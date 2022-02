Lavazza ja tippgastronoomia

Foto: Martin Schoeller

Lavazzal on tippgastronoomiaga väga tugev side. Aastakümnete jooksul on Lavazza töötanud käsikäes maailma gastronoomia parimate tegijatega ning see omakorda on arendanud nende arusaama suurepärasest kohvist.

Lavazza järjepidev kirg kvaliteedi vastu viis neid 1979. aastal Luigi Lavazza nimelise Kohvialase õppe- ning uurimiskeskuse loomiseni Itaalia Torino linnas. See on koht, kus on analüüsitud espressot ning selle tõmbeprotsessi viimase peensuseni.

Ühest keskusest on tänaseks on kujunenud Lavazza koolituskeskuste võrgustik, kuhu kuulub üle maailma juba üle 50 koolituskeskuse. Koolituskeskustes kokku koolitatakse igal aastal välja umbes 30 000 baristat.

Lavazzal on igas Balti riigis üks spetsialiseeritud Lavazza koolituskeskus, mis pakub kohvikoolitusi igal tasemel kohvihuvilistele, et pakkuda professionaalsel tasemel teadmisi ning oskusi. Eestis asub Lavazza koolituskeskus KAFOs, mis avatakse uuesti sel kevadel.

Kuigi peamiselt koolitatakse kohvikute ning restoranide töötajaid, pakuvad koolituskeskused erinevaid kohvi töötubasid. Kirglike huviliste teadmisi on võimalik laiendada erinevates valdkondades, nagu näiteks latte-art, kohvi ABC jne.

Kulinaarse arengu hüvanguks teeb Lavazza koostööd Katalooniast pärit koka, Ferran Adriàga, keda peetakse üheks maailma suurimaks molekulaargastronoomia geeniuseks. Koos Ferraniga on Lavazza avastanud kokanduses ning kohvimaailmas uusi kokkupuutepunkte ning loonud Coffee Design kontseptsiooni. See on uus haru täiesti enneolematuid tehnoloogiaid, nagu Èspesso - maailma esimene tahke kohv, CoffeeSphere ja Coffee Caviar. Samuti teeb Lavazza koostööd paljude teiste maailma tippkokkadega nagu Carlo Cracco, Davide Oldani, Massimo Bottura jpt.

Selline pidev pühendumine teadustöödele, teadmiste edasiandmisele ning kutsumus tipptaseme kulinaaria suunas on viinud Lavazza staatusesse kus nad lihtsat ei ole esindatud maailma prestiižsemates restoranides, vaid aitavad oma Coffee Design programmiga arendada järjepidevalt tarbijate kohvi nautimise elamusi.

Foto: Julius Kalinskas

Lavazza on pärit Torinost, omades tänaseks juba 125 aastat kohviubade segamises ja röstimises. Lavazza koolituskeskus kannab uhkusega Luigi Lavazza, kui esimese kohvisegu looja, nime.

KAFO on Eestis Lavazzat esindanud uhkusega üle 20 aasta, keskendudes Lavazza HoReCa sarja toodetele. Lavazza parimat kohvielamust saab Eestis proovida näiteks restoranis 180 kraadi, mis on Eesti absoluutne tippgastronoomia tase.

Itaalias tähendab “espresso” pressitud kohvi. See on tulenenud sellest, et kohvi valmistatakse rõhu abil kasutades selleks professionaalset masinat. Selle väga eriline tõmbeprotsess annab väga kontsentreeritud joogi, mida iseloomustab intensiivne maitse ja aroom. Tõmbeprotsess kestab 20-30 sekundit ja selle käigus viiakse peenelt jahvatatud kohvist läbi (eelnevalt pehmendatud) vesi temperatuuril 88-96°C ja seda rõhuga 9 baari. Tassi jõuab 25-30 ml kohvi.

Espresso on kohvide kuningas, kuid itaallaste kirg selle joogi vastu on pannud alguse lõputule hulgale alternatiividele: espresso, americano piima või koorega, cappuccino, caffe latte jne.