiki X-road hüvesid.

Digitaalne ühiskond

Eestlased on digitaalselt täielikult arenenud ning lisaks mõningale toimetusele, mis tuleb isiklikult kohale minnes täide saata, ei pea rahvas üheski järjekorras ootama. Alates pangatoimetustest, sotsiaaltöö avaldustest kuni trahvide maksmiseni – ükski toimetus ei saa olla kuidagi keerukas.

Eesti on tõeline startup paradiis ning kui võrrelda riiki mõne muu Euroopa kõrgeltharitud riigiga, siis oleme kaugelt sammukese ees. Barack Obama külastas 2011.aastal Eestist ning teatas ning naljatas, et USA-ga seotud riiklike veebilehtede loomiseks ning digitaalsete toimetuste tegemiseks tuleb eeskuju võtta eestlastest.

Epideemia saabudes, läksid startup loojad täielikult üle online tööle, ning see võimaldas ka pöörata tähelepanu rohkem muret tekitavatele osadele. Eestlane soovib, et välismaalane leiaks Eesti veebist kui tõelise pärli veebimaailmas ning hõlmaks oma panustusi ka Eesti riigi omadesse.