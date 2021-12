Kuidas suurendada igapäevast turvatunnet?

Kõik me vajame kindlust ja kaitset – mis võiks olla parem tundest, kui hingad sisse ning tunned et kõik on tõepoolest hästi? Turvatunne koosneb erinevatest elulistest killukestest, mida saad osaliselt ise mõjutada. Üks sellistest võimalustest on kodukindlustus, mis annab teadmise, et oled kaitsnud end ootamatuste eest parimal võimalikul moel.

Eestis on aasta aastalt kasvanud kindlustatud kodude arv. Ühelt poolt on selle põhjuseks laenuga ostetavate kinnisvarade kindlustamine, kuid teisalt on inimesed mõistnud, et kaitsmaks end ettenägematu ja ootamatu õnnetusjuhtumi eest, on kõige parem omada kodukindlustust.