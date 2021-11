Lineja Transport veab Balti riikides veoseid ka külmutusveokitega

Veoste transpordi ja ekspedeerimisega tegelev UAB Lineja Transport – üks suurimaid sellel tegevusalal tegutsevatest ettevõtetest Balti riikides, demonstreerib kõrget töökultuuri ning klientide teenindamise kvaliteeti ja seab endale eesmärgi saada sektori liidriks.

Ettevõtte logistikavoog suureneb, teenuste ja nende tellijate ring laieneb. Juba 10 aastat tegeleb firma mitmesuguste kaupade ning toodete transporditeenuste osutamisega. Ettevõttel on oma visioon ja ta hindab reaalselt oma võimalusi. Üks nende suundadest on temperatuuritundlike toiduainete vedamine.

Arengut stimuleerib tegevuse dünaamilisus

Lineja Transport kliendihalduri Andrius Dirsė arvates saavutatakse äris edu siis, kui ei piirduta ühepäevaste otsustega, toetatakse ideid, töötatakse meeskonnas. Ettevõtte osutatavaid vedamisteenuseid kasutavad toiduainete tootjad, kauplejad ning jaekaubandusketid. Transporditakse mitte ainult külmutatud või teatud temperatuurini jahutatud vaid ka plusstemperatuuri nõudvaid toiduaineid. Vedamisteenuseid tellivad sageli ka rahvusvahelised kullerifirmad, kes veose maksimaalse turvalisuse tagamise eesmärgil soovivad vedada kaupu jäigaseinaliste poolhaagistega.

Ettevõte ei piirdu ainult veoste vedamisega vaid pakub ka teenust – nii kardin-poolhaagiste kui külmikhaagiste renti ladustamise eesmärgil. See teenus on klientide seas eriti populaarne aasta suurimate pühade ajal, kui ettevõtetel tuleb puudu kaupade ladustamise ruumidest.

Kas selliste transporditeenuste algus oli raske? Kliendihalduri sõnul ei ole ühegi uue tegevuse algus kerge. ,,Meie tegevus on küllaltki dünaamiline, tarvis oli kohaneda tööde teatud hooajalisusega. Talvel ja suvel, kui toiduainete transportimisel on tarvis hoida optimaalset temperatuuri külmikutes, tellimuste maht suureneb. Sügis ja kevad ei ole nii soodne aeg, kuna keskkonna temperatuur võimaldab veoseid vedada tavaliste transpordivahenditega ja tellimusi saame vähem“ ütles A. Dirsė.

Kas teate, kui palju mune mahub ühte poolhaagisesse? Täpselt 192 tuhat tükki ehk 33 euroalust. Andrius Dirsė Lineja Transport kliendihaldur

"Kõik meie kliendid on tähtsad. Töötame selliste tellijatega nagu Daisena, Amber pasta, Baltic Logistic Solutions, Vičiūnų grupė ettevõtted, Daumantai LT, Biržų duona, Lietuvos kepėjas," rääkis tegevuse mahust A. Dirsė. Äripartneritega suhtlemisel esineb sageli ka naljakaid hetki ning juhtumeid. Dirsė meenutab üht "töist“ küsimust enne Lihavõttepühi: "Kas teate, kui palju mune mahub ühte poolhaagisesse? Täpselt 192 tuhat tükki ehk 33 euroalust," jutustas Lineja Transport töötaja.

Ettevõtte tugev külg – suurte transpordimahtude pakkumise võime ja operatiivsus

Usaldusväärsus ja suutlikus töötada meeskonnas on äris väga tähtis. Lineja Transport on usaldusväärne selts, kellega teeme koostööd juba alates 2014 aastast, teostame vedamisteenuseid kardin poolhaagiste ja külmikhaagistega Leedus ja Balti riikides, sõnas Edgar Kozlov, UAB Baltic Logistic Solutions transpordiprojektide juht.

E. Kozlovi sõnul ulatuvad veoste mahud kuus kuni 2000 aluseni, seetõttu soovides teostada töid sellises mahus on vajalik mitte ainult hea juhtimine vaid ka operatiivne tegutsemine. "Meid rahuldab Lineja osutatavate teenuste kvaliteet, alati arvestatakse meie vajadustega. Selle ettevõtte tugev külg on suurte transpordimahtude pakkumise võime ja lai geograafia. Igapäevast koostööd Lineja Transport töötajatega iseloomustavad sõbralik suhtlemine ja operatiivsus," rääkis tööalase tegevuse argipäevast transpordiprojektide juht.

Õigeaegne kohalolek

Lineja Transport teenuseid kasutava põllumajandusettevõtete grupi Groward Group logistikajuhi Gediminas Žilinskase sõnul võib iseloomustada koostööd selle transporditeenuseid osutava seltsiga lühidalt ja selgelt: efektiivne ja kiire, õigeaegne kohalolek.

,,Oleme üks suurimatest muna- ja munatoodete tarnijatest Balti riikides. Peame tagama ettenähtud toodangukoguste katkematu tarnimise meie klientidele, seetõttu ei või veosed hilineda, hea ekspedeerimistööde planeerimine on hädavajalik. Iga tööl, iga tegevusel on oma eripära, rõõmustame, et tagatakse järjepidevus, et vajadusi õnnestub alati kooskõlastada, koos püüdleme parima tulemuse poole. Selline psühholoogiline mugavus motiveerib - väidab Growards Group logistikajuht Gediminas Žilinskas.

Petras Ganiprauskas, Vičiūnai grupė transpordiettevõtte UAB Vičiūnai juhi sõnul kestab koostöö Linėja Transpordiga juba rohkem kui aasta. Ettevõte aitab tarnida Vičiūnai grupi tooteid Balti riikidesse.

Oma grupi toodete transporti organiseerime ise, kuid pühade ajal kasutame ka partnerite abi, kui kalatooteid peame tarnima palju ja õigeaegselt. Koostöö vedajatega laabub kergesti, kuna nad teavad meie spetsiifikat ja pakuvad seda mida vajame. Meile on tähtis külmutatud ja jahutatud toodete kiire ja kvaliteetne transportimine, väidab UAB Vičiūnai juht Petras Ganiprauskas.

Käesoleval ajal kasutab UAB Lineja Transport veoste vedamiseks üle 300 veduki, millest osa võimaldab vedada temperatuuritundlikke veoseid. 2019 a täitis Lineja Transport 68 tuhat tellimust, aga eelmisel aastal, hoolimata pandeemiast, ületas tellimuste arv 84 tuhat.

Ületanud sel aastal kõik kerkinud väljakutsed plaanib ettevõte ka edaspidi stabiilset kasvu ja käibe suurendamist.

UAB Lineja Transport direktor Gediminas Norkus