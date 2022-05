Allutatud võlakirjad kui lisavõimalus inflatsiooni tingimustes rohkem teenida

Kuna inflatsioon tõuseb jätkuvalt rekordkõrgete numbritega, on nii eraisikutel kui ettevõtjatel tekkinud küsimus, kuhu investeerida, et raha ei kaotaks oma väärtust. Sellest, miks ei ole praegu parim aeg investeerida kulda või kinnisvarasse ja millised on võimalikud alternatiivsed investeerimisvõimalused Läti turul, räägib BluOr Banki investeerimisalase kliendihalduse juht Andrejs Kočetkovs.

Andrejs Kočetkovs, BluOr panga investeeringute osakonna juhataja.

Kas hinnatõus peatub?

Finantseksperdid nõustuvad, et šokeerivalt järsk aastase inflatsiooni tõus Lätis jätkub ka lähikuudel ning tarbijahindade kasvu pidurdumist on oodata kõige varem aasta teisel poolel. Sellest annavad tunnistust nii toormehindade muutused maailmaturgudel kui ka tarneahelate katkemine, ebastabiilne geopoliitiline olukord ja ka tarbijate ootused hinnamuutuste suhtes.

Ka globaalsed prognoosid majanduskasvu võimaliku aeglustumise ja inflatsiooni tõusu kohta on täna traditsiooniliste investeerimisvõimaluste suhtes väga ettevaatlikud. Maailmapank vähendas hiljuti maailma majanduskasvu 4,1 %-lt 3,2 %-le. Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul ulatub euroala keskmine inflatsioon tänavu 5,3%-ni, Lätile aga prognoositakse koguni 10%, majanduskasvuks aga 1%.

See tähendab, et kui midagi ei tee, kaotavad aasta jooksul säästud oma väärtusest 10% või isegi rohkem. Et mitte kaotada, tuleb raha investeerida, kuid traditsioonilised investeerimisinstrumendid suuri kasumivõimalusi ei tõota.

Miks kuld ja kinnisvara ei ole just parim valik?

Üks tuntumaid raha päästerõngaid ajaloos on finantskriiside ajal alati olnud kuld. Kulla hind on aga praegu suhteliselt kõrge ja õige aeg seda kasumi eesmärgil osta on möödas.

Ettevaatlikult tuleks hinnata ka kinnisvarainvesteeringu tasuvust, kuna selle haldamine ja ülalpidamine ei ole odav. Oodatav kasumlikkus on 2–8%, pealegi, mida kallim vara, seda väiksem kasum.

Ka üks tuntumaid kasumiinstrumente – aktsiaturud – on Venemaa alustatud Ukraina sõja tõttu viimastel kuudel kogenud äärmist ebastabiilsust, kõikumisi ja on üldiselt langustrendis. Kui on soov investeerida aktsiatesse, soovitaksin konsulteerida selle valdkonna asjatundlike ja kogenud spetsialistidega.

Turvalisem, kuid vähem tulus variant on investeerida fikseeritud tulumääraga instrumentidesse – võlakirjadesse, kuid ka seda laadi investeering on viimastel aastatel kogenud peamiselt langustrendi, mis ei võimalda inflatsiooni ületada.

Millised eelised on praegu BluOr Banki pakutavatesse allutatud võlakirjadesse investeerimisel?

Allutatud võlakirjad on Läti turul üks vähemkasutatumaid investeerimisinstrumente, mis lubab 5–7% kasumlikkust 7–10 aasta jooksul. Neid ei kasuta mitte ainult pangad, investeerimisfondid, kindlustusseltsid, vaid ka kogemustega erainvestorid, kellel on tõenäoliselt investeerimisportfell juba loodud.

BluOr Bank on üks väheseid Läti panku, mis pakub oma klientidele ja huvitatud isikutele allutatud võlakirju – käesoleva aasta 16.–27. maiks emiteerib BluOr Bank avaliku pakkumise käigus allutatud võlakirjad 7-aastase perioodi jooksul Läti, Leedu ja Eesti investoritele 7 miljoni euro väärtuses lunastamistähtajaga 1. juuni 2029. a. Võlakirjad noteeritakse NASDAQ Riga Balti võlakirjade nimekirjas.

Aastane intressimäär on 7%, väljamakseid tehakse iga kolme kuu tagant. Allutatud võlakirjade ostjad võivad raha investeerides arvestada kõrge fikseeritud tuluga, mis ületab lähiaastatel oodatava 3-4% inflatsiooni. Rääkides riskidest ja investeerimisvõimaluste võrdlemisest, tuleb märkida, et hoius on madalama riskiga investeering, kuid allutatud võlakirjadesse investeerimine on oluliselt tulusam.

Miks on pankade allutatud võlakirjadesse investeerimine turvaline?

Euroopa ja ka Läti pangad on ühed enim järelevalve all olevad ärid, mis peavad vastama EKP ja kodumaiste keskpankade ning finantsjärelevalveasutuste väga rangetele nõuetele. Euroopa kapitali adekvaatsuse arvutamise ja nõuete regulatsioon on muutunud karmimaks, rahapesu tõkestamise regulatsioon on suurenenud ka kapitali adekvaatsuse, likviidsuse ja muude nõuete osas. Täiendavat usaldusväärsust annab asjaolu, et allutatud võlakirju emiteeritakse Nasdaq Balticu börsil – selle sammu astumiseks ja võlakirjade avaliku emissiooni tagamiseks peab pank täitma suure hulga nõudeid, mis on jõukohane ainult usaldusväärsetele finantsasutustele. Allutatud võlakirjade ostmine annab kliendile vabaduse – rahaga töötab emitent, kes esitab raha tootluse kohta regulaarselt üksikasjalikke aruandeid, võlakirjaemissioon ise on aga maksimaalselt läbipaistev ja jälgitav protsess.

Milline on BluOr Bank täna ja millisele kohale ta Lätis asetub?

BluOr Bank asutati rohkem kui 20 aastat tagasi. Tegemist on 100% Läti kapital põhineva pangaga, mille aktsionärideks on selle asutajad – neli Läti ettevõtjat. Rahvusvahelise kaubanduse, logistika ja merevedude alal töötades on nad suutnud luua panga, mis lahendab tõhusalt ettevõtjate jaoks olulisi probleeme ja aitab neil äri kasvatada. Tänaseks osutab pank teenuseid kõigis Euroopa riikides.

BluOr Bank on Läti suuruselt kuues pank ja kuulub viie süsteemselt olulise Läti panga hulka. Panga ärimudel põhineb pikaajalisel partnerlusel ja finantsteenuste osutamisel äriklientidele, soodustades nende ettevõtete äritegevuse arengut ja kasvu. Hetkel moodustavad Baltikumi ja Euroopa riikide kliendid klientide koguarvust 98%. Pank on sihikindlalt täiustanud oma juriidilistele isikutele osutatavaid finantsteenuseid, mida on hinnanud ka kliendid ning mille tulemusena on klientide – juriidiliste isikute arv ainuüksi 2021. aastal möödunud aastaga võrreldes kasvanud 33%.

Pank rakendab sihikindlalt uusimaid tehnoloogiaid, pannes rõhku veebipõhisele teenuste pakkumisele. Alates 2021. aastast võimaldab pank ettevõtete kontode kaugavamist nii Läti ettevõtjatele kui ka Euroopa Majanduspiirkonnas, aga ka Šveitsis ja Ühendkuningriigis registreeritud ettevõtetele. BluOr Bank on esimene pank Lätis, mis pakub ettevõtjatele tõhustatud identifitseerimisvõimaluste ja laia geograafilise ulatusega arvelduskontode avamisvõimalust.

Mis on panga eesmärk, pakkudes investoritele võlakirjade ostmist?

Allutatud võlakirjade emiteerimisest saadav tulu suunatakse BluOr Panga kapitali tugevdamiseks, mis omakorda võimaldab paremini arendada pangateenuseid – soodustada laenuandmist, edendada hoiuste kaasamist ja tugevdada turupositsioone, soodustades riigi majanduskasvu ja kohalike ettevõtete ettevõtluse arengut. BluOr Panga allutatud võlakirjade pakkumise kohta saab lähemalt lugeda panga veebilehe rubriigist Investoritele

Mida soovid neile, kes mõtlevad investeerimisele?

Eelkõige vajab maailm ja ka me kõik hetkel rahu – et sõda Ukrainas võimalikult kiiresti lõpeks, väheneks hirmud tuleviku ees, mis toob kaasa ka majanduse stabiliseerumise ja järkjärgulise kasvu. Seevastu neile, kel on vabu vahendeid või sääste, soovitan mõelda viis sammu ette, hinnata alati riske, kuid samas olla ettevõtlik ja valida endale turvalisema tuleviku nimel selleks sobivaim viis. Kahtluse, ebapiisavate teadmiste või teabe korral on alati võimalik konsulteerida teadlike, kogenud investeerimisekspertidega.