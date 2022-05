Lever ID toob digitaalse identiteedi uude sajandisse ja võimaldab Eesti ettevõtetel rahvusvahelist äri teha

Lever ID tegevjuht Oskar Poola

Eestis ollakse harjutud andma digiallkirju, kasutama mobiilset sisselogimist ning saatma krüpteeritud dokumente. Lever ID muudab digitaalse identifitseerimise senisest veelgi lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks ning vallutab oma lahendusega välisturge.

Oskar Poola sõnul sai kõik alguse, kui ta tegutses krüptograafilist tehnoloogiat arendavas ettevõttes Levercode. Leiti, et digitaalne identiteet ja selle aluseks olevad turvalahendused on võimalik luua oluliselt kaasaegsemale tehnoloogiale kui need, mida täna kasutatakse. Funktsionaalselt sarnaneb Lever ID Smart-ID-le, ent erinevus on sisus. Kui olemasolevad digitaalse identiteedi teenused kasutavad 1970ndatel aastatel loodud krüptograafiat, siis Lever ID tugineb märksa uuemale matemaatikale - Edwardsi kõveratele. “Täna kasutusel olev tehnoloogia on 50 aastat vana. Meie jaoks oli selge, et kasutusele tuleb võtta midagi kaasaegsemat” avaldas Poola. Elektroonilise identiteedi tehnoloogia arendaja, Lever ID tegevjuhtsõnul sai kõik alguse, kui ta tegutses krüptograafilist tehnoloogiat arendavas ettevõttes Levercode. Leiti, et digitaalne identiteet ja selle aluseks olevad turvalahendused on võimalik luua oluliselt kaasaegsemale tehnoloogiale kui need, mida täna kasutatakse. Funktsionaalselt sarnaneb Lever ID Smart-ID-le, ent erinevus on sisus. Kui olemasolevad digitaalse identiteedi teenused kasutavad 1970ndatel aastatel loodud krüptograafiat, siis Lever ID tugineb märksa uuemale matemaatikale - Edwardsi kõveratele. “Täna kasutusel olev tehnoloogia on 50 aastat vana. Meie jaoks oli selge, et kasutusele tuleb võtta midagi kaasaegsemat” avaldas Poola.

Edwardsi kõveratele tuginevate krüptograafilise tehnoloogia kõrvale loodi ka elektroonsete võtmete taristu, mis annab inimestele võimaluse kasutada digitaalset identiteeti. Lahendus patenteeriti ja nii sündiski Lever ID. Kuivõrd Oskar Poola haridus ja elu olid juba enne seda projekti suurel määral seotud just digi-identiteetidega, siis sai temast ka ettevõtte juht.

Lever ID üks esimestest klientidest on SupplierPlus (eestlaste loodud innovaatiline finantsplatvorm, mis aitab ettevõtetel kiiremini kasvada ja parandab ligipääsu käibekapitalile - toim), kelle jaoks lahendab Lever ID tiim oma uut tehnoloogiat kasutades üht olulist probleemi.

Nimelt pole paljudes riikides Smart ID laadseid digitaalse identiteedi lahendusi ja isegi kui on, siis võtab nende liidestamine tohutult ressurssi. Lever ID toode on vähemalt sama turvaline kui riiklikud digitaalse identiteedi lahendused, ent skaleerub koos ettevõtte rahvusvahelise kliendibaasiga.

Klient võidab nii ajas kui ka turvalisuses

Üks Lever ID uuenduslikkuse oluline osa on autentimine ehk sisselogimine. Kliendid ei pea enam kunagi kasutama kasutajanime ja salasõna, mis on kasutajate harjumuste tõttu oluline turvarisk. Tegemist on väga väärtuslike ja tundlike andmetega. „See, kuidas kasutajate paroole kaitstakse, sõltub palju iga kliendiandmeid haldava asutuse sisemistest protsessidest. Kas neid krüpteeritakse, kas neid hoitakse turvalises serveris,“ loetleb Poola ja lisab: „Meie tehnoloogiat kasutades ei pea selle pärast muretsema. Lever ID on üks turvalisemaid lahendusi turul ja tõenäoliselt oleme tulevikus sama levinud kui Google ID.“

SupplierPlus on Eestist pärit finantsplatvorm, mis keskendub faktooringule ehk arvete rahastamisele. Lever ID lahendus aitab SupplierPlusil teha piirideülest äri. Kui meil Eestis on see osa igapäevaelust, siis mujal riikides suudame olla abiks digitaalse identiteedi juurutamisel ja anda soovitusi pankadele, kuidas kogu protsess võiks välja näha. Kvantarvutid on tehnoloogiliselt jõudmas etappi, kus meie praegused krüptograafilised standardid muutuvad varsti häkitavaks. Lever ID-ga suudame oma kliente veenvalt tuvastada globaalselt ja seeläbi oma teenust viia uutele turgudele sõltumata seal levinud – või sootuks puuduvatest – digitaalse identiteedi lahendustest. Kaspar Kägu SupplierPlus tegevjuht

Lever ID on muutnud kogu süsteemi palju turvalisemaks, kasutusele võeti komplekssem võtmehalduse disain, mis on skaleeruvam kui täna kasutusel olevad lahendused. Kombinatsioon krüptograafiast ja elektroonsete võtmete taristust teeb identiteedivarguse tehnilises mõttes praktiliselt võimatuks.

„Isegi juhul, kui on võimalik kliendi telefonist saada kätte võti, mis digitaalset identiteeti kirjeldab, siis see on täiesti kasutu, sest ülejäänud autentimiseks vajalikud komponendid asuvad meie Lever ID infrastruktuuris, mis on väga kõrge töökindlusega ja turvalisusega kaitstud,” kirjeldas Poola. Tema sõnul on ettevõte kiirelt laienemas nii Euroopasse kui ka Lõuna-Ameerikasse, kus tuntakse lahenduse vastu väga suurt huvi nii riiklikul kui finantssektori tasandil.

Meie olevik on paljude riikide tulevik

Kui Eestis on digitaalse identiteediga kaasnevad võimalused muutunud igapäevaelu tavapäraseks osaks, siis suuremale osale maailmast on need jätkuvalt kauge tulevik. Ometi on paljud riigid hakanud uuema krüptograafia poole juba vaatama. Kvantarvutite areng seab ohtu tänased krüptograafilised turvameetmed ja paljud riigid soovivad panustada tehnoloogiale, mis suudavad sellele riskile vastu seista.

Kui tavalised arvutid raalivad probleeme järjestikkuses ahelas, siis kvantarvuti suudab teha palju tehteid korraga. See tõstab arvutite võimekust lahendada matemaatilisi probleeme.

„On olemas sellised kvantarvuti algoritmid, mis spetsialiseeruvad krüptograafiavõtmete lahti arvutamisele. Siin tulebki mängu krüptograafia liigi valimine,“ selgitab Poola. Edwardsi kõveratele tuginev krüptograafia kulutab vähem ressurssi, kuna loodavad võtmed on oluliselt lühemad. Kui täna levinud RSA krüptograafial põhinev võti on 4096 bitti pikk, siis Lever ID oma 256 bitti, kuid pakub kõrgemat turvalisuse taset. Võti võib küll lühem olla, aga loomisel vajalik matemaatiline tehe on märksa keerulisem.

„Aga see polegi tavakasutaja jaoks oluline. Oluline on see, et lahendus töötab ja olemasolevas infrastruktuuris suudame juba täna luua 900 miljonit identiteeti,“ kinnitab Poola lõpetuseks.

Lever ID ja selle uuendusliku lahenduse kohta saab lähemalt kuulda ja näha kuu lõpus Tallinnas toimuval konverentsil Tallinn Supply Chain Finance Summit 2022. www.supplierplus.com/tallinn-scf-summit-2022