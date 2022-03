Kullaturu tõusutrend: 16% tõusupotentsiaal VanEck Gold Miners ETF-ile mõõdukate riskidega

Lääne Venemaa vastaste karmistunud sanktsioonide tõttu on investorid ja kauplejad liikumas turvalisemate varade poole. Kuld on üks neist. Alates aasta algusest on metalli väärtus tõusnud 7,5%, tõustes 1935 dollarini untsi kohta.

Kulla maht maailmamajanduses on piiratud. Nõudluse kasv vara järele toob aga kaasa kulla kaevandamisega seotud aktsiate hinnatõusu. Analüütikud on selles nišis analüüsi ära teinud ja ettevalmistanud kolm erineva riskitasemega investeerimisideed.

Mis on siis aga hetkel põhiliseks ideeks? Kasutada ära Lääne ja Venemaa vahelisi stagneerunud diplomaatilisi suhteid ning aktsia- ja toormeturgude volatiilsust, et kulla nõudluse kasvult teenida. Saada kasumit, ostes VanEck Gold Miners ETF-i (GDX) ja Wheaton Precious Metals Corp ja Hecla Mining Company aktsiaid. Üksikasjaliku analüüsi konkreetsete kulla kaevandajate kohta leiad vastavatest materjalidest (Osa 2, Osa 3).

Põhiliselt juhivad tööstuse kasvu hetkel kaks tegurit. Esiteks globaalse poliitilise vastasseisu tõttu kasvab nõudlus kulla järele Turbulentsel ajal raha odavneb, virtuaalvaluutad on ebastabiilsed ja ettevõtete aktsiate väärtus langeb. Sellistel aegadel valivad investorid kulla – vara, mis ei vanane, ei rikne ja mille hind pikas perspektiivis tõuseb.

Ajalooliselt oleme näinud kulla tõusu rekordkõrguseni Oktoobrisõja (1973), teise naftakriisi (1979), USA hüpoteeklaenukriisi (2007), Lehman Brothers pankroti (2008) ja COVID-19 (2020) ajal.

Huvi vara vastu on nüüd tõusuteel toormeturu suure volatiilsuse, karmide sanktsioonide ning pingete tõttu Venemaa ja Lääne poliitiliste institutsioonide vahel. Thomas C. Chiangi uuring soovitab praegu "kulda vaadelda kaitsena ebakindluse vastu".

Teiseks jätkab inflatsioon tõusu. Föderaalreservi ja teiste keskpankade poliitika COVID-19 ajal põhjustas likviidsuslaine. Inflatsioon, mida pandeemia ajal tarneprobleemide tõttu algselt peeti ajutiseks, osutus majanduse struktuurseks probleemiks. Tarbijahinnaindeks tõusis ligi 40 aasta kõrgeimale tasemele (inflatsioon ulatus veebruaris 7,9%-ni).

Kuigi eksperdid ütlevad, et kuld inflatsiooni eest ei kaitse, on tegelikkus teistsugune. Kulla hinna ja tarbijahinnaindeksi (CPI) viieaastane korrelatsioon on 0,79, mis peegeldab tugevat pikaajalist seost.

Foto: TradingView

Kui inflatsioon on püsiv, toob see kaasa kulla hinna tõusu. Selle tulemusena tõusevad ka kulla kaevandamisega seotud ettevõtete aktsiad. Kullakaevandusettevõtted on suurendanud positiivset tundlikkust (beeta) kulla suhtes. Kui ettevõtte beeta on näiteks 2, tõuseb selle väärtus keskmiselt 2%, kui alusvara tõuseb 1%.

Kui Fed tõstab järsult intressimäärasid konsensuse vastaselt, inflatsiooniootused tõenäoliselt langevad. See aeglustab toormehindade ja kullahinna tõusu. Samal ajal kui Fed lõpetab aeglaselt oma kvantitatiivse leevendamise programmi, tõstis ta 16. märtsil intressimäärasid 0,5%-ni, millele turg on reageerinud erakordselt positiivselt ning kuld ei läinud müüki.

Otsid suurt või väikest riski?

Turg loodab nüüd, et intressimäärade tõstmine kuni 2% suudab inflatsiooniriski neutraliseerida. Kuid Bridgewater Associates Ray Dalio Foundation usub, et sellest tõstmisest ei piisa. Lisaks võib uute viiruste oht piirata Föderaalreservi karmistamise poliitikat.

Venemaale kehtestatud karmid majandussanktsioonid on tõstnud toorainete ja metallide hindu, tekitades hirmu inflatsiooni tõusu ees. Stabiilsust otsides valivad investorid kõige konservatiivsema vara – kulla.

Aasta algusest on metallide hinnad tõusnud juba 11%. VanEck Gold Miners ETF-i ostmine annab sulle võimaluse saada üldist kasu tööstuse tõusutrendist. Tegemist on riskiga kaalutud investeeringuga.

Kui oled valmis võtma rohkem riske ja ootad suuremat tulu, kaalu konkreetsete ettevõtete aktsiate ostmist: Wheaton Precious Metals Corp. (investeerima) ja Hecla Mining Company (investeerima).

Investeeringud konservatiivsetele investoritele – VanEck Gold Miners ETF Ticker: GDX.US Sisenemise hind: 38.72 dollarit Hinnasiht: 45 dollarit Tõusupotentsiaal: 16.20% Ajahorisont: 12 kuud Risk: mõõdukas Positsiooni suurus: 5% Hetke dividenditootlus: 1,42%

ETF

The VanEck Gold Miners ETF järgibNYSE Arca Gold Miners indeksit (GDMNTR).

See hõlmab 50+ ettevõtet 9 riigist. Top 5: Newmont Corporation (NEM.US) - 17,42%, Barrick Gold Corporation (GOLD.US) - 12,41%, Franco-Nevada Corporation (FNV,US) - 8,78%, Agnico Eagle Mines Limited (AEM.US) - 7,43%, Wheaton Precious Metals Corp. (WPM.US) - 6,06%.

Ettevõtte võtmenäitajad:

● Hallatavate varade maht, AUM - 15,7 miljardit dollarit

● Aktsiate arv ETF-is - 56

● Kulumäär - 0,51%

● Hinna/tulu suhe - 15,49x

● ETF tootlus viimase kuue kuu jooksul - 15,08%

● KID

