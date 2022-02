Paarisprogrammeerimise Powerhouse Progmatic

Progmatic OÜ eelised avalduvad projektides, mis nõuavad kiiret, kuid samal ajal kvaliteetset ja jätkusuutlikku arendust väga volatiilses ärikeskkonnas. Ettevõtte õnneks on terve turg üha enam sinnapoole liikumas. Põhilised tugevused tulenevad just paarisprogrammeerimisest.

„Hetkel on meil kõik tööd põnevad!“ nendib üks ettevõtte loojaid Heiki „Gibs” Kübbar rahulolevalt. „Me ei ole kindlasti mitte tunnihinnaliider ega ka riigihangete sarivõitja. Küll aga sobime me klientidele, kes vajavad partnerit, kes suudaks kirjutada töötavat, arusaadavat ja jätkusuutlikku koodi ka olukorras, kus turuletulekuga on kiire ja äri selle käigus pidevalt muutub.

2018. aasta alguses tuldi Patrick Abneri algatusel kuuekesi kokku ja mõeldi läbi, millist firmat ja milleks tahetakse luua. Visiooni selgeksrääkimiseks kulus kaks kuud ja selle käigus koorus välja soov ehitada üles pea olematu juhtimistasandiga elujõuline hajusorganisatsioon, mis teeks tulemust ja kus terve mõistus alati võidaks. „Märtsis alustasime aktiivse äritegevusega, esimeseks ja tänaseni kõige pikaajalisemaks kliendiks sai Telia,“ meenutab Heiki Kübbar.

Kasv on olnud pigem tagasihoidlik, kuna õigete inimeste pardalesaamise protsess on pikk, põhjalik ja kaalutletud. Seetõttu ei ole Progmatic ka ühtegi kasvu-TOPi seni vallutanud ega satu nendesse tõenäoliselt ka edaspidi. „Meie jaoks on oluline leida parim toimiv kooslus, mis teeks parimat tulemust ja kus oleks äge!“

„Teeme vahet oskustel ja omadustel“

Pole saladus, et tööturul käib asjalike tegijate nimel hetkel paras lööming. Inimeste otsingul on ka Progmatic ning Kübbara sõnul on töötaja omadused tunduvalt olulisemad kui oskused. „Oskused on omandatavad; alustamiseks piisab lihtsa koodi kirjutamisest ning süsteemse mõtlemise võimest. Meil on piisavalt üle kümne­aastaste kogemustega seeniore, kellelt kõike muud õppida.“

Peamisteks otsitavateks omadusteks peab Progmatic hoopis õpi- ja uudishimu ning soovi ja võimekust teistega koos töötada. „Ei tee paha ka professionaalne uhkus – soov keelduda kompromissidest, mis pikas perspektiivis tupikusse juhatavad.

Märkimisväärne osakaal firma kasvus on olnud Vali IT praktikantidel – seni on kõik Progmaticusse tulnud praktikandid soovinud firmas ka jätkata. Progmaticu põhiline tööviis – paarisprogrammeerimine – on ärijuhi hinnangul omamoodi pidevalt kestev treeningprogramm, mille käigus kasvavad oskused ning kogunevad kogemused kordi kiiremini kui enamikus IT-firmades üksi pusides. „Meie kõige olulisem väärtuspakkumine oma inimestele ongi areng. Ja neid, kellelt õppida, meil juba jagub,“ arvab Kübbar. Samas toob Abner välja sellega kaasneva: „Igapäevatöö on intensiivne ja niisama tagumikutunde kedagi tegema ei oodata.”

Veel ühe olulise asjana toob Kübbar välja vahelduse. Ühe toote või teenusega maailma vallutavates ettevõtetes kipuvad inimesed sinna kinni jääma ja mida paremad nad on, seda asendamatumaks ja seotumaks nad seal muutuvad. Seetõttu jääb vahelduse soovijatele tihti ainsaks võimaluseks vahetada tööandjat. Progmaticus saab aga soovi korral sukelduda kiiresti ja suhteliselt väikese vaevaga mõnda uude huvipakkuvasse projekti või teemasse.

Konkurentsivõimelised materiaalsed hüved

Otse loomulikult pakub Progmatic oma töötajatele kõiki elementaarseid materiaalseid hüvesid, millega üks hea töötaja tänapäeval harjunud on. Mugavast kontorist kuni väga hea sissetulekuni on kõik olemas. „Laste saamise eest me küll otseselt veel raha ei maksa, aga muid meetmeid selle tähtsa tööga toimetulnutele jagub“, muigab Kübbar.

Konkurentsivõimelisi hüvesid pakkudes nõutakse aga ka hüvedele vastavaid arendajaid. „Selliste inimestega me pigem ei saa töötada, kes vajavad, et neil oleks ette kirjutatud täpselt, mis teha on vaja,“ arutleb Abner. „Nad peavad olema võimelised selle ise välja töötama. Ja see tegelikult eeldab siis nii head kommunikatsioonivõimekust kui ka head analüüsioskust; see ehk ongi see dominant. Samal ajal see on teisipidi ka võimalus, et mõnes ettevõttes sa teed seda, mida piltlikult öeldes kästakse või ette antakse, siis siin tegelikult on palju suurem eneseteostuse võimalus. Töökeskkond on dünaamiline.“

Ometi on praegune seis majanduses tekitanud olukorra, kus üldise suure tööpuuduse varjus valitseb ITs veelgi suurem tööjõupuudus. „Ka meie alal on vähemvõimekatel inimestel pigem tööpuudus iga ilmaga, aga võimekatel ja asjalikel on igal ajal pakkumisi küll ja veel,“ nendib Heiki Kübbar.

Progmaticu tööviis ei karda lähteülesande muutusi • Paaris töötamine ja rollide vahetus tagab püsivalt kiire arendustempo • Juba käivasse projekti uute arendajate kaasamine toimub kordi kiiremini • Kahekesi läbimõeldud lahendused on paremad ja jätkusuutlikumad • Nelja silma all kirjutatud kood on selgem ja sisaldab oluliselt vähem vigu • Kompetents püsib projektis ka arendaja nt. puhkuse või püsiva lahkumise korral

Progmatic võib oma nelja-aastase ajaloo juures uhkust tunda nii mõnegi oma kliendi üle. Lisaks Teliale ja Kühne+Nagelile kuuluvad loetellu näiteks Certific, Levercode ja Inbank.

Seni kõige põnevamaks projektiks on olnud uue põlvkonna krüptoalgoritmidel põhineva autentimis- ja signeerimisplatvormi loomine koostöös selle ala tippude Ahto Buldase ja Märt Saare­peraga. „Praegusi arenguid arvestades on põnevamad projektid alles ees,“ vaatavad ettevõtte juhid tulevikku täie positiivsusega.

Progmatic OÜ poolt teostatud arendused • Telemeditsiini kaugdiagnostika ja sertifitseerimise teenusplatvorm (Certific) • Maailma suurima maismaalogistika süsteem (Kühne+Nagel) • Elliptiliste kõverate põhise uue krüpto­algo­ritmi prototüüpimine (SK ID Solutions) • Autentimis- ja signeerimislahendus Jaapani turule (Planetway) • Uudse personali pulsiuuringu teenusplatvormi MVP (Moticheck)