Viltune põrand ja praod seinas viitavad tõenäoliselt probleemile hoone aluspinnases

Foto: sergeizjuganov.com

Äravajunud põrandad ja praod seintes on selge viide, et on viimane aeg üle kontrollida hoone aluspinnas ja lasta seda vajadusel tihendada. Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega URETEK Baltic OÜ, parandades pinnast keskkonnasõbralike geopolümeeridega kiirel ja tolmuvabal meetodil, mis ei häiri hoones töötavate inimeste tegevust.

„Hoone vajumine võib olla tingitud nõrgast pinnasest, ehituse ajal tehtud kehvast tihendusest, puudulikust drenaažist või maa-aluse veetoru lõhkemisest, mis uhub pinnasest peenosised ära. Pragu seinas või põrandas annab märku, et mingi liikumine toimub ning edasiste suuremate probleemide ära hoidmiseks on mõistlik kutsuda spetsialist, kes hindab olukorda ning annab edasised soovitused,” ütleb URETEK Baltic OÜ müügi- ja projektijuht Aleksandr Jakubovitš.

Ta toob näiteks büroohooned, kus vajumine ja pragude teke seintesse algas pärast naabrusesse uute majade ehitamist või kus on kevaditi palju põhjavett. Uute ehitiste piirkonnas kipuvad vundamendid seetõttu ära vajuma, et näiteks maa-aluste parklate ehitamiseks pumbatakse vett pinnasest väga jõuliselt välja. Samuti võivad vajumist tekitada suured puud, mille juured kasvavad hoone alla, ammutades pinnasest niiskust.

Laos ja tootmishoones tekitab kalde all põrand palju pahandust ja lisakulusid

„Kui lao-, kaubandus- või tootmishoone põranda all tekivad liiva kuivamisest mahukahanemised, ruumidesse paigutatakse algselt planeeritust suuremad seadmed või raskem kaup, võib põrand ühel hetkel hakata vajuma. Selle tagajärjel ei saa aga tõstukid enam 100% efektiivsusega töötada, sest peavad ebatasastes kohtades ettevaatlikult manööverdama. Lisaks hakkavad tõstukite rattad lõhkuma põrandat ja vuugivahesid ning see tegevus kulutab omakorda rattaid ja masinat üldiselt, kergitades hooldus- ja remondikulusid,” räägib Jakubovitš. Ka õnnetused võivad niimoodi juhtuda, samuti tekitab rataste kulumine peent tolmu, mis tekitab toiduainete ja elektroonikatoodete tootmise või ladustamise juures lisaprobleeme.

Ta lisab, et piisab vaid põranda poole sentimeetri suurusest vajumisest, kui see mõjutab oluliselt kõrgemal olevaid riiuleid ning tekitab lisavibratsiooni kallites seadmetes ja tootmisliinidel. „See tähendab, et neid peab sageli kalibreerima. Eriti suur on probleem robotladudes, kus masinad ühel hetkel lihtsalt ei saa enam seadistatud riiulite vahel liikuda. See suurendab tõstukite tööaega ning seoses sellega ka töötajatele pikema tööpäeva eest makstavat palka, samuti vähendades seadme eluiga. Lisaks võib tekkida olukord, kui väga täpset kalibreerimist vajav tööpink rivist välja läheb ning tekib tööseisak. Kaubanduses võivad aga hakata kaubakärud iseenesest liikuma ning sellest tulenevalt ka õnnetus juhtuda.”

Sageli võetakse rendile vanad hooned, rajatakse sinna tootmine või logistikakeskus, aga jäetakse tähelepanuta asjaolu, et põrandatele ei ole sellist koormust planeeritud. Samuti juhtub, kui näiteks toidukauplusesse rajatakse ehituspood. URETEK Baltic saab vajumisprobleeme ennetada, loodides põranda paika 1 mm täpsusega ning tõstes põranda koormustaluvuse soovitud võimekuseni.

Põranda tõstmine toimub kiirelt, tolmuvabalt ja kliendi tööd katkestamata

„Põranda lõhkumisele, pinnase tihendamisele ning seejärel põranda uuesti valamisele kuluks vähemalt kuu-poolteist. Meie meetod on aga oluliselt lihtsam ja kiirem. Süstime läbi puuraukude põrandasse geopolümeervaike, jaotades punktkoormuse ja vibratsiooni ühtlaselt. Meie suureks eeliseks on, et igapäevategevus hoones ei pea katkema ning seadmeid ja muud inventari pole vaja välja kolida. Saame oma tööd teha öösel, vajadusel ka etappide kaupa või kliendi poolt soovitud ajavahemikus. Koostame koos tööplaani ning tihendame põrandat kliente ja nende tööd häirimata, seega meie tegevus ei peata kliendi planeeritud rahavooge. Elektroonika- ja toiduainetööstustele ning laboritele on eriti oluline ka see, et töötame tolmuvabalt. Oleme töid teostanud ka eriti kõrgete nõudmistega serveriruumides,” selgitab URETEK Balticu tegevjuht Roman Reiner-Latõšev.

Eramajade puhul võib tööajaks olla ka üks päev, kuid väga suurte objektide, näiteks logistika- või kaubanduskeskuste puhul ka kuu-poolteist. Mahukamate objektide puhul saab tööd teostada ka etappide kaupa ning nagu eelmainitud, siis kliendi äritegevus sellega ei peatu. „Soomes üle 45 aasta ning Eestis üle kuue aasta tegutsenud ettevõttena on meile äärmiselt oluline kvaliteet ning kliendi rahulolu. Tahame alati saavutada maksimaalset tulemust,” ütleb Reiner-Latõšev. „Meie vaigud omavad kõiki vajalikke keskkonna- ja ohutussertifikaate ning oma tööle anname kahe- ja materjalidele kümneaastase garantii.”

URETEK on välja töötanud paarkümmend geopolümeeride segu, et pakkuda püsivat lahendust nii eramajadele ja korterelamutele kui ka tööstustele, logistika- ja kaubanduskeskustele, põllumajandusrajatistele ning infrastruktuuridele. Laboritingimustes on tõestatud, et geopolümeeride eluiga on vähemalt sada aastat, seega on tegemist kauakestva ja stabiilse lahendusega.

URETEK on läbi viimas uusi katsetusi tõestamaks, et geopolümeeride eluiga võib kesta kuni 150 aastat. Kasutatavad vaigud on kahekomponentsed, paisuvad pinnases, on keskkonnale ohutud ning märgumatud. Kui kuni 4-meetrine pinnaseparandus on URETEK Balticu meeskonna jaoks tavapärane, siis praktikas on tulnud ette ka spetsiifilisemat, kuni 10 meetri sügavusel asuva pinnase tihendamist.

URETEK Baltic tihendab pinnast etapi kaupa

1. Visuaalne vaatlus, mille käigus tehakse esmane mõõdistus, et saada aru problemaatilise ala suurusest.

2. Põrandaaluse pinnase kontroll. Põrandasse puuritakse auk ning kaameraga fikseeritakse põranda all olevad tühimikud. Ettevõttel on olnud juhtumeid, kus aluspinnas oli küll väga tugev, kuid betoonikihi ja liiva vahele oli jäänud väike tühimik, mis betoonplaadi ebaühtlase paksuse tõttu tekitas põranda vajumise ning lainelisuse.

3. Geoloogiline uuring. See on vajalik pinnase hetkeseisukorra kaardistamiseks ning probleemi olemuse määramiseks. Uuringu saab klient tellida ise või URETEK Balticu spetsialistide abil. Geoloogiline uuring näitab, millised pinnased hoone all on, kui sügaval on probleem ja milles see seisneb. Näiteks võib murekohaks olla poolemeetrine turbakiht, mis koormuse peale reageerib.

4. Tööplaan ja hinnapakkumine. Kui uuringutulemused on olemas, saab teha edasise tööplaani ja hinnapakkumise. Visuaalne vaatlus ja esmase põrandaalune kontrolli on kliendile tasuta.

5. Kui tingimused sobivad, lepime kliendiga kokku ajalise tegevusplaani ning alustame töödega. Nii garantiiliste objektide puhul kui ka loomulikult kõikidel muudel juhtudel võib klient soovi korral kaasata töö protsessi ka ehituseksperdi.

