Mänguasjade tootja Matteli aktsia - tõeline investeerimispärl

Ühel maailma tuntumail mänguasjatootjal Mattelil on plaanis mitmed põnevad projektid, mis võivad ettevõtte aktsiat korralikult tõsta. Esiteks on suudetud oma traditsioonilise blondide juustega Barbie nukk rebrändida ning sellelt korralik kasum teenida, lisades erinevaid juukse- ja nahavärve, ameteid ning rõivaid.

Teiseks suudeti oma igipõlise rivaali Hasbro käest tagasi napsata 2016. aastal ilma jäädud Disney printsesside ning Frozen filmide mänguasjade tootmise õigused. See on eriti märkimisväärne kuna on hinnatud, et ettevõte on jäänud tänu litsentsi kaotamisele selle aja jooksul ilma 440 miljoni dollari suurusest tulust.

Ettevõttel on plaan panna Disney mänguasjade tootmist ja müüki juhtima sama meeskond, kes edukalt Barbie nukule uue hingamise sisse puhus. See lisab kogu projektile väärtuslikku kogemust ning kõigi eelduste kohaselt tõstab Matteli suurimat võtmeäri – nukkude tootmist – uutesse kõrgustesse.

Mattel loodab kasu lõigata ka Activision Blizzardi omandamisest Microsofti poolt, kellega koostöös on varemgi hangitud erinevaid mänguasjade tootmise litsentse. Kuigi mängude ja märulifilmide kangelaste ja tegelaste kujukesed pole ettevõtte kõige kasumlikum segment, loodetakse siiski positiivset tulu just Activision Blizzardi intellektuaalse omandi baasil toodete müümisega tänu sellega kaasnevale suurenevale klientuurile.

Kinno on tulemas staaridest pakatav uus Barbie film

Lisaks linateosele on peagi algamas koostöös Netflixiga, kellel on Barbie multikate ja animafilmide näitamise õigus. Hetkel arendatakse Barbie frantsiisi näitamist nende platvormil. See lisab suurel hulgal potentsiaalseid Matteli mänguasjade ostjaid, sest jõutakse järjest suurema vaatajaskonnani erinevates ühiskonnarühmades.

Viimastel aastatel on ettevõte väga kõvasti pingutanud, et oma finantsseisundit parandada. Käesoleva aasta veebruaris teatas Mattel, et ostab tagasi 200 miljoni dollari eest aktsiaid, mis on 2.5% hetke turukapitalisatsioonist. Ettevõttele mõjus koroonapandeemia paremini kui teistele sektoritele, sest vanemad otsisid oma lastele muid tegevusi peale nutiseadmetes olemise. See ning õiged arengud ettevõtte sees kasvatasid eelmisel aastal ettevõtte müügitulu 18%.

Ettevõtte kohandatud brutokasumimarginaal oli 2021. aastal protsendi võrra väiksem eelmisest aastast, olles 48.2% võrreldes 2020.a. 49%-ga, mille tingis kõrge inflatsioon materjalidele ning transpordikuludele. Sellele vaatamata tõusis ärikasumimarginaal 11.6 protsendilt 14%-ni, mis tõestab ilusti, kui edukas on Mattel olnud oma 2018. aastal välja hõigatud plaaniga ettevõte seesmiselt ümber struktureerida, et hoida rohkem kokku tegevkuludelt.

Kuna kõvasti on kasvanud ka vaba raha (viie aasta lõikes üle 650 miljoni dollari), siis on ettevõte juba teatanud plaanist vähendada võlga selle arvelt veelgi. Kõik see annab Matteli finantsidele hea paindlikkuse, suurema likviidsuse ning odavama kapitali maksumuse.

Koroonale vaatamata lipulaev

Kogu eelneva põhjal on Matteli viimaste aastate edukus veelgi enam muljetavaldav, sest ei maksa unustada, et just lõppes järjekordne pikk koroonapandeemia tsükkel ning tänu sellest tingitud väga massiivne toormaterjali defitsiit üle maailma. Matteli ümberkorraldatud töö ning strateegia toimib selgelt nende kasuks ning mitmed krediidireitinguagentuurid, näiteks ka Moody’s, on tõstnud Matteli reitingut tänu nende järjest tugevnevale finantsile, aga ka heale ja tugevale brändiportfooliole ning ülemaailmsele üha suurenevale tuntusele erinevates sotsiaalsetes rühmades.

Meie hinnangul on Matteli (MAT) aktsial väga hea kasvupotentsiaal järgneva aasta jooksul ning potentsiaalseks aktsia sihthinnaks on vähemalt 29 dollarit, mis umbes 30% tõus hetkehinnast. Tasub veel mainida, et mitmed suured investeerimisfirmad on hinnanud aktsia sihthinnaks veelgi rohkem just tänu ettevõtte paremale atraktiivsusele võrreldes tema rivaalidega.

Mattel on Ameerika mänguasjade tootmisettevõte, keda teab iga laps ja ta vanem selliste brändide järgi nagu Barbie, Hot Wheels, Monster High ja Uno.

