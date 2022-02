FUN360 mobiilimängud viivad seiklema nii keskaegse kaupmehe kui Käsmu kaptenite radadele

Aktiivsed ja värskes õhus palju ringi liikuvad inimesed nuputavad pidevalt, mida küll uut ja põnevat ette võtta. Õnneks on välja mõeldud uued ülivinged mobiilimängud, mis pakuvad huvitavaid, lõbusaid, hariva sisu ja tervist edendava vaba aja veetmise võimalusi.

Taavi Puuorg tutvustab alljärgnevalt uusi põnevaid mobiilimänge. 360FUN nutikate seiklusmängude valik on väga lai ning neid on lihtne kasutada pea igal pool. Olemas on nii interaktiivsed asukohapõhised linnatuurid kui ka sellised, mida saad mängida endale meelepärases kohas. Mängimiseks peab kaasas olema vaid laetud nutiseade, millel on aktiveeritud GPS. Kui oled ostnud mängu, saad e-posti teel mängujuhised ja saadki koheselt mängu alustada. Otsusta, kas soovid keskaegse kaupmehe Jüri von Kaufmanni jälgedes seigelda Eesti erinevais paigus või hoopis trenni teha. Seiklusfirma 360KRAADI juhttutvustab alljärgnevalt uusi põnevaid mobiilimänge.

Jüri von Kaufmann (saksa keeles kaupmees) oli keskaegne Lübeckist pärit kaupmees, kes elas Tallinnas. Jüril oli eriline oskus näha tulevikku, ta rändas palju ringi ja jättis meile nuputamiseks ülesandeid ning sõnumeid. Jüri von Kaufmanni seiklusmänge saab läbida seitsmes erinevas linnas: Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus, Narvas, Kuressaares ja Haapsalus. Vali välja huvipakkuv linn ja asu seda avastama! Mängu eesmärk on iseenesest lihtne – käia läbi võimalikult palju erinevaid punkte kaardil, lahendada Jüri antud mõistatusi ja koguda punkte. Lisaks põnevusele ja uutele teadmistele saad märkamatult täis ka enda päevased sammud.

Need, kellele aga lihtsalt jalutamisest jääb väheks, leiavad 360FUN mobiilimängude alt Run&Fit treeningmängud , mis annavad vajalikud näpunäited, kuidas mõnusalt trenni teha. Eriti tore on see, et juhendajaks on oma ala spetsialist MyFitnessist

Suurt populaarsust koguvad ka kogukonna seiklusmängud, näiteks seiklusmäng Viimsis , kus on võimalus tutvust teha nii Karulaugu terviseraja, Haabneeme ranna kui ka loomulikult mõisapargiga. Mäng pakub lisaks ümbruskonnaga tutvumisele ka harivat meelelahutust.

Käsmuga võib seostada kuhjaga legende ja lugusid ning muidugi keerleb kõik ümber mere, kalurite ja paatide. Nüüd on kõigil suuepärane võimalus avastada seda kuulsat kaptenite küla läbi lustaka Käsmu kapteniküla seiklusmängu . Avastad kaptenite küla hoopis teise nurga alt – viime Sind kohtadesse, kuhu Käsmus kindlasti jõudma peaksid!

Nii nagu filmis, on ka mängu Jan Uuspõld läheb Tartusse eesmärgiks jõuda Tallinnast Tartusse võimalikult kiiresti. Selleks tuleb külastada erinevaid asukohapunkte Eesti kaardil ja panna proovile oma teadmisi nii filmi kui ka üleüldiselt Eesti kohta. Janil kulus Tartusse jõudmiseks 48 tundi. Vaata, kas oled Janist nutikam ja suudad seda kiiremini teha! Oluline on lugeda vihjeid, kuidas teekond Tartusse kiiremini läbitud saaks.

Tüdrukuteõhtu korraldamisel on aga abiks vahva seiklusmäng NÜÜD ON SINU AEG! – koostöös pruutidega loodud lõbus seiklus Tallinnas, mille alguspunkt on Vabaduse väljak ja lõpp-punkt legendaarne Pritsumaja Viru ringi juures. Teel sihtkohta tekib teatud vahemaade järel igasugu huvitavaid ülesandeid, mida pruut peaks kindlasti suutma koos sõbrannade abiga lahendada. Meeldejäävad hetked ja lõbusad jäädvustused on garanteeritud!

360FUN pakub nautimiseks väga erineva sisuga mänge, mille hulgast leiab kindlasti igaüks lemmiku. Seikle meeldiva seltskonnaga ja sisusta oma vaba aega teadlikult – ole aktiivne, tervislik ja uutele seiklustele avatud. Vinged vabaajamängud aitavad Sul avastada uusi kohti ja omandada teadmisi. Elu peab olema fun ja miks mitte kogeda midagi erakordselt põnevat!