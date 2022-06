Konverentsi TLN SCF SMT´22 avapaneel lahkas reaalajamajandust tarneahelate võtmes

Tallinnas on hetkel toimumas konverents Tallinn Supply Chain Finance Summit 2022, mille raames räägitakse tarneahelate rahastamisest, seda puudutavatest teenustest nii era- kui ka riigisektori koostöö vaatenurgast lähtudes.

Konverentsi esimene teemaplokk keskendus reaalaja majandusele ning sellele, kuidas riiklikud instantsid saaksid koostöös erasektoriga läbi digilahenduste ja väljatöötatud standardite hästi toimiva ärikeskkonna luua. Konverentsil on võimalik osaleda nii kohapeal kui ka veebisilla vahendusel.

Oma kogemusi jagasid esimese paneeli kuulajatega teiste hulgas SupplierPlusi COO Uve Poom ja LeverID tegevjuht Oskar Poola, kes keskendusid mõttevahetuses enda esindatavate ettevõtete koostööle tarneahelate rahastamise osas.

Digilahenduste juurutamine, kõikjal maailmas võib eestlaste jaoks tunduda lihtne, kuna meie oleme sellega juba ammu harjunud, kuid kõnelejate sõnul puutuvad nad selle juures kokku erinevate probleemide ning vana maailma dogmadega, olgu selleks siis ebamõistlikult pikad maksetähtajad või nõue, et kõik allkirjad ja templid peavad olema paberkandjal.

Poomi sõnul on heaks näiteks Ukraina. „See on vägagi umbusklik keskkond, kus kõik on varmad kasutama paberkandjal dokumente, templeid, allkirju ning notariaalseid koopiaid erinevatest dokumentidest. Ehk teisisõnu on kõik väga bürokraatlik,“ selgitab Poom.

Selleks pole tema hinnangul tegelikult vaja isegi Ukrainasse minna, samamoodi käituvad näiteks paljud advokaadid ning notarid Lätis, Leedus ja Poolas, kus hoitakse vanadest süsteemidest kümne küünega kinni, et mitte oma mugavustsoonist lahkuda.

„Kui minna oma digilahendustega Eesti panka, siis tekib alati küsimus, kuidas me saaksime paberimajandusest hoiduda. Paljude teiste riikide turgudel ollakse küll digisüsteemidest väga heal arvamusel, kuid küsitakse ikkagi, kas süsteemi on võimalik dubleerida ka paberdokumentidega.“

SupplierPlus on rohelise mõtteviisi tugev pooldaja. Pabereid pole mõtet määrida lihtsalt selleks, et muudmoodi ei suudeta toimetada. Esiteks tekitab see meeletult bürokraatiat ja ajakadu. Teiseks puudub kaasaja digilahenduste kasutamisel igasugune vajadus kuskil mingit füüsilist paberit, arvet või lepingut allkirjastada või esitada.

„Me peame igapäevaselt turge harima, selgitustööd tegema ning avama nende silmi ja võtma maha nende hirme, miks elektrooniline süsteem on hea ja juba ka laialdaselt kasutusel, näiteks riikides nagu Eesti,“ lisab Poom.

Terve maailm kahe klikiga turvaliselt panka

Digimaailma arenemisega seoses on väga vaja süsteemi, kus kasutajad saavad digitaalselt tõestada oma identiteeti või näiteks saata turvaliselt dokumente, arveid ja faile, ilma, et peaks muretsema nende varguse või selle pärast, et keegi neid näeks, kellel selleks vajadust ega luba pole. Siin tulebki mängu Lever ID, kes pakub digitaalse identiteedi ja allkirjastamise platvormi nii ettevõtetele kui ka valitsusasutustele.

Oskar Poola sõnul on digituvastusele erinevaid põnevaid lähenemisi. Indias näiteks käib digituvastus nii, et inimestele antakse kaart QR koodiga. Sellega läheb ta siis panka kui laenu tahab. Seal pannakse ta sõrmed lugejasse ja tehakse silmaiirise tuvastus. Eesti lähenemine on teine, sama nagu 80 protsendil maailmast – krüptograafia peale tehtud. „Krüptograafia on oma olemuselt matemaatika, otsime paremaid lahendusi, kuidas matemaatika lahti murdmine raskemaks muuta.“

Eestis oli esimene inimeste digi-identiteedi süsteem ID kaart, millel oli peal kiip, millel salvestuvaid andmeid sai spetsiaalse kaardilugejaga kasutada. Aja edenedes pandi see kiip telefoni, sealt edasi tarkvara sertifikaati. See on viimane kaasaegne lahendus. Eestis on selleks Smart ID. Üles ehitatud nii, et igal inimesel on üks privaatne ja üks avalik võti. LeverID on seda veelgi edasi arendanud nii, et võtmed on poolitatud ning igal ajahetkel pole kunagi üheski seadmes üht tervet võtit ehk teisisõnu on nüüd digi-identiteeti ülimalt keeruline lahti murda.

Poola hinnangul on suurim väljakutse hetkel muutuda trust service provideriks. Aga alati pole asi usalduses vaid mõnel juhul ka selles, et tehnoloogia ei anna usaldust vaid tõestust.

„Iga digiallkiri annab tõestuse et sa olid seal ja allkirjastasid midagi. Digiturbel jääb maha rada, mida vaadata. „See on mõnel juhul nimetatud teenuse puhul isegi tähtsam, kui usaldus teenusepakkuja vastu.“

EBRD Baltikumi juht Ian Brown peab tarnijate rahastamist prioriteediks

Samuti esimeses paneelis osalenud Brown tõi välja, et kuigi tarneahela rahastamine parandab väike ja keskmise suurusega ettevõtete ligipääsu käibekapitalile, on antud toode Baltikumis üllatavalt vähelevinud. „EBRD kui arengupanga jaoks on tarnijate rahastamine seega oluline prioriteet," kinnitas Brown. Tehakse palju tööd riikides paberimajanduse kaotamise ja digiteenuste seadusandlusega.

EBRD on teinud suuri pingutusi digitaalse transformatsiooni toetamisel. Ühest küljest toetatakse uute IT süsteemide juurutamist finantssektoris, ent teisest küljest ka inimeste digipädevuste tõstmisega.

Üllas eesmärk on ülemaailmne standardite väljatöötamine, et näiteks kõikide riikide digitaalsed allkirjad kehtiksid kõikjal. Ei oleks eraldi piirkondi vaid üks ühtne tervik. Ühest küljest aitas pandeemia selle eesmärgi saavutamisele kaasa tekitades vajaduse uut tüüpi kommunikatsiooni järele. Teisalt aga suurenesid veelgi lõhed juba arenenumate ning digilahendusega alles tutvuvate riikide, linna- ja maapiirkondade vahel.

Jälgi konverentsi "Tallinn Supply Chain Finance Summit" otseülekannet veebisilla vahendusel! 31. mail ja 1. juunil toimub kaubanduse rahastamise konverents Tallinn Supply Chain Finance Summit, mis keskendub tarneahelate rahastamise digitaliseerimisele. Konverentsile on oodatud finantsinstitutsioonid, tehnoloogiafirmad ning kaubanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtted, kes soovivad kaasa rääkida kaubanduse digitaliseerimise teemadel. Konverentsi jälgimiseks veebis mine aadressile worksup.com/TSCFSummit22 Täida registreerimisvorm, järgi edasisi suuniseid ja naudi ülekannet!